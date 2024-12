Tema escuro e novos recursos revelados em todas as novas atualizações do navegador Undetectable v2.8.0

A atualização do navegador Undetectable 2.8.0 está agradando os usuários com novos recursos e um tema escuro. O modo noturno é extremamente popular, criando uma atmosfera agradável em condições de baixa iluminação, reduzindo a carga nos olhos e o consumo de energia do dispositivo. A atualização também inclui a criação em massa de perfis com geolocalização, sincronização de contas do Google, login automático e melhorias na substituição para proteção contra detecção. Os usuários podem utilizar os novos recursos através da API local. Mais detalhes a seguir.

Tema escuro no navegador Undetectable

A atualização trouxe para o aplicativo o tão esperado tema escuro. Essa atualização significativa tem como objetivo proporcionar uma experiência mais confortável e segura para todos os usuários. O tema escuro, ou modo noturno, há muito tempo se tornou uma das opções de design de interface mais populares e procuradas, e agora os usuários do Undetectable também podem desfrutar dessa opção esteticamente agradável. O tema escuro não apenas cria uma atmosfera agradável ao trabalhar em condições de baixa iluminação, mas também pode ajudar a reduzir a carga nos olhos e o consumo de energia do dispositivo, o que é especialmente importante para longos períodos de uso do programa.

Para ativar o tema escuro, vá em "Configurações", na primeira guia "Geral", na seção "Aplicativo", encontre a lista suspensa "Tema", que permite ativar o novo design.

Pequenas melhorias técnicas na versão 2.8.0

Novo recurso de criação em massa de perfis

Sincronização de conta do Google

Login automático no programa

Verificação rápida de proxy na lista de perfis

No menu principal, na lista de perfis, foram adicionados pequenos ícones ao lado das bandeiras, permitindo verificar rapidamente as informações do proxy conectado.

Melhorias na substituição

Não podemos deixar de mencionar as melhorias nas principais funções do navegador - proteção contra detecção. Nesta atualização, as substituições relacionadas à detecção de memória do dispositivo foram aprimoradas. Além disso, houve alterações na substituição de alguns cabeçalhos de solicitações do navegador.

Novos recursos da API Undetectable

Foram adicionadas duas novas funções para a API local:

Possibilidade de definir tags através das APIs /profile/create e /profile/update/

Possibilidade de definir geolocalização através das APIs /profile/create e /profile/update/

Para mais detalhes sobre a API, consulte o Centro de Ajuda.

Correções de bugs