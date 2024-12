Vérification des comptes Facebook achetés : guide des critères de qualité

Facebook - l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, offrant un énorme potentiel pour la publicité des marques. De nombreuses entreprises et spécialistes du marketing utilisent Facebook pour promouvoir leurs produits et services. Cependant, cela nécessite souvent l'achat de comptes.

Cependant, un problème se pose ici : comment vérifier la qualité des comptes Facebook achetés ? Dans cet article, nous présentons plusieurs critères qui vous aideront à déterminer si l'achat d'un compte est judicieux pour promouvoir votre campagne.

1. Authenticité

La première étape pour vérifier un compte Facebook acheté est de vérifier son authenticité. Pour ce faire, il convient de vérifier si des publications ou des commentaires ont été publiés sur le compte précédemment, ainsi que de vérifier la date d'inscription du compte. S'il a été créé récemment et qu'il n'y a pas d'activité, cela peut être un signe que le compte est de mauvaise qualité. Les comptes achetés doivent être bien développés, au moins au début, par exemple à l'aide du bot de cookies pratique de notre navigateur Undetectable.

2. Complétude du profil

Si vous achetez un compte Facebook pour promouvoir votre marque, son profil doit être entièrement rempli. Il est extrêmement important que le compte soit lié à une page de fans avec une activité et un engagement solides. Cela augmentera considérablement les chances d'obtenir une bonne confiance sur Facebook.

3. Amis et abonnés

Une autre façon d'évaluer la qualité d'un compte Facebook acheté est de vérifier s'il a des amis. Si le compte a un grand nombre d'abonnés, cela peut être bénéfique pour la promotion. Cependant, il convient de noter que le nombre d'amis et d'abonnés ne garantit pas toujours la qualité du compte, car ils ne visitent pas tous régulièrement même leurs propres pages.

4. Activité

Un autre facteur important est l'activité du compte. Plus il y a de commentaires, de likes, de partages, de jeux, etc., mieux c'est. Il est également avantageux d'avoir des redirections vers des applications et des sites tiers avec une autorisation ultérieure. Cependant, si le compte a beaucoup d'activité uniquement sur des publications spécifiques, cela peut indiquer que le compte a déjà été acheté précédemment pour augmenter l'activité.

Lors de l'achat d'un compte Facebook à des fins publicitaires, il est nécessaire de s'assurer qu'il ne contient pas de bots, car ils ont un impact négatif sur la confiance. Il existe plusieurs outils qui permettent de détecter la présence et la quantité de bots. Par exemple, vous pouvez utiliser les services SpamGuard ou TrendHero, qui analysent le compte et fournissent un rapport sur sa qualité.

6. Authentification à deux facteurs

Il est important de prendre en compte l'authentification à deux facteurs sur le compte, car elle permet de s'authentifier sur un nouveau dispositif, indépendamment des empreintes de navigateur. Il est également utile d'avoir une adresse e-mail professionnelle et une adresse IP identique. Tout cela sont les premiers signes d'un bon développement du compte.

7. Historique

Il est nécessaire que le compte ait une histoire d'existence et d'activité. Cela peut être une histoire de publications, de commentaires, de likes, etc. Si le compte n'a pas d'historique, il est probable que son développement initial était de mauvaise qualité. Il est peu probable que vous puissiez lancer immédiatement une publicité sur Facebook à partir d'un tel compte et espérer des limites et des dépenses élevées.

En conclusion, lors de la vérification de la qualité des comptes Facebook achetés, il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs mentionnés ci-dessus. N'oubliez pas qu'un achat de compte de mauvaise qualité peut avoir des conséquences négatives pour votre campagne publicitaire et votre marque dans son ensemble. Soyez attentif et vérifiez soigneusement chaque compte avant de l'acheter.

Nous espérons que ces conseils vous aideront à vérifier la qualité des comptes Facebook achetés et à éviter les conséquences négatives pour votre marque.