Как Cookie-Bot повышает траст к профилям в браузере Undetectable

Зачем Undetectable cookies-бот и как он работает
Многие рекламные платформы обращают большое внимание на траст учетной записи. Если аккаунт трастовый — он живёт дольше, легче проходит модерацию и получает возможность откручивать рекламу с большими лимитами по бюджету.
Одна из составляющих траста — это нагуливание cookies в процессе фарма. Cookie-бот — удобный инструмент Undetectable Browser, который позволит прокачать траст множества аккаунтов в автоматическом режиме.
Что такое cookies, как и зачем их нагуливать
Куки или cookies — это фрагменты кода, которые хранят информацию о пользователе и его поведении.
Куки могут содержать:
- логины и пароли для авторизации;
- информацию об операционной системе, браузере;
- IP-адрес;
- месторасположение;
- действия и настройки пользователя.
Если арбитражник заведет аккаунт и попытается сразу запустить там рекламу, а куки еще не нагуляны, скорее всего его заблокируют. Действия с нового аккаунта Google и Facebook сочтут подозрительными. Нагулянные куки наоборот покажут проверяющим алгоритмам, что пользователь — обычный человек, который посещает разные сайты.
Нагулять куки можно вручную. Но это удобно только в случае, если аккаунтов немного. Для большого количества учетных записей такой подход нецелесообразен. Несколько часов арбитражник будет тратить только на то, чтобы посмотреть сайты нужных гео.
Фарм — это лишь небольшая, хоть и очень важная часть арбитража. Должно оставаться время на стратегию, креативы, анализ и другие бизнес-процессы. Можно нанять фармера, но еще лучше автоматизировать нагуливание куки с помощью Undetectable Browser.
Cookie-Бот Undetectable Browser и его возможности
Функционал бота позволяет настроить автоматический просмотр сайтов в течение выбранного периода времени. Можно выбрать любое количество дней, но желательно ориентироваться на логику настоящего пользователя, чтобы заходы выглядели максимально естественно.
Как работает бот: он поочередно запускает выбранные профили и прогоняет их по списку адресов сайтов, который задает пользователь. Благодаря встроенному сервису Top Websites Generator, можно только указать гео и нужное число сайтов, бот сам подберет сайты из подходящих гео. Важно, чтобы эти сайты были того же гео, что и аккаунты. Для соцсетей и рекламных платформ будет подозрительно, если человек из Франции посещает только сайты Таиланда и на тайском языке.
В дальнейшем мы планируем развивать возможности бота. Рассмотрим подробнее его интерфейс и функции, которые уже сейчас можно использовать для пролива:
- Выбор браузерного ядра, на котором необходимо прогреть профили.
- Выпадающий список для выбора профилей и фильтры (папки для работы с локальными профилями, теги).
- Выпадающий список для выбора типа скрипта. Можно выбрать запускать страницы случайным образом, либо запускать их по порядку.
- Флажки, отвечающие за функции: загружать или не загружать изображения на открываемые сайты; изменять ip-адрес если ссылка для смены IP определена в настройках прокси.
- Выпадающий список для выбора таймера: фиксированный или случайный таймер в пределах заданного лимита.
- Поля встроенного Top Websites Generator, которые подберут сайты по указанному гео. Кнопка для импорта сайтов из файла.
- Поле, где можно вручную заполнить список адресов сайтов. Также именно в нем, появятся ссылки собранные с помощью Top Websites Generator или из импортированного файла.
- Кнопка для запуска и рестарта бота и просмотра логов.
Благодаря последнему обновлению бот стал работать в том числе с профилями на ядре Chromium.
Более подробнее о боте и его опциях можно узнать из нашей инструкции.
Вывод
Для качественного фарма перед тем, как заливать рекламную кампанию, нужно нагулять cookies. Это повысит траст учетной записи, даст ей историю. Если у арбитражника всего 1 аккаунт, он может нагулять куки вручную — выбрать сайты и посетить их. Но когда аккаунтов несколько, лучше воспользоваться cookie-ботом Undetectable Browser. Он сможет нагулять куки автоматически.