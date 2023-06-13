Почему отклоняются рекламные объявления на Facebook: Общие причины и способы предотвращения блокировок

Почему Facebook может не пропускать объявления
Чаще всего блокировка происходит из-за нарушения правил. Это может быть не только из-за невнимательности арбитражника. Некоторые правила не очевидны и нигде не указаны. Примеры: в объявлении употреблялось стоп-слово, которого нет в рекламной политике; проверяющие алгоритмы посчитали, что на фото изображена слишком обнаженная модель. В редких случаях блокировка происходит из-за сбоев в работе алгоритмов.
Частые причины отклонений объявлений
К частым причинам, почему Facebook может не пропускать объявления, относятся:
- Ошибки в URL. Сюда относится клоакинг — когда ссылка, по которой кликает пользователь, ведет на другой сайт, и модераторы это обнаруживают. Клоакинг необходим для продвижения многих арбитражных офферов, и его настраивают с нескольких аккаунтов. Undetectable позволит легко создать множество аккаунтов для масштабирования и запустить профитные кампании. Каждый аккаунт для FB будет максимально трастовым.
- **Попытка продвигать запрещенные товары. **Их список указан в Правилах рекламы FB.
- Изображения «до и после». В FB это запрещено. Но можно использовать ассоциации, показывать вместо человеческого тела измерительные приборы, одежду разного размера, инфографику.
- Кликабельные кнопки и элементы, на которые невозможно кликнуть. Например, кнопка Play.
- **Неправильное упоминание FB. **Название Facebook нужно писать с большой буквы, обычным шрифтом, использовать вместе с официальным логотипом. Запрещено переделывать в другую форму, например «фейсбучный», «фейсбучить».
- Дискриминация личности. FB расценивает как попытки дискриминации, если в рекламе указываются личностные характеристики: пол, возраст, состояние здоровья, религия, раса и другие. Список указан в Правилах рекламы.
- **Введение в заблуждение. **Эффективность товара должна быть подкреплена фактами.
- Лишний текст на изображении. Доля текстовой информации на изображении должна быть не более 20% от площади картинки. Исключения — обложки книг, музыкальных альбомов, упаковки продуктов, афиши, игры.
- Орфографические ошибки. К ним относятся в том числе использование спецсимволов не по назначению, нецензурная лексика, капслок, обилие смайлов.
- Некачественное изображение. Если фотографии нечеткие, размытые, FB их не пропустит. Улучшить креативы можно с помощью нейросетей, например Let’s Enhance, Waifu2x, Vance AI Image Enlarger, Neural Love.
- Технический сбой. Алгоритмы FB могут иногда давать сбои. В этом случае решить проблему можно через обращение в саппорт.
Как добиться, чтобы Facebook пропустил объявление
Важно делать все, чтобы отклонений было как можно меньше. Каждое непрохождение модерации — минус для траста. Если отклонений много, Facebook блокирует аккаунт.
В случае, когда отклонение случилось, можно:
- Исправить ошибку, если она была обнаружена. Например, заменить фотографию «до и после», переписать текст, чтобы он был грамотным. После правок объявление нужно отправить на модерацию снова.
- Подать апелляцию. Если арбитражник уверен, что у него белый оффер и креатив не нарушает правил, можно подать апелляцию через специальную форму. Важно обосновать обращение, предъявить доказательства.
Желательно удалять заблокированные или отклоненные объявления, чтобы они не «висели» в аккаунте, поскольку это будет снижать траст.
Как избежать отклонений объявлений и блокировок FB
Чтобы продлить жизнь аккаунта и повышать его траст благодаря отсутствию отклонений, рекомендуем:
- Регулярно просматривать Правила рекламы на предмет изменений, проверять по ним свои объявления как по чек-листу.
- Работать над качеством креатива: грамотный текст, достоверная информация, четкое изображение.
- Внимательно привязывать карту, следить за пополнением баланса. Блокировки случаются, если в платежных реквизитах есть ошибки и несоответствия; если баланс был пополнен на большую сумму у непрогретого аккаунта.
- Качественно прогревать аккаунты. Undetectable снабжен cookie-ботом, который обеспечивает прогрев на автоматической основе.
Вывод
Facebook может не пропустить объявление без видимых причин, даже если арбитражник продвигает белый оффер. Внимательное отношение к Правилам рекламы и ко всем элементам связки — креативу, ссылке, лендингу, прогреву — снизит процент отклонений и повысит тем самым траст аккаунта.