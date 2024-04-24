Объявление о техническом обслуживании сервера и очистке профилей неактивных пользователей: Что вам нужно знать

Внимание: Технические работы на сервере
С момента открытия, Undetectable начали использовать более 100 000 пользователей. Такой рост вынуждает расширять нашу сетевую инфраструктуру, чтобы сохранить скорость работы и высокую безотказность системы.
Нам потребуется 5 часов для перехода на новое оборудование. В этот тайминг включены как непосредственные технические работы, так и глубокое тестирование, чтобы обезопасить ваши данные от возможных ошибок.
В период проведения технических работ, Undetectable browser будет недоступен.
Когда?
28 апреля 2024 года (Воскресенье), с 11:00 до 16:00 по мск. Мы выбирали именно это время, чтобы технические работы повлияли на минимально возможное количество пользователей и их проекты.
Регулярная очистка от профилей неактивных пользователей
Чтобы повысить скорость работы у активных пользователей, в рамках изменений, мы приняли решение регулярно очищать сервер от профилей неактивных пользователей. С указанной даты появится автоматическая очистка, которая будет инициироваться в соответствии с следующими сроками:
- Пользователи бесплатных лицензий, которые не заходили в программу Undetectable в течение полугода;
- Пользователи платных лицензий, которые уже истекли, и которые не заходили в Undetectable течение года.
Если вы регулярно используете Undetectable, эти изменения вас не затронут. Перед любым удалением мы будем оповещать по email. Пожалуйста, не забывай проверять почту.
Как сохранить профили?
Просто заходите в софт, или перенеси свои cookies и данные от аккаунтов.