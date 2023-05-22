Как Cookie-Bot повышает траст к профилям в браузере Undetectable

Многие рекламные платформы обращают большое внимание на траст учетной записи. Если аккаунт трастовый — он живёт дольше, легче проходит модерацию и получает возможность откручивать рекламу с большими лимитами по бюджету.

Одна из составляющих траста — это нагуливание cookies в процессе фарма. Cookie-бот — удобный инструмент Undetectable Browser, который позволит прокачать траст множества аккаунтов в автоматическом режиме.

Что такое cookies, как и зачем их нагуливать

Куки или cookies — это фрагменты кода, которые хранят информацию о пользователе и его поведении.

Куки могут содержать:

логины и пароли для авторизации;

информацию об операционной системе, браузере;

IP-адрес;

месторасположение;

действия и настройки пользователя.

Если арбитражник заведет аккаунт и попытается сразу запустить там рекламу, а куки еще не нагуляны, скорее всего его заблокируют. Действия с нового аккаунта Google и Facebook сочтут подозрительными. Нагулянные куки наоборот покажут проверяющим алгоритмам, что пользователь — обычный человек, который посещает разные сайты.

Нагулять куки можно вручную. Но это удобно только в случае, если аккаунтов немного. Для большого количества учетных записей такой подход нецелесообразен. Несколько часов арбитражник будет тратить только на то, чтобы посмотреть сайты нужных гео.

Фарм — это лишь небольшая, хоть и очень важная часть арбитража. Должно оставаться время на стратегию, креативы, анализ и другие бизнес-процессы. Можно нанять фармера, но еще лучше автоматизировать нагуливание куки с помощью Undetectable Browser.

Cookie-Бот Undetectable Browser и его возможности

Функционал бота позволяет настроить автоматический просмотр сайтов в течение выбранного периода времени. Можно выбрать любое количество дней, но желательно ориентироваться на логику настоящего пользователя, чтобы заходы выглядели максимально естественно.

Как работает бот: он поочередно запускает выбранные профили и прогоняет их по списку адресов сайтов, который задает пользователь. Благодаря встроенному сервису Top Websites Generator, можно только указать гео и нужное число сайтов, бот сам подберет сайты из подходящих гео. Важно, чтобы эти сайты были того же гео, что и аккаунты. Для соцсетей и рекламных платформ будет подозрительно, если человек из Франции посещает только сайты Таиланда и на тайском языке.

В дальнейшем мы планируем развивать возможности бота. Рассмотрим подробнее его интерфейс и функции, которые уже сейчас можно использовать для пролива:

Выбор браузерного ядра, на котором необходимо прогреть профили. Выпадающий список для выбора профилей и фильтры (папки для работы с локальными профилями, теги). Выпадающий список для выбора типа скрипта. Можно выбрать запускать страницы случайным образом, либо запускать их по порядку. Флажки, отвечающие за функции: загружать или не загружать изображения на открываемые сайты; изменять ip-адрес если ссылка для смены IP определена в настройках прокси. Выпадающий список для выбора таймера: фиксированный или случайный таймер в пределах заданного лимита. Поля встроенного Top Websites Generator, которые подберут сайты по указанному гео. Кнопка для импорта сайтов из файла. Поле, где можно вручную заполнить список адресов сайтов. Также именно в нем, появятся ссылки собранные с помощью Top Websites Generator или из импортированного файла. Кнопка для запуска и рестарта бота и просмотра логов.

Благодаря последнему обновлению бот стал работать в том числе с профилями на ядре Chromium.

Более подробнее о боте и его опциях можно узнать из нашей инструкции.

Вывод

Для качественного фарма перед тем, как заливать рекламную кампанию, нужно нагулять cookies. Это повысит траст учетной записи, даст ей историю. Если у арбитражника всего 1 аккаунт, он может нагулять куки вручную — выбрать сайты и посетить их. Но когда аккаунтов несколько, лучше воспользоваться cookie-ботом Undetectable Browser. Он сможет нагулять куки автоматически.