Verificar Contas do Facebook Compradas: Guia de Critérios de Qualidade

Facebook - uma das redes sociais mais populares do mundo, que oferece um enorme potencial para a publicidade de marcas. Muitas empresas e profissionais de marketing usam o Facebook para promover seus produtos e serviços. Muitas vezes, isso envolve a compra de contas.

No entanto, surge o problema: como verificar a qualidade das contas do Facebook compradas? Neste artigo, apresentamos alguns critérios que ajudarão você a determinar se vale a pena comprar uma conta para promover sua campanha.

1. Autenticidade

O primeiro passo para verificar uma conta do Facebook comprada é verificar sua autenticidade. Para fazer isso, observe se a conta já publicou postagens ou comentários anteriormente e verifique a data de registro da conta. Se ela foi criada recentemente e não tem atividade, isso pode ser um sinal de que a conta é de má qualidade. Contas compradas devem ser bem cultivadas, pelo menos no início, por exemplo, usando um bot de cookies conveniente do nosso navegador Undetectable.

2. Preenchimento do perfil

Se você está comprando uma conta do Facebook para promover sua marca, o perfil dela deve estar completamente preenchido. É extremamente importante que a conta esteja vinculada a uma Página de Fãs com atividade e engajamento. Isso aumentará significativamente as chances de obter confiança no Facebook.

3. Amigos e seguidores

Outra maneira de avaliar a qualidade de uma conta do Facebook comprada é verificar se ela tem amigos. Se a conta tiver um grande número de seguidores, isso pode ser benéfico para a promoção. Ao mesmo tempo, é importante ter em mente que a quantidade de amigos e seguidores nem sempre garante a qualidade da conta, pois nem todos eles podem visitar suas próprias páginas com a mesma frequência.

4. Atividade

Outro fator importante é a atividade da conta. Quanto mais comentários, curtidas, compartilhamentos, jogos, etc., melhor. Também será um benefício se houver redirecionamentos para aplicativos e sites com autenticação subsequente. No entanto, se a conta tiver muita atividade apenas em postagens específicas, isso pode indicar que a conta já foi comprada anteriormente para aumentar a atividade.

Ao comprar uma conta do Facebook para fins publicitários, é necessário garantir que ela não tenha bots, pois eles afetam negativamente a confiança. Existem várias ferramentas que permitem detectar a presença e a quantidade de bots. Por exemplo, você pode usar os serviços SpamGuard ou TrendHero, que analisam a conta e fornecem um relatório sobre sua qualidade.

6. Autenticação de dois fatores

É importante verificar se a conta possui autenticação de dois fatores, pois isso permite a autenticação do perfil em um novo dispositivo, independentemente das impressões digitais do navegador. Também é útil ter um endereço de e-mail de trabalho e o mesmo endereço IP. Tudo isso são os primeiros sinais de uma boa conta cultivada.

7. Histórico

É necessário que a conta tenha um histórico de existência e atividade. Isso pode ser um histórico de publicações, comentários, curtidas, etc. Se a conta não tiver histórico, provavelmente o cultivo dela foi de má qualidade desde o início. É improvável que você consiga iniciar imediatamente uma campanha publicitária no Facebook a partir de uma conta assim e esperar por grandes limites e gastos.

Em conclusão, ao verificar a qualidade das contas do Facebook compradas, é necessário levar em consideração todos os fatores mencionados acima. Lembre-se de que a compra de uma conta de baixa qualidade pode ter consequências negativas para sua campanha publicitária e marca como um todo. Seja atento e verifique cuidadosamente cada conta antes de comprá-la.

Esperamos que essas dicas ajudem você a verificar a qualidade das contas do Facebook compradas e evitar consequências negativas para sua marca.