Темная тема и новые функции раскрываются в новом обновлении браузера Undetectable v2.8.0

Обновление Undetectable browser 2.8.0 – Темная тема и небольшие полезности
Обновление Undetectable browser 2.8.0 радует пользователями новой функциональностью, и темной темой. Ночной режим пользуется огромной популярностью, создавая приятную атмосферу в условиях низкой освещенности и снижая нагрузку на глаза и энергопотребление устройства. Обновление также включает массовое создание профилей с геолокацией, синхронизацию Google аккаунтов, автологин и улучшение подмен для защиты от обнаружения. Пользователи могут использовать новые функции через локальное API. Подробнее обо всем – далее.
Темная тема в Undetectable browser
Обновление принесло в приложение долгожданную функциональность - темную тему. Это значимое обновление призвано обеспечить более комфортное и безопасное использование программы для всех ее пользователей. Темная тема, или режим ночного режима, давно стала одним из самых популярных и востребованных вариантов оформления интерфейсов, и теперь и пользователи Undetectable смогут насладиться этой эстетически приятной возможностью. Темная тема не только создает приятную атмосферу при работе в условиях низкой освещенности, но также может помочь снизить нагрузку на глаза и уменьшить энергопотребление устройства, что особенно важно для долгих периодов использования программы.
Чтобы активировать темную тему, зайдите в “Настройки”, на первой же вкладке “Основные”, в подразделе “Приложение” найдите выпадающий список “Тема”, позволяющий активировать новое оформление.
Небольшие технические улучшения в версии 2.8.0
Новый функционал массового создания профилей
Синхронизация Google аккаунта
Автологин в программу
Быстрая проверка прокси из списка профилей
В главном меню, в списке с профилями добавлены небольшие иконки, рядом с флагами, позволяющие быстро проверить информацию о подключенном прокси.
Улучшение подмен
Мы не можем обойти стороной улучшение основных функций браузера - защиты от обнаружения. В этом обновлении были улучшены подмены, связанные с обнаружением памяти устройства. Также, изменение подмены некоторых заголовков запросов браузера.
Новые функции Undetectable API
Добавлены две новые функции для локального API:
- возможность установки тегов через API /profile/create и /profile/update/
- возможность установки геолокации через API /profile/create и /profile/update/
Подробнее об API смотрите в центре помощи.
Исправленные ошибки
- В локальном API при создании профиля с пустыми параметрами теперь учитываются настройки по умолчанию, а не берутся случайные данные.
- Исправления мелких багов.