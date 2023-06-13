Facebook广告为何被拒绝：常见原因及避免封锁

为什么Facebook可能不允许广告
广告被拒绝的常见原因
Facebook拒绝广告的常见原因包括：
- URL错误。这包括伪装链接，即用户点击的链接导向其他网站，而审核员发现了这一点。伪装链接对于推广许多仲裁报价是必要的，并且可以从多个帐户进行设置。Undetectable可以轻松创建多个帐户以进行扩展并启动盈利的广告系列。每个FB帐户都将是最值得信赖的。
- 试图推广禁止的商品。这些商品在Facebook广告规则中有明确列出。
- "Before and After"图像。在Facebook上是被禁止的。但可以使用相关联的图像，显示测量仪器，不同尺寸的服装，信息图表等。
- 无法点击的按钮和元素。例如，播放按钮。
- 错误提及FB。Facebook的名称应以大写字母书写，使用常规字体，并与官方标志一起使用。禁止将其改为其他形式，例如“脸书”、“脸书化”。
- 个人歧视。如果广告中提到个人特征，如性别、年龄、健康状况、宗教、种族等，Facebook将视为歧视企图。这些特征在广告规则中有明确列出。
- 误导性宣传。产品的有效性必须有事实支持。
- 图像上的多余文本。图像上的文本信息应不超过图像面积的20%。例外情况包括书籍封面、音乐专辑、产品包装、海报和游戏。
- 拼写错误。这包括不正确使用特殊字符、粗俗语言、大写锁定和大量表情符号。
- 低质量图像。如果照片模糊不清，Facebook将不会通过。可以使用神经网络来改善创意，例如Let's Enhance、Waifu2x、Vance AI Image Enlarger、Neural Love等。
- 技术故障。Facebook的算法有时会出现故障。在这种情况下，可以通过向支持部门求助来解决问题。
如何确保Facebook通过广告
重要的是尽量减少拒绝的次数。每次未通过审核都会降低信任度。如果有拒绝的情况，可以：
- 如果发现错误，可以进行更正。例如，更换“Before and After”照片，重新撰写文本。在修改后，需要重新提交广告进行审核。
- 提交申诉。如果仲裁员确信自己的报价是合法的，创意没有违反规定，可以通过专门的表格提交申诉。重要的是提供申诉的理由，并提供证据。
最好删除被封锁或拒绝的广告，以免它们在帐户中“挂起”，因为这会降低信任度。
如何避免广告被拒绝和Facebook账户被封锁
为了延长账户的寿命并通过减少拒绝来提高账户的信任度，建议：
- 定期查看广告规则以了解是否有任何更改，并将自己的广告与其进行核对。
- 努力提高创意质量：正确的文本、真实的信息、清晰的图像。
- 仔细绑定卡片，注意余额充值。如果支付信息存在错误和不匹配，或者在未经热身的账户上充值了大额金额，就会发生封锁。
- 有效地热身账户。Undetectable配备了Cookie机器人，可以自动进行账户热身。
结论
即使仲裁员推广的是合法报价，Facebook也可能无缘无故拒绝广告。对广告规则和所有相关元素（创意、链接、落地页、账户热身）的认真对待将减少拒绝的百分比，从而提高账户的信任度。
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