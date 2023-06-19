Как купить аккаунт фейсбук и не потерять деньги?

Facebook – одна из самых популярных социальных сетей в мире, предоставляющая огромный потенциал для рекламы брендов. Многие компании и маркетологи используют Facebook для продвижения своих продуктов и услуг. Зачастую, перед специалистами встает задача протестировать рекламные креативы на независимом сегменте аудитории или, например, минимизировать риски штрафов со стороны рекламной сети. Как решать подобные проблемы? Самый простой способ - дополнительно купить аккаунты фейсбук и, так сказать, “разложить яйца по разным корзинам”

Однако здесь возникает проблема: как купить аккаунт Facebook и не выкинуть деньги на ветер. Для результативной работы необходимо, чтобы купленный аккаунт был качественным (трастовым). В этой статье мы приводим несколько критериев, которые помогут вам определить, стоит ли покупать предлагаемый аккаунт Фейсбук и подойдет ли он для ваших целей.

1. Подлинность

Первым шагом в проверке купленного аккаунта Фейсбук является проверка его на подлинность. Для этого следует обратить внимание на то, были ли ранее на аккаунте опубликованы посты или комментарии, а также проверить дату регистрации аккаунта. Если он был создан недавно и на нем нет активности, это может быть признаком того, что у аккаунта плохой фарм. Приобретенные аккаунты нужно в любом случае хорошо прогреть хотя бы на первое время, например, с помощью удобного cookie-бота от нашего антидетект браузера Undetectable.

2. Заполненность профиля

Перед тем, как купить аккаунт Facebook для рекламы своего бренда, проверьте его профиль - он должен быть заполнен полностью. Крайне важно, чтобы у аккаунта была привязана Fan Page с активностью и хорошим подогревом. Это значительно увеличит шансы на хороший траст в Facebook.

3. Наличие друзей и подписчиков

Еще одним способом оценки качества купленного аккаунта Фейсбук является проверка на наличие друзей. Если аккаунт имеет большое количество подписчиков, это может сработать на пользу продвижению. В то же время стоит учитывать, что количество друзей и подписчиков не всегда гарантирует качество аккаунта, так как далеко не все они могут одинаково часто посещать даже собственные страницы.

4. Активность

Кроме этого, еще одним важным фактором является активность аккаунта. Чем больше комментариев, лайков, репостов, игр и т.д., тем лучше. Плюсом будут и переходы на сторонние приложения и сайты с последующей авторизацией. Однако, если аккаунт имеет много активности только на определенных постах, это может говорить о том, что аккаунт был уже ранее приобретен для увеличения активности.

5. Боты и фейковые подписчики

Прежде чем купить аккаунт фейсбук в рекламных целях, необходимо убедиться в отсутствии в нем ботов, поскольку они негативно влияют на траст. Существует несколько инструментов, которые позволяют определить наличие и количество ботов. Например, можно воспользоваться сервисами SpamGuard или TrendHero, которые анализируют аккаунт и выдают отчет о его качестве.

6. Двухфакторная аутентификация

Также, следует принять во внимание наличие в аккаунте двухфакторной аутентификации, так как она дает возможность авторизации профиля с нового устройства, невзирая на цифровые отпечатки браузера. Нелишним будет и наличие рабочего email-адреса и одинакового IP-адреса. Всё это – первые признаки хорошего фарма у аккаунта.

7. Наличие истории

Необходимо, чтобы у аккаунта была история существования и активности. Это может быть история публикаций, комментариев, лайков и т.д. Если аккаунт не имеет истории, скорее всего, его фарм был изначально некачественным. С такого аккаунта едва ли получится сразу запустить рекламу в FB и рассчитывать на большие лимиты и спенды.

В заключение: при проверке на качество, перед тем как потратить свои деньги и купить аккаунт фейсбук, необходимо учитывать все вышеперечисленные факторы. Не забывайте, что покупка некачественного аккаунта может привести к негативным последствиям для вашей рекламной кампании и бренда в целом. Будьте внимательны и тщательно проверяйте каждый аккаунт перед его покупкой.

Надеемся, эти советы помогут вам проверить качество покупных аккаунтов Facebook и избежать негативных последствий для вашего бренда.