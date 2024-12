Escolhendo um proxy para uma conta múltipla no Facebook e Google. TOP-6 dicas.

A arbitragem de tráfego em redes sociais e motores de busca está se tornando um tipo de negócio cada vez mais popular. E esse tipo de negócio, hoje, é quase impossível sem o uso de multi-contas. O uso simultâneo de várias contas requer o uso de um navegador anti-detect junto com servidores proxy para contornar bloqueios e restrições impostas pelo Facebook e Google.

Um servidor proxy é um serviço que atua como intermediário entre o usuário e a internet. Ele permite ocultar o endereço IP real e garante segurança ao trabalhar online. Proxies podem ser usados para acessar sites bloqueados, acelerar o carregamento de páginas e proteger contra malware. Existem proxies móveis, proxies residenciais e proxies de servidor. Faz sentido utilizar proxies que atendam aos requisitos de diferentes tarefas.

A eficácia dos proxies frequentemente depende das configurações do navegador. É por isso que o navegador anti-detecção Undetectable pode ser um grande suporte para gerenciar várias contas, pois possui configurações de proxy muito convenientes e fáceis de usar. Com proxies selecionados e configurados adequadamente, o Navegador Undetectable pode proporcionar altas taxas de conversão, mesmo para iniciantes no campo da arbitragem.

No entanto, escolher um bom servidor proxy pode ser desafiador - muitas pessoas enfrentam problemas por não saberem em qual servidor confiar. Portanto, neste artigo vamos discutir como escolher os melhores proxies para Facebook e Google.

Escolha um fornecedor de proxy confiável

O primeiro passo na escolha de um proxy para o Facebook e Google é selecionar um fornecedor confiável. Existem muitas empresas que oferecem proxies residenciais ou móveis, mas nem todos são iguais em qualidade. É essencial escolher fornecedores com boa reputação e anos de experiência neste campo.

Certifique-se de que os proxies são adequados para funcionar com o Facebook e o Google

Nem todos os servidores proxy são adequados para atividades de várias contas no Facebook e Google, pois essas plataformas têm requisitos próprios para proxies. Portanto, é necessário escolher serviços que atendam aos seus requisitos. Os melhores proxies para Facebook e Google devem ser do protocolo HTTPS e de preferência com suporte ao Socks5.

Verificar a velocidade e estabilidade do proxy

Para muitos árbitros, o principal critério para o melhor proxy para trabalhar com Fb e Google é frequentemente a velocidade e estabilidade da conexão. Proxies que atendem a esses fatores chave ajudarão a evitar problemas com bloqueio de conta e perda de dinheiro.

Certifique-se de que os proxies não estão bloqueados

Infelizmente, o Facebook e o Google frequentemente bloqueiam servidores proxy se forem detetadas violações das regras da plataforma através deles. É necessário escolher proxies que ainda não tenham sido bloqueados. É melhor confiar em servidores proxy que tenham sido verificados por outros usuários e recebido feedback positivo.

Escolha proxies com diferentes localizações GEO

O Facebook e o Google bloqueiam contas que são usadas a partir do mesmo endereço IP. Portanto, para evitar bloqueios em contas múltiplas, é necessário escolher proxies com diferentes geodados. Por exemplo, você pode usar proxies de países diferentes. É igualmente importante garantir antecipadamente que o serviço escolhido possa fornecer a um profissional de marketing proxies residenciais (endereços IP pertencentes a residências reais existentes) dos países onde as campanhas publicitárias serão lançadas.

Preste atenção ao preço

O preço também é um dos principais fatores ao escolher os melhores proxies para o Facebook e o Google. Claro, você deve escolher serviços que se encaixem no seu orçamento e forneçam os recursos necessários. No entanto, ao mesmo tempo, não vale a pena economizar na qualidade, pois isso pode levar, no final, à perda de fundos e ao bloqueio da conta.

Em conclusão, escolher os melhores proxies para o Facebook e Google é um passo importante no arbitramento de tráfego. É necessário selecionar provedores confiáveis que ofereçam proxies residenciais ou móveis que atendam aos requisitos da plataforma. Pode ser necessário alterar periodicamente os servidores proxy, mas ao usar um navegador anti-detectável confiável (por exemplo, Undetectable.io) e seguindo os critérios necessários, verificando e configurando cuidadosamente os proxies com antecedência, os problemas de tráfego podem ser evitados.

Boa sorte com suas campanhas!