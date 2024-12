Warum Facebook-Anzeigen abgelehnt werden: Häufige Gründe & Blockaden vermeiden

Häufig wird eine Blockierung aufgrund von Regelverstößen vorgenommen. Dies kann nicht nur aufgrund von Nachlässigkeit des Schiedsrichters geschehen. Einige Regeln sind nicht offensichtlich und werden nirgendwo angegeben. Beispiele hierfür sind die Verwendung eines Stoppworts in der Anzeige, das nicht in der Werberichtlinie aufgeführt ist, oder die Einschätzung der Überprüfungsalgorithmen, dass auf dem Foto ein zu freizügiges Model abgebildet ist. In seltenen Fällen tritt eine Blockierung aufgrund von Fehlern in den Algorithmusfunktionen auf.

Häufige Gründe für Anzeigenablehnungen

Zu den häufigen Gründen, warum Facebook Anzeigen ablehnen kann, gehören:

URL-Fehler . Hierzu gehört das Cloaking - wenn der Link, auf den der Benutzer klickt, zu einer anderen Website führt und dies von den Moderatoren erkannt wird. Cloaking ist für die Förderung vieler Arbitrage-Angebote erforderlich und wird von mehreren Konten aus eingerichtet. Mit Undetectable können Sie problemlos mehrere Konten erstellen, um Kampagnen zu skalieren und profitable Kampagnen zu starten. Jedes Konto für FB wird maximal vertrauenswürdig sein.

Wie man erreicht, dass Facebook die Anzeige akzeptiert

Es ist wichtig, alles zu tun, um Ablehnungen so gering wie möglich zu halten. Jede Nichtbestätigung der Moderation bedeutet einen Vertrauensverlust. Wenn es viele Ablehnungen gibt, sperrt Facebook das Konto.

Wenn eine Ablehnung auftritt, können Sie Folgendes tun:

Korrigieren Sie den Fehler, sofern einer festgestellt wurde. Ersetzen Sie beispielsweise das "Vorher-Nachher"-Foto oder schreiben Sie den Text so um, dass er korrekt ist. Nach den Änderungen muss die Anzeige erneut zur Moderation eingereicht werden.

Legen Sie Einspruch ein. Wenn der Arbitrageur sicher ist, dass er ein sauberes Angebot hat und der Kreativität keine Regeln verletzt, kann er über ein spezielles Formular Einspruch einlegen. Es ist wichtig, den Einspruch zu begründen und Beweise vorzulegen.

Es ist ratsam, blockierte oder abgelehnte Anzeigen zu löschen, damit sie nicht im Konto "hängen bleiben", da dies das Vertrauen verringert.

Wie man Anzeigenablehnungen und FB-Blockierungen vermeidet

Um die Lebensdauer des Kontos zu verlängern und das Vertrauen durch Ablehnungen zu erhöhen, empfehlen wir:

Überprüfen Sie regelmäßig die Werberichtlinien auf Änderungen und überprüfen Sie Ihre Anzeigen anhand einer Checkliste.

Arbeiten Sie an der Qualität der Kreativität: korrekter Text, verlässliche Informationen, klare Bilder.

Verknüpfen Sie die Karte sorgfältig und achten Sie auf die Kontostandserhöhung. Blockierungen treten auf, wenn es Fehler und Unstimmigkeiten in den Zahlungsdetails gibt oder wenn das Guthaben bei einem nicht aufgewärmten Konto zu hoch aufgeladen wurde.

Wärmen Sie die Konten qualitativ auf. Undetectable ist mit einem Cookie-Bot ausgestattet, der das Aufwärmen automatisch ermöglicht.

Fazit

Facebook kann eine Anzeige ohne offensichtliche Gründe ablehnen, selbst wenn der Arbitrageur ein sauberes Angebot bewirbt. Eine sorgfältige Beachtung der Werberichtlinien und aller Elemente wie Kreativität, Link, Landingpage und Aufwärmung reduziert den Prozentsatz der Ablehnungen und erhöht das Vertrauen in das Konto.