Laisser un commentaire n'a jamais été aussi facile - Nouvelle mise à jour 2.19 Undetectable

De la simplification des retours et du dernier moteur Chromium à la randomisation des polices et à la duplication avancée des profils, chaque fonctionnalité est conçue pour améliorer le plaisir, la facilité d'utilisation, la confidentialité et la confiance dans les comptes. Examinons de plus près chaque point :

Signaler rapidement un problème ou suggérer une idée

Dans le menu de gauche du programme, au-dessus de l'icône "compte", un bouton "feedback" est apparu. En cliquant dessus, vous pouvez signaler un problème, partager des idées ou laisser un commentaire directement dans l'interface du programme.

Mise à jour du noyau Chromium en version 124

La mise à jour vers la dernière version du noyau Chromium permet non seulement de rafraîchir le navigateur, mais aussi d'aider à rester indétectable parmi des millions d'autres utilisateurs d'internet. En plus de respecter les dernières normes web et les fonctionnalités de sécurité, votre expérience internet et certains paramètres deviennent identiques à ceux de la majorité des utilisateurs, ce qui contribue à un usage d'internet plus sécurisé et privé, ce qui est particulièrement important pour ceux qui apprécient un haut niveau de confiance et de confidentialité.

Randomisation de la police du navigateur

Un mode Aléatoire a été ajouté pour la substitution de polices. Lorsqu'il est activé, une liste unique de polices sera générée pour chaque nouveau profil créé, même si la même configuration est utilisée. Par défaut, cependant, les polices sont prises à partir des configurations.

Importation en masse de cookies dans plusieurs profils

Maintenant, vous pouvez sélectionner plusieurs profils et plusieurs fichiers de cookies à importer. S'il y a plus de profils sélectionnés que de fichiers, les cookies seront importés de manière circulaire.

Clonage des Profils de Navigateur

Nous avons amélioré et remplacé la fonction "Dupliquer" précédemment existante dans le gestionnaire de profils par la fonction "Cloner". En clonant partiellement un profil, le nouveau profil contiendra toutes les informations essentielles :

Paramètres;

Type de navigateur;

Système d'exploitation;

Paramètres supplémentaires;

Langue;

Proxy;

Étiquettes;

Dossiers;

Groupe;

Type de profil;

Noyau;

Page d'accueil;

Signets.

Lors de la création d'un clone partiel d'un profil, les éléments suivants ne sont pas transférés:

Cookies ;

Cache ;

Comptes ;

Notes.

Un clone complet est un nouveau profil avec des substitutions et des paramètres complètement identiques. Il fonctionne de manière similaire à la fonction de duplication désormais supprimée.

Autres changements