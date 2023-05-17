延长Google广告账户寿命：IP、地理位置、Cookie和代理的技巧

如何延长Google广告账户的寿命
为了延长Google账户的寿命，增加其信任度非常重要。当在账户上启动广告活动时，会经历自动和手动两个审核阶段。审核员会检查广告活动和账户的所有元素，并在发现违规行为时予以拒绝。违规行为越多，信任度就越低。
IP地址、地理位置和Cookies
Google不会轻易封禁账户。相反，该公司致力于提高用户体验的便利性和舒适度。为了避免封禁并延长Google账户的寿命，需要考虑以下原则：
- **IP地址应为白色。**对于使用VPN登录的账户，Google会产生怀疑，并对这些账户进行更严格的监控。使用Undetectable Browser可以避免封禁风险。通过Undetectable Browser，可以为每个账户设置独特的白色IP地址。当需要从不同账户启动数十个甚至数百个广告活动时，Undetectable Browser是一个可靠的助手。
- **尽量避免使用VPN。**找到一个属于你自己的高质量VPN很困难。很有可能之前有其他人使用过这个VPN。这个人可能从事违规活动，比如发送垃圾邮件。如果Google发现有人再次使用这个VPN登录，它将封禁该账户。因此，还应避免使用免费代理。
- **每次使用相同的地理位置。**如果用户在一个地理位置使用账户，然后更改设置并从另一个地理位置登录，这对Google来说是一个警示信号。用户将需要通过电话号码进行验证，如果验证未通过，账户将永久封禁。重要的是在一个账户中始终使用相同的地理位置。
- **使用经过验证的Cookies。**Google会监控用户是否使用他们的账户登录其他服务，并通过Gmail进行授权。如果是，那就没问题了：授权越多，对于信任度就越好。Undetectable Browser有一个Cookie机器人，可以自动获取Cookie并加速账户的运营。
广告活动审核
在启动广告活动之前，需要对自己的广告活动进行审核。经常出现的无意错误和粗心大意是导致拒绝和封禁的原因。如果出现太多这样的拒绝，账户将被封禁。
需要检查的重要事项：
- **着陆页内容与创意内容相符，不应有差异。**例如，错误的折扣信息、产品图片等都会被视为差异。严重的违规行为是将链接弄错，导致用户从创意中跳转到完全不同的着陆页。
- **创意符合规定。**最好使用Google Vision服务检查每个创意，该服务可以显示审核机器在图像上看到的内容。图像中不应包含任何违规内容。
- **创意的技术参数必须正确设置。**例如，UTM标签。如果存在错误，信任度也会降低。
- **创意文本严格符合Google政策。**不应包含侮辱性言论、误导性信息、点击诱导、无依据的声明。
- **所有创意都是独一无二的。**上传的推广素材必须清除元数据。可以使用TinEye检查图像的唯一性，使用Easycreo_bot或PhotoVideoUniq_bot清除元数据，使用图形编辑器进行独特化。
- **关联可信的付款方式。**付款方式必须具有可信银行的BIN。另一个重要规则是付款方式的地理位置与账户、广告活动和代理的地理位置相符。
结论
账户准备、预热和仔细管理广告活动共同影响信任度的提高和账户的寿命延长。成功延长Google账户寿命的关键在于使用高质量的代理和正确配置反检测浏览器，而Undetectable将在这方面帮助您！
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