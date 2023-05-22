Cookie-Bot 如何在 Undetectable 浏览器中增强信任度

为什么使用Undetectable cookies机器人以及它是如何工作的
许多广告平台都非常重视账户的信任度。如果账户具有信任度，它将存在更长时间，更容易通过审核，并获得更大预算限制的广告展示机会。
信任度的一个组成部分是在农场过程中积累cookie。Cookie机器人是一种方便的Undetectable Browser工具，可以自动增加多个账户的信任度。
什么是cookie，为什么要积累它们
Cookie是存储有关用户及其行为的代码片段。
Cookie可以包含：
- 用于授权的用户名和密码；
- 操作系统和浏览器信息；
- IP地址；
- 地理位置；
- 用户的行为和设置。
如果广告商创建了一个账户并尝试立即在其中运行广告，而cookie尚未积累，那么很可能会被封禁。Google和Facebook的新账户行为会被视为可疑。而积累了cookie的账户则会向审核算法显示出用户是一个正常的人，他访问不同的网站。
手动积累cookie是可能的，但只适用于少量账户。对于大量账户来说，这种方法是不切实际的。广告商将花费几个小时来查看所需地理位置的网站。
农场只是广告竞价的一个小但非常重要的部分。在策略、创意、分析和其他业务流程上也需要时间。可以雇佣农民，但更好的方法是使用Undetectable Browser自动积累cookie。
Cookie机器人Undetectable Browser及其功能
该机器人的功能允许您在选择的时间段内自动浏览网站。您可以选择任意天数，但最好根据真实用户的逻辑进行选择，以使访问看起来尽可能自然。
机器人的工作原理是依次启动所选配置文件，并将它们按照用户指定的网站列表进行浏览。通过内置的Top Websites Generator服务，您只需指定地理位置和所需的网站数量，机器人将自动选择适合该地理位置的网站。重要的是，这些网站与账户的地理位置相同。对于社交媒体和广告平台来说，如果一个来自法国的人只访问泰国的网站并且是泰语的，那将是可疑的。
我们计划进一步开发机器人的功能。让我们更详细地了解其界面和功能，这些功能现在可以用于cookie积累：
- 选择要预热配置文件的浏览器内核。
- 下拉列表用于选择配置文件和过滤器（用于处理本地配置文件的文件夹和标签）。
- 下拉列表用于选择脚本类型。可以选择随机启动页面或按顺序启动页面。
- 复选框用于控制功能：在打开的网站上加载或不加载图像；如果代理设置中定义了更改IP的链接，则更改IP地址。
- 下拉列表用于选择计时器：固定计时器或在指定限制范围内的随机计时器。
- 内置的Top Websites Generator字段，根据指定的地理位置选择网站。从文件导入网站的按钮。
- 可以手动填写网站地址列表的字段。通过Top Websites Generator或从导入的文件中收集的链接也将出现在此字段中。
- 启动和重新启动机器人以及查看日志的按钮。
由于最新更新，该机器人现在还可以与基于Chromium内核的配置文件一起使用。
有关机器人及其选项的更多详细信息，请参阅我们的指南。
结论
在运行广告活动之前，为了进行高质量的农场，需要积累cookie。这将提高账户的信任度并为其提供历史记录。如果广告商只有一个账户，可以手动积累cookie-选择网站并访问它们。但是，当有多个账户时，最好使用Undetectable Browser的cookie机器人来自动积累cookie。