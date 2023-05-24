2023年Facebook禁止广告的商品

2023年Facebook禁止广告的商品和规则

2023年禁止广告的商品和主题

在Facebook上，禁止广告在展示广告的国家中违法的商品或服务。

此外，还禁止广告：

  • 烟草制品、电子烟和相关配件，例如卷烟纸。
  • 危险药物、生长激素、类固醇、麻黄素。
  • 武器，包括猎枪、爆炸物、自卫工具。
  • 烟花爆竹。
  • 成人用品、成人玩具，例如增大阴茎。
  • 小额贷款、借贷和期限为90天的信贷。
  • 网络营销、斯堪的纳维亚拍卖、金融计划。
  • 通过不正当手段获利的服务：出售文凭和课程作业、刷赞、间谍软件。

受限制但可以广告的商品

Facebook允许广告仅对成年用户显示：

  • 用于戒烟、戒毒的商品。
  • 与武器无关的狩猎用品，如保险柜、枪套、服装。
  • 用于家庭计划、避孕的商品和服务，但不强调性快感。

只有在展示广告的国家的法律没有禁止时，Facebook才会允许以下商品类别的广告：

  • 酒精制品。
  • 约会网站-前提是它们向Facebook提供了广告许可的书面文件。
  • 持有许可证的赌场-前提是该赌场与Facebook达成协议并证明其合法性。
  • 药品-只有制造商和在线药店可以进行广告。他们必须获得Facebook的许可，并提供证书和许可证。
  • 非处方药品。
  • 订阅服务-前提是支付政策透明且清晰。
  • 银行、保险、金融服务。
  • 美容程序、美容医学、整形手术。
  • 戒瘾中心。
  • 加密货币。
  • 公共利益、政治内容。

禁止的广告方法

Facebook禁止：

  • 在创意和落地页中使用“之前和之后”的方法。
  • 进行侵略性的广告活动。
  • 进行歧视或挑衅性的定向。
  • 显示裸露的性质。
  • 显示性行为或暗示性性内容的图像。
  • 显示令人震惊的内容。
  • 歧视用户并涉及其宗教信仰、种族、财务状况、健康状况、年龄、姓名的数据。
  • 侮辱、贬低自尊心的图像和内容。
  • 使用不雅词汇。
  • 在社会问题、灾难、流行病、悲剧上进行炒作。
  • 侵犯版权。
  • 误导用户。

未经Facebook的官方许可，不得索取机密信息：账户、银行卡、犯罪记录、收入、护照信息、健康和疾病、政治和道德信仰、种族和国籍、性取向。

结论

违反Facebook的规定将导致广告被拒绝。如果尝试广告禁止的商品，Facebook可能会封禁账户。Facebook的广告规则会发生变化，因此定期了解规则和新变化是有益的。为了成功通过审核，最好从一个可信赖的账户开始。Undetectable Browser可以帮助您建立信任。

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