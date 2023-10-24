Undetectable 2.12: Улучшенные отпечатки пальцев и удобство

Встречайте свежее обновление Undetectable браузера 2.12, в котором были улучшены некоторые важные подмены, и добавлены небольшие функции для улучшения удобства.

Улучшения отпечатков

В обновлении 2.12, были улучшены как незначительные подмены, такие как Заголовки (Headers), порядок которых теперь соответствует обычному браузеру, так и усовершенствованы более важные:

Улучшенная подмена MediaDevices

Важным изменением в новой версии браузера является улучшение подмены информации о подключенных медиа-устройствах, таких как камера и микрофон. Эта информация, известная как MediaDevices, теперь берется из наших конфигурациях, делая ваш онлайн-след еще более правдоподобным.

Важно! Безопасность вашей камеры и микрофона

Однако важно помнить о безопасности. Никогда не предоставляйте сайтам разрешение на доступ к вашей камере или микрофону. В противном случае, подмена информации о ваших устройствах в профиле может быть нарушена, что может потенциально угрожать вашей онлайн-приватности. Мы работаем над тем, чтобы обойти это ограничение.

Выключение подмен WebGPU и SpeechSynthesis на вкладке Advanced

Для более гибкого управления вашим онлайн-профилем мы добавили возможность отключения подмен информации о вашей графической карте и установленных в системе речевых пакетах, на вкладке Advanced.

Некоторые сайты могут реагировать на подмены этой информации как на угрозу, что может привести к ограничению доступа.

Более правдоподобные конфигурации для Android

Для профилей с конфигурациями, имитирующими мобильные устройства на базе Android, мы добавили параметр navigator.contacts. Это делает конфигурации для мобильных устройств еще более правдоподобными и позволяет вам имитировать поведение настоящих устройств.

Более удобный

Еще правдоподобнее: Paste like human

Функция Paste like human, которая имитирует вставку текста, стала незначительно медленее, что делает вашу активность в интернете более естественной.

Информация о профиле на панеле задач

На панели задач Windows, теперь, при наведении курсора на иконку профиля, будет отображаться имя профиля и название сайта. Это упрощает навигацию и позволяет легче ориентироваться в вашей онлайн-деятельности.

Дополнительно, на самой иконке в панеле задач теперь кратко отображается имя профиля.

Исправление багов и поддержка специальных языковых символов

Мы также уделили внимание исправлению некоторых багов, включая добавление поддержки специальных языковых символов в паролях прокси, чтобы улучшить общую стабильность и функциональность браузера. Кроме того, была исправлена подмена WebRTC с IPv6.

Ближайшие планы

И последнее, но не менее важное: обновление Chrome до версии 118 планируется в ближайшем будущем, что означает, что вы всегда будете на шаг впереди в сфере онлайн-безопасности и функциональности.