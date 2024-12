Por qué se rechazan los anuncios de Facebook: Razones comunes y cómo evitar bloqueos

Con mayor frecuencia, los anuncios son bloqueados debido a violaciones de las reglas. Esto puede ocurrir no solo por descuido del árbitro. Algunas reglas no son obvias y no están especificadas en ningún lugar. Ejemplos: se utilizó una palabra prohibida en el anuncio que no está en la política publicitaria; los algoritmos de revisión consideraron que la modelo en la foto estaba demasiado desnuda. En casos raros, el bloqueo ocurre debido a fallas en los algoritmos.

Causas comunes de rechazo de anuncios

Entre las causas comunes por las que Facebook puede no aprobar anuncios se incluyen:

Errores en la URL . Esto incluye el cloaking, que es cuando el enlace al que el usuario hace clic lleva a otro sitio web y los moderadores lo descubren. El cloaking es necesario para promocionar muchas ofertas de arbitraje, y se configura desde varias cuentas. Undetectable facilita la creación de múltiples cuentas para escalar y lanzar campañas rentables. Cada cuenta para Facebook será lo más confiable posible.

Intento de promocionar productos prohibidos. Su lista está especificada en las Reglas de publicidad de Facebook.

Imágenes "antes y después". En Facebook esto está prohibido. Pero se pueden utilizar asociaciones, mostrar instrumentos de medición en lugar del cuerpo humano, ropa de diferentes tamaños, infografías.

Botones y elementos clicables que no se pueden hacer clic. Por ejemplo, un botón de reproducción.

Mención incorrecta de Facebook. El nombre de Facebook debe escribirse con mayúscula inicial, en fuente normal, y usarse junto con el logotipo oficial. Está prohibido modificarlo en otra forma, por ejemplo, "feisbuk", "feisbukar".

Discriminación de la identidad. Facebook considera como intentos de discriminación cuando se mencionan características personales en la publicidad: género, edad, estado de salud, religión, raza y otros. La lista está especificada en las Reglas de publicidad.

Engaño. La efectividad del producto debe estar respaldada por hechos.

Texto excesivo en la imagen. La proporción de información textual en la imagen no debe superar el 20% del área de la imagen. Las excepciones son las portadas de libros, álbumes de música, empaques de productos, carteles, juegos.

Errores ortográficos. Esto incluye el uso de caracteres especiales de manera incorrecta, lenguaje ofensivo, uso excesivo de mayúsculas, abundancia de emoticonos.

Imagen de baja calidad. Si las fotos son borrosas o desenfocadas, Facebook no las aprobará. Se pueden mejorar los creativos utilizando redes neuronales, como Let's Enhance, Waifu2x, Vance AI Image Enlarger, Neural Love.

Fallo técnico. Los algoritmos de Facebook pueden tener fallas ocasionalmente. En este caso, el problema se puede resolver a través del soporte técnico.

Cómo lograr que Facebook apruebe un anuncio

Es importante hacer todo lo posible para minimizar los rechazos. Cada vez que un anuncio no pasa la moderación, afecta la confianza. Si hay muchos rechazos, Facebook bloquea la cuenta.

En caso de que se produzca un rechazo, se puede:

Corregir el error, si se detecta. Por ejemplo, reemplazar la imagen "antes y después", reescribir el texto para que sea correcto. Después de hacer las correcciones, el anuncio debe enviarse nuevamente para su moderación.

Apelar. Si el árbitro está seguro de que tiene una oferta legítima y que el creativo no infringe las reglas, se puede presentar una apelación a través de un formulario especial. Es importante justificar la apelación y presentar pruebas.

Es recomendable eliminar los anuncios bloqueados o rechazados para que no "cuelguen" en la cuenta, ya que esto disminuirá la confianza.

Cómo evitar el rechazo de anuncios y bloqueos en Facebook

Para prolongar la vida útil de la cuenta y aumentar su confianza al evitar rechazos, se recomienda:

Revisar regularmente las Reglas de publicidad en busca de cambios y verificar los anuncios según ellas como una lista de verificación.

Trabajar en la calidad del creativo: texto correcto, información verídica, imagen clara.

Vincular la tarjeta cuidadosamente y vigilar el saldo. Los bloqueos ocurren si hay errores o discrepancias en los datos de pago, o si se ha depositado un saldo alto en una cuenta no calentada.

Calentar las cuentas de manera efectiva. Undetectable está equipado con un bot de cookies que proporciona calentamiento de forma automática.

Conclusión

Facebook puede rechazar un anuncio sin razones aparentes, incluso si el árbitro está promocionando una oferta legítima. Una atención cuidadosa a las Reglas de publicidad y a todos los elementos del conjunto: creativo, enlace, página de destino, calentamiento, reducirá el porcentaje de rechazos y, por lo tanto, aumentará la confianza de la cuenta.