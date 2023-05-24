Запрещенные товары и правила рекламы на Facebook в 2023 году

Что нельзя рекламировать в Facebook в 2023 году
Проверяющие роботы ФБ тщательно изучают креативы и лендинги в момент отправки кампании на модерацию. Когда реклама уже откручивается, алгоритмы тоже регулярно ее контролируют. Чем моложе аккаунт и чем меньше траста — тем чаще и строже проверки. Чтобы получить трастовый аккаунт и легче проходить модерацию, поможет Undetectable Browser.
Запрещенные товары и тематики в 2023
На Facebook запрещено рекламировать товары или услуги, продвигать которые противозаконно в стране, где показывается реклама.
Также нельзя рекламировать:
- Табачные изделия, электронные сигареты и комплектующие, например сигаретную бумагу.
- Опасные препараты, гормоны роста, анаболические стероиды, эфедру.
- Оружие, в том числе охотничье, взрывчатку, средства самообороны.
- Пиротехнику.
- Адалт-товары, адалт-нутру, например увеличение половых органов.
- Микрозаймы, ссуды и кредиты с периодом до 90 дней.
- Сетевой маркетинг, скандинавские аукционы, финансовые схемы.
- Услуги, предполагающие получение выгоды нечестным путем: продажа дипломов и курсовых, накрутка лайков, шпионские программы.
Что рекламировать можно, но с ограничениями
Facebook разрешает рекламировать с настройкой показа только для совершеннолетних пользователей:
- Товары для лечения зависимости от табакокурения, употребления наркотиков.
- Товары для охоты, не связанные с оружием — сейфы, кобуры, одежда.
- Товары и услуги для планирования семьи, контрацепции — без акцента на получении сексуального удовольствия.
Следующие группы товаров ФБ пропустит только в том случае, если законодательство страны, где показывается реклама, не налагает запретов:
- Алкогольная продукция.
- Сайты знакомств — при условии, если они предоставят Facebook письменный документ с разрешением на рекламу.
- Лицензионные казино — при условии, что казино договорилось с Facebook, доказало свою легальность.
- Лекарства. Их могут рекламировать только производители и онлайн-аптеки. Они должны получить разрешение Facebook, предъявить сертификаты и лицензии.
- Безрецептурные препараты.
- Подписки — при условии, что политика оплаты прозрачна и понятна.
- Банковские, страховые, финансовые услуги.
- Косметологические процедуры, эстетическая медицина, пластические операции.
- Центры по лечению зависимостей.
- Криптовалюта.
- Общественно значимый, политический контент.
Какие подходы запрещены
Facebook запрещает:
- подход «до и после» в креативах, на лендингах;
- агрессивные рекламные кампании;
- таргетинги для дискриминации или провокации;
- обнаженную натуру;
- изображения сексуального акта или намеков на сексуальный подтекст;
- шок-контент;
- дискриминацию пользователей и обращение к данным об их вероисповедании, расе, финансовом положении, здоровье, возрасте, имени;
- оскорбления, изображения и контент, которые могут понижать самооценку;
- ненормативную лексику;
- грамматические, орфографические, пунктуационные ошибки;
- спекуляцию на общественных проблемах, катастрофах, эпидемиях, трагедиях;
- нарушение авторского права;
- введение в заблуждение.
Нельзя запрашивать конфиденциальную информацию без официального разрешения ФБ: номера и пароли счетов, аккаунтов, банковских карт, судимости, размер дохода, паспортные данные, здоровье и болезни, политические и моральные убеждения, раса и национальность, сексуальная ориентация.
Вывод
За нарушение правил Facebook отклоняет объявления. Если была попытка рекламировать запрещенные товары, ФБ может забанить аккаунт. Правила рекламы ФБ меняются, поэтому полезно регулярно изучать их список и нововведения. Для успешного прохождения модерации лучше запускаться с трастового аккаунта. Помочь наработать траст сможет Undetectable Browser.