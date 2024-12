Guía de Criterios de Calidad para Verificar Cuentas de Facebook Compradas

Facebook es una de las redes sociales más populares del mundo, que ofrece un enorme potencial para la publicidad de marcas. Muchas empresas y especialistas en marketing utilizan Facebook para promocionar sus productos y servicios. A menudo, esto implica la compra de cuentas.

Sin embargo, surge el problema de cómo verificar la calidad de las cuentas de Facebook compradas. En este artículo, presentamos varios criterios que le ayudarán a determinar si vale la pena comprar una cuenta para promocionar su campaña.

1. Autenticidad

El primer paso para verificar una cuenta de Facebook comprada es verificar su autenticidad. Para ello, debe prestar atención a si se han publicado publicaciones o comentarios en la cuenta anteriormente, así como verificar la fecha de registro de la cuenta. Si fue creada recientemente y no tiene actividad, esto puede ser un indicio de que la cuenta tiene una mala granja. En cualquier caso, las cuentas compradas deben ser bien cultivadas al menos al principio, por ejemplo, con la ayuda de un bot de cookies conveniente de nuestro navegador Undetectable.

2. Completitud del perfil

Si está comprando una cuenta de Facebook para publicitar su marca, su perfil debe estar completamente lleno. Es extremadamente importante que la cuenta esté vinculada a una página de fans con actividad y un buen calentamiento. Esto aumentará significativamente las posibilidades de obtener una buena confianza en Facebook.

3. Amigos y seguidores

Otra forma de evaluar la calidad de una cuenta de Facebook comprada es verificar si tiene amigos. Si la cuenta tiene un gran número de seguidores, esto puede ser beneficioso para la promoción. Al mismo tiempo, debe tener en cuenta que la cantidad de amigos y seguidores no siempre garantiza la calidad de la cuenta, ya que no todos ellos pueden visitar sus propias páginas con la misma frecuencia.

4. Actividad

Otro factor importante es la actividad de la cuenta. Cuantos más comentarios, me gusta, compartidos, juegos, etc., mejor. También serán ventajosos los redireccionamientos a aplicaciones y sitios web con posterior autorización. Sin embargo, si la cuenta tiene mucha actividad solo en publicaciones específicas, esto puede indicar que la cuenta ya fue comprada anteriormente para aumentar la actividad.

Al comprar una cuenta de Facebook con fines publicitarios, es necesario asegurarse de que no haya bots, ya que afectan negativamente la confianza. Existen varias herramientas que permiten determinar la presencia y cantidad de bots. Por ejemplo, puede utilizar servicios como SpamGuard o TrendHero, que analizan la cuenta y emiten un informe sobre su calidad.

6. Autenticación de dos factores

Debe tener en cuenta si la cuenta tiene autenticación de dos factores, ya que esto permite la autorización del perfil desde un nuevo dispositivo, independientemente de las huellas dactilares del navegador. También es útil tener una dirección de correo electrónico de trabajo y la misma dirección IP. Todo esto son los primeros signos de una buena granja en la cuenta.

7. Historial

Es necesario que la cuenta tenga un historial de existencia y actividad. Esto puede ser un historial de publicaciones, comentarios, me gusta, etc. Si la cuenta no tiene historial, es probable que su granja haya sido de baja calidad desde el principio. Es poco probable que pueda lanzar de inmediato publicidad en Facebook desde esta cuenta y esperar grandes límites y gastos.

En conclusión, al verificar la calidad de las cuentas de Facebook compradas, es necesario tener en cuenta todos los factores mencionados anteriormente. No olvide que la compra de una cuenta de baja calidad puede tener consecuencias negativas para su campaña publicitaria y su marca en general. Sea cuidadoso y verifique minuciosamente cada cuenta antes de comprarla.

Esperamos que estos consejos le ayuden a verificar la calidad de las cuentas de Facebook compradas y evitar consecuencias negativas para su marca.