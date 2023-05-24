Что нельзя рекламировать в Facebook в 2023 году

Запрещенные товары и правила рекламы на Facebook в 2023 году

Проверяющие роботы ФБ тщательно изучают креативы и лендинги в момент отправки кампании на модерацию. Когда реклама уже откручивается, алгоритмы тоже регулярно ее контролируют. Чем моложе аккаунт и чем меньше траста — тем чаще и строже проверки. Чтобы получить трастовый аккаунт и легче проходить модерацию, поможет Undetectable Browser.

Запрещенные товары и тематики в 2023

На Facebook запрещено рекламировать товары или услуги, продвигать которые противозаконно в стране, где показывается реклама.

Также нельзя рекламировать:

  • Табачные изделия, электронные сигареты и комплектующие, например сигаретную бумагу.
  • Опасные препараты, гормоны роста, анаболические стероиды, эфедру.
  • Оружие, в том числе охотничье, взрывчатку, средства самообороны.
  • Пиротехнику.
  • Адалт-товары, адалт-нутру, например увеличение половых органов.
  • Микрозаймы, ссуды и кредиты с периодом до 90 дней.
  • Сетевой маркетинг, скандинавские аукционы, финансовые схемы.
  • Услуги, предполагающие получение выгоды нечестным путем: продажа дипломов и курсовых, накрутка лайков, шпионские программы.

Что рекламировать можно, но с ограничениями

Facebook разрешает рекламировать с настройкой показа только для совершеннолетних пользователей:

  • Товары для лечения зависимости от табакокурения, употребления наркотиков.
  • Товары для охоты, не связанные с оружием — сейфы, кобуры, одежда.
  • Товары и услуги для планирования семьи, контрацепции — без акцента на получении сексуального удовольствия.

Следующие группы товаров ФБ пропустит только в том случае, если законодательство страны, где показывается реклама, не налагает запретов:

  • Алкогольная продукция.
  • Сайты знакомств — при условии, если они предоставят Facebook письменный документ с разрешением на рекламу.
  • Лицензионные казино — при условии, что казино договорилось с Facebook, доказало свою легальность.
  • Лекарства. Их могут рекламировать только производители и онлайн-аптеки. Они должны получить разрешение Facebook, предъявить сертификаты и лицензии.
  • Безрецептурные препараты.
  • Подписки — при условии, что политика оплаты прозрачна и понятна.
  • Банковские, страховые, финансовые услуги.
  • Косметологические процедуры, эстетическая медицина, пластические операции.
  • Центры по лечению зависимостей.
  • Криптовалюта.
  • Общественно значимый, политический контент.

Какие подходы запрещены

Facebook запрещает:

  • подход «до и после» в креативах, на лендингах;
  • агрессивные рекламные кампании;
  • таргетинги для дискриминации или провокации;
  • обнаженную натуру;
  • изображения сексуального акта или намеков на сексуальный подтекст;
  • шок-контент;
  • дискриминацию пользователей и обращение к данным об их вероисповедании, расе, финансовом положении, здоровье, возрасте, имени;
  • оскорбления, изображения и контент, которые могут понижать самооценку;
  • ненормативную лексику;
  • грамматические, орфографические, пунктуационные ошибки;
  • спекуляцию на общественных проблемах, катастрофах, эпидемиях, трагедиях;
  • нарушение авторского права;
  • введение в заблуждение.

Нельзя запрашивать конфиденциальную информацию без официального разрешения ФБ: номера и пароли счетов, аккаунтов, банковских карт, судимости, размер дохода, паспортные данные, здоровье и болезни, политические и моральные убеждения, раса и национальность, сексуальная ориентация.

Вывод

За нарушение правил Facebook отклоняет объявления. Если была попытка рекламировать запрещенные товары, ФБ может забанить аккаунт. Правила рекламы ФБ меняются, поэтому полезно регулярно изучать их список и нововведения. Для успешного прохождения модерации лучше запускаться с трастового аккаунта. Помочь наработать траст сможет Undetectable Browser.

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