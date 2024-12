Wie der Cookie-Bot das Vertrauen im Undetectable-Browser stärkt

Viele Werbeplattformen legen großen Wert auf das Vertrauen in ein Konto. Wenn ein Konto vertrauenswürdig ist, bleibt es länger aktiv, besteht die Moderation leichter und es besteht die Möglichkeit, Werbung mit höheren Budgetgrenzen zu schalten.

Eine Komponente des Vertrauens ist das Sammeln von Cookies während des Farmens. Der Cookie-Bot ist ein praktisches Tool des Undetectable Browsers, mit dem das Vertrauen in mehreren Konten automatisch gesteigert werden kann.

Was sind Cookies und warum sollten sie gesammelt werden?

Cookies sind Codefragmente, die Informationen über den Benutzer und sein Verhalten speichern.

Cookies können Folgendes enthalten:

Anmeldedaten für die Authentifizierung

Informationen über das Betriebssystem und den Browser

IP-Adresse

Standort

Benutzeraktionen und -einstellungen

Wenn ein Arbitrageur ein Konto erstellt und versucht, sofort Werbung darauf zu schalten, aber die Cookies noch nicht gesammelt wurden, wird es höchstwahrscheinlich blockiert. Aktionen von neuen Google- und Facebook-Konten werden als verdächtig angesehen. Gesammelte Cookies hingegen zeigen den überprüfenden Algorithmen, dass der Benutzer eine normale Person ist, die verschiedene Websites besucht.

Cookies können manuell gesammelt werden. Dies ist jedoch nur praktisch, wenn es nur wenige Konten gibt. Für eine große Anzahl von Konten ist dieser Ansatz nicht sinnvoll. Ein Arbitrageur würde mehrere Stunden damit verbringen, Websites in den gewünschten Geografien zu besuchen.

Das Farmen ist nur ein kleiner, wenn auch sehr wichtiger Teil der Arbitrage. Es sollte Zeit für Strategie, Kreativität, Analyse und andere Geschäftsprozesse bleiben. Sie können einen Farmer einstellen, aber es ist noch besser, das Sammeln von Cookies mit Hilfe des Undetectable Browsers zu automatisieren.

Der Cookie-Bot Undetectable Browser und seine Funktionen

Der Bot ermöglicht es, automatisch Websites für einen ausgewählten Zeitraum anzuzeigen. Sie können beliebig viele Tage auswählen, sollten sich jedoch an die Logik eines echten Benutzers orientieren, damit die Besuche möglichst natürlich aussehen.

So funktioniert der Bot: Er startet nacheinander ausgewählte Profile und lässt sie eine Liste von Website-Adressen durchlaufen, die vom Benutzer festgelegt werden. Dank des integrierten Top Websites Generator kann man nur das gewünschte Geo und die gewünschte Anzahl von Websites angeben, der Bot wählt dann passende Websites aus. Es ist wichtig, dass diese Websites das gleiche Geo haben wie die Konten. Für soziale Netzwerke und Werbeplattformen wäre es verdächtig, wenn eine Person aus Frankreich nur Websites in Thailand besucht und diese in thailändischer Sprache sind.

In Zukunft planen wir, die Funktionen des Bots weiterzuentwickeln. Lassen Sie uns genauer auf seine Benutzeroberfläche und Funktionen eingehen, die bereits für das Farming verwendet werden können:

Auswahl des Browserkerns, auf dem die Profile erwärmt werden sollen. Dropdown-Liste zur Auswahl von Profilen und Filtern (Ordner für die Arbeit mit lokalen Profilen, Tags). Dropdown-Liste zur Auswahl des Skripttyps. Sie können Seiten zufällig oder in der Reihenfolge starten. Kontrollkästchen für Funktionen: Bilder auf geöffneten Websites laden oder nicht laden; IP-Adresse ändern, wenn der Link zum Ändern der IP-Adresse in den Proxyeinstellungen definiert ist. Dropdown-Liste zur Auswahl des Timers: fester oder zufälliger Timer innerhalb eines festgelegten Limits. Felder des integrierten Top Websites Generator, die Websites basierend auf dem angegebenen Geo auswählen. Schaltfläche zum Importieren von Websites aus einer Datei. Feld, in dem Sie manuell eine Liste von Website-Adressen eingeben können. Hier werden auch Links angezeigt, die mit Hilfe des Top Websites Generator oder aus einer importierten Datei gesammelt wurden. Schaltfläche zum Starten und Neustarten des Bots und zum Anzeigen von Protokollen.

Dank des letzten Updates funktioniert der Bot nun auch mit Profilen auf der Chromium-Engine.

Weitere Informationen zu dem Bot und seinen Optionen finden Sie in unserer Anleitung.

Fazit

Um eine qualitativ hochwertige Farm zu betreiben, sollten Cookies gesammelt werden, bevor eine Werbekampagne gestartet wird. Dadurch wird das Vertrauen in das Konto gestärkt und es erhält eine Geschichte. Wenn ein Arbitrageur nur ein Konto hat, kann er die Cookies manuell sammeln, indem er Websites auswählt und sie besucht. Wenn es jedoch mehrere Konten gibt, ist es besser, den Cookie-Bot Undetectable Browser zu verwenden. Er kann Cookies automatisch sammeln.