Зачем Undetectable cookies-бот и как он работает

Как Cookie-Bot повышает траст к профилям в браузере Undetectable

Многие рекламные платформы обращают большое внимание на траст учетной записи. Если аккаунт трастовый — он живёт дольше, легче проходит модерацию и получает возможность откручивать рекламу с большими лимитами по бюджету.

Одна из составляющих траста — это нагуливание cookies в процессе фарма. Cookie-бот — удобный инструмент Undetectable Browser, который позволит прокачать траст множества аккаунтов в автоматическом режиме.

Что такое cookies, как и зачем их нагуливать

Куки или cookies — это фрагменты кода, которые хранят информацию о пользователе и его поведении.

Куки могут содержать:

  • логины и пароли для авторизации;
  • информацию об операционной системе, браузере;
  • IP-адрес;
  • месторасположение;
  • действия и настройки пользователя.

Если арбитражник заведет аккаунт и попытается сразу запустить там рекламу, а куки еще не нагуляны, скорее всего его заблокируют. Действия с нового аккаунта Google и Facebook сочтут подозрительными. Нагулянные куки наоборот покажут проверяющим алгоритмам, что пользователь — обычный человек, который посещает разные сайты.

Нагулять куки можно вручную. Но это удобно только в случае, если аккаунтов немного. Для большого количества учетных записей такой подход нецелесообразен. Несколько часов арбитражник будет тратить только на то, чтобы посмотреть сайты нужных гео.

Фарм — это лишь небольшая, хоть и очень важная часть арбитража. Должно оставаться время на стратегию, креативы, анализ и другие бизнес-процессы. Можно нанять фармера, но еще лучше автоматизировать нагуливание куки с помощью Undetectable Browser.

Cookie-Бот Undetectable Browser и его возможности

Функционал бота позволяет настроить автоматический просмотр сайтов в течение выбранного периода времени. Можно выбрать любое количество дней, но желательно ориентироваться на логику настоящего пользователя, чтобы заходы выглядели максимально естественно.

Как работает бот: он поочередно запускает выбранные профили и прогоняет их по списку адресов сайтов, который задает пользователь. Благодаря встроенному сервису Top Websites Generator, можно только указать гео и нужное число сайтов, бот сам подберет сайты из подходящих гео. Важно, чтобы эти сайты были того же гео, что и аккаунты. Для соцсетей и рекламных платформ будет подозрительно, если человек из Франции посещает только сайты Таиланда и на тайском языке.

В дальнейшем мы планируем развивать возможности бота. Рассмотрим подробнее его интерфейс и функции, которые уже сейчас можно использовать для пролива:

  1. Выбор браузерного ядра, на котором необходимо прогреть профили.
  2. Выпадающий список для выбора профилей и фильтры (папки для работы с локальными профилями, теги).
  3. Выпадающий список для выбора типа скрипта. Можно выбрать запускать страницы случайным образом, либо запускать их по порядку.
  4. Флажки, отвечающие за функции: загружать или не загружать изображения на открываемые сайты; изменять ip-адрес если ссылка для смены IP определена в настройках прокси.
  5. Выпадающий список для выбора таймера: фиксированный или случайный таймер в пределах заданного лимита.
  6. Поля встроенного Top Websites Generator, которые подберут сайты по указанному гео. Кнопка для импорта сайтов из файла.
  7. Поле, где можно вручную заполнить список адресов сайтов. Также именно в нем, появятся ссылки собранные с помощью Top Websites Generator или из импортированного файла.
  8. Кнопка для запуска и рестарта бота и просмотра логов.
bot.webp

Благодаря последнему обновлению бот стал работать в том числе с профилями на ядре Chromium.

Более подробнее о боте и его опциях можно узнать из нашей инструкции.

Вывод

Для качественного фарма перед тем, как заливать рекламную кампанию, нужно нагулять cookies. Это повысит траст учетной записи, даст ей историю. Если у арбитражника всего 1 аккаунт, он может нагулять куки вручную — выбрать сайты и посетить их. Но когда аккаунтов несколько, лучше воспользоваться cookie-ботом Undetectable Browser. Он сможет нагулять куки автоматически.

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