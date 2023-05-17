Увеличение срока жизни учетной записи Google Ads: Советы по IP-адресам, географии, куки и прокси

Как продлить жизнь аккаунта Google ads
Чтобы продлить жизнь аккаунта Google, важно увеличивать его траст. Когда на аккаунте запускается кампания, она проходит два этапа проверки: автоматическую и ручную. Модераторы проверяют все элементы кампании и самого аккаунта, отклоняют при обнаружении нарушений. Чем больше таких отклонений, тем траст ниже.
IP-адрес, гео, cookies
Просто так Google не станет блокировать аккаунт. Наоборот, компания заинтересована в удобстве и комфорте своих пользователей, постоянно работает над улучшением пользовательского опыта. Чтобы избежать бана и продлить жизнь аккаунта Google, важно учитывать следующие принципы:
- **IP-адрес должен быть белым. **Для Google вызывает подозрение, если кто-то заходит с VPN, к таким аккаунтам максимум внимания. Избежать рисков блокировки поможет Undetectable Browser. С его помощью можно настроить уникальные белые IP для каждого аккаунта. Undetectable — верный помощник, когда нужно запустить десятки и сотни кампаний с разных учеток.
- **VPN желательно избегать. **Найти качественный VPN, который будет принадлежать именно вам, сложно. С большой вероятностью раньше VPN использовался другим человеком. Этот человек мог вести запрещенную деятельность, например заниматься спамом. Если Google увидит, что кто-то опять заходит с такого VPN — он заблокирует аккаунт. По этой причине нужно также избегать бесплатных прокси.
- Гео каждый раз одно и то же. Если пользователь поработал с аккаунтом в одном гео, а потом поменял настройки и зашел с другого гео — для Google это тревожный сигнал. Придется пройти проверку по номеру телефона, и если она не пройдена — аккаунт будет заблокирован навсегда. Важно заходить с одного и того же гео в один аккаунт.
- Нагулянные cookies. Google следит, заходил ли пользователь со своего аккаунта на другие сервисы, авторизовался ли на них через Gmail. Если да, то все в порядке: чем больше таких авторизаций, тем лучше для траста. У Undetectable Browser есть cookie-бот, который нагуливает куки в автоматическом режиме и ускоряет фарм аккаунта.
Проверка кампаний
Перед запуском необходимо проверять свои кампании. Часто неумышленные ошибки и невнимательность становятся причинами отклонений и банов. Если таких отклонений будет слишком много, аккаунт будет забанен.
Что важно проверить:
- **Содержание лендинга соответствует содержанию креативу, расхождений быть не должно. **Например, расхождением может считаться ошибочно указанная скидка, фотография товара. Грубое нарушение — когда перепутаны ссылки, и из креатива пользователь попадает на лендинг совершенно другого продукта.
- Креатив соответствует правилам. Каждый креатив желательно проверить в сервисе Google Vision — это инструмент, который показывает, что видят проверяющие роботы на картинке. Там не должно быть ничего запрещенного.
- **У креатива должны быть корректно прописаны технические параметры. **Например, utm-метки. Если в них наблюдаются ошибки, траст из-за этого тоже снижается.
- **Текст креатива строго соответствует политике Google. **Не должно быть оскорблений, введения в заблуждение, кликбейта, бездоказательных утверждений.
- **Все креативы уникальные. **У загружаемых промо-материалов должны быть очищены метаданные. Проверить картинку на уникальность можно с помощью TinEye, очистить мета-данные — в Easycreo_bot или PhotoVideoUniq_bot, уникализировать в графических редакторах.
- Привязаны трастовые платежки. У платежек должны быть BIN трастовых банков. Другое важное правило — гео платежки совпадает с гео аккаунта, кампании и прокси.
Вывод
Подготовка аккаунта, прогрев и внимательное ведение кампаний в совокупности влияют на то, что траст увеличится и учетная запись проживет дольше. Залог успеха в продлении жизни Google аккаунта — использование качественных прокси и правильная настройка антидетект-браузера, и Undetectable поможет вам в этом!