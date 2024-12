Сравнение лучших антидетект браузеров в 2024 году

Введение

Привет, всем! Многие из нас сталкивались с онлайн блокировками. Я работаю в индустрии партнерского маркетинга, что означает, что доступ к данным является ключевым. К счастью, до сих пор у меня удавалось решить большинство таких проблем с помощью антидетект браузеров.

Вот почему я здесь сегодня - чтобы поделиться своими знаниями со всеми вами. Если вы ищете анти-детект браузер, то этот обзор для вас!

Я постараюсь максимально подробно рассказать вам об самых удобных ADB. Эта статья охватывает следующие аспекты:

Как выбрать антидетект браузер

Цены

Отзывы

Критерии оценки

Это окажется ценным для всех, кому необходимо работать анонимно при обработке огромного объема данных - от SMM- и e-com-специалистов до вебмастеров и аффилиат-программ.

Для удобства вот список содержания:

Существуют различные способы оценки эффективности ADB. Я предпочитаю подход, который учитывает основные параметры; об этом мы и поговорим.

Стратегия для оценки 14 антидетект браузеров

Существует множество хороших антидетект-браузеров, что делает выбор конкретного достаточно сложным. Для данного обзора было выбрано 14 сервисов, которые соответствуют всем требованиям.

Вот список параметров, которые я считаю критическими:

Характеристики . Основные параметры, такие как скорость, блокировка рекламы и т. д. Это часто является решающим фактором при выборе.

. Основные параметры, такие как скорость, блокировка рекламы и т. д. Это часто является решающим фактором при выборе. Цена и доступность . Некоторые ADB предлагают пробные версии с ограниченными функциями или варианты тарифных планов.

. Некоторые ADB предлагают пробные версии с ограниченными функциями или варианты тарифных планов. Функции интеграции . Однако базовых функций иногда может быть недостаточно, но вы можете оптимизировать процесс, интегрируя дополнительное программное обеспечение.

. Однако базовых функций иногда может быть недостаточно, но вы можете оптимизировать процесс, интегрируя дополнительное программное обеспечение. Цели . Все ADB отлично работают, чтобы обеспечить вам анонимность онлайн. Но некоторые являются более лучшим выбором для целей SMM, в то время как другие – для партнерского маркетинга и т. д. Я постараюсь их классифицировать как можно лучше.

. Все ADB отлично работают, чтобы обеспечить вам анонимность онлайн. Но некоторые являются более лучшим выбором для целей SMM, в то время как другие – для партнерского маркетинга и т. д. Я постараюсь их классифицировать как можно лучше. Отзывы. Я лично не использовал каждый браузер в этом списке. Поэтому я буду полагаться на пользовательские отзывы чтобы обеспечить наиболее объективную оценку.

Естественно, набор функций антидетект браузеров довольно обширен. Однако вот критерии, которые я нашел полезными при исследовании этой темы. Я рекомендую вам выбрать антидетект браузер, используя их в качестве руководства.

Прежде чем мы перейдем к обсуждению каждого антидетект-браузера отдельно, для удобства я составил общую сравнительную таблицу, содержащую варианты самых дешевых тарифных планов. Также обращаю ваше внимание на их основные характеристики и позиционирование.

Сравнительная таблица с основными параметрами рассмотренных антиков

Название Минимальная ежемесячная стоимость и бесплатная пробная версия Характеристики 1. Undetectable Browser – позволяет управлять неограниченным количеством аккаунтов Ежемесячная стоимость: начиная с $39

Бесплатная пробная версия: доступна - Предоставляет настройки для обхода фильтров и идентификации ботов.

- Обеспечивает высокий уровень анонимности для скрытой онлайн-деятельности. 2. GoLogin - многофункциональный антидетект браузер для маркетинга в партнерских программах и многопрофильных операций Ежемесячная стоимость: начиная с $24

Бесплатная пробная версия: доступна - Позволяет управлять множеством профилей браузера для всей команды.

- Позволяет создавать профили браузера с различными ГЕО и другими настройками. 3. Incogniton - передовой ADB для безопасного и анонимного серфинга в Сети Ежемесячная стоимость: начиная с $21

Бесплатная пробная версия: доступна - Специализируется на анонимности и онлайн-безопасности с функциями, полезными для обхода блокировок.

- Имеет уникальные следы браузера и возможность создания индивидуальных профилей для любой задачи. 4. Multilogin - лучшее антидетект-решение для масштабирования бизнеса Ежемесячная стоимость: начиная с €75

Бесплатная пробная версия: недоступна - Позволяет создавать множество профилей с уникальной историей браузера, куки и IP-адресами. 5. АdsPower - идеальный ADB для целей мультиаккаунтинга Ежемесячная стоимость: начиная с $5.4

Бесплатная пробная версия: доступна - Обеспечивает анонимный доступ к веб-ресурсам для маркетинговых исследований и анализа конкурентов. 6. Dolphin Anty - антидетект-браузер для маркетинга в партнерских программах, разработанный для командной работы Ежемесячная стоимость: начиная с $71

Бесплатная пробная версия: доступна - Предоставляет надежные инструменты для обхода CAPTCHA и механизмов безопасности. 7. Octo Browser - универсальный ADB для всех целей Ежемесячная стоимость: начиная с €21

Бесплатная пробная версия: недоступна - Создает настраиваемые профили браузера для широкого спектра целей.

- Поддерживает автоматизацию действий для задач веб-скрапинга. 8. Morelogin - самый безопасный сервис для целей мультиаккаунтинга во всех социальных сетях Ежемесячная стоимость: начиная с $9

Бесплатная пробная версия: доступна - Имеет специальные функции для работы с социальными медиа и онлайн-сервисами.

- Способен управлять несколькими профилями браузера с уникальными характеристиками. 9. Ultimate Orb - идеальный инструмент для SMM и деятельности в партнерском маркетинге, который меняет правила игры Ежемесячная стоимость: начиная с $3.3 (для 1 пользователя на 30 дней)

Бесплатная пробная версия: доступна - Специализируется на обеспечении анонимности пользователя при работе с рекламными сетями и в партнерском маркетинге.

- Позволяет создавать сеансы браузера с различными характеристиками. 10. Kameleo - отличная платформа для управления цифровыми активами Ежемесячная стоимость: начиная с €50

Бесплатная пробная версия: недоступна - Позволяет эмулировать браузеры и устройства для обхода мер защиты от ботов. 11. SmartProxy - использует прокси-серверы для доступа к данным бизнеса конкурентов в любом географическом местоположении Ежемесячная стоимость: начиная с $8.5

Бесплатная пробная версия: недоступна - Хорошо интегрирован с прокси-серверами для обеспечения анонимности и обхода мер блокировки. 12. Ghost Browser - браузер, отлично подходящий для онлайн-бизнеса и образовательных систем Ежемесячная стоимость: начиная с $21

Бесплатная пробная версия: доступна - Создает несколько сеансов и группирует их по вкладкам.

- Подходит для онлайн-мультиаккаунт деятельности. 13. Lalicat - лучший браузер для анонимного веб-серфинга и использования Tor Ежемесячная стоимость: начиная с $59

Бесплатная пробная версия: доступна - Предлагает решения для анонимного использования онлайн-ресурсов и приватного веб-серфинга.

- Позволяет контролировать параметры для избежания обнаружения и веб-скрапинга. 14. VMLogin - способен заменить несколько ПК виртуальными бизнес-профилями Ежемесячная стоимость: начиная с $99

Бесплатная пробная версия: доступна - Специализируется на анонимном доступе к онлайн-ресурсам с акцентом на управление сеансами.

- Позволяет создавать виртуальные сеансы браузера с уникальными характеристиками.

Вероятно, у вас уже намечен конкретный вариант или все сразу – я здесь, чтобы рассказать вам о них более подробно.

1. Undetectable Browser – позволяет управлять неограниченным количеством аккаунтов

Домашний экран браузера невидимка

В настоящее время, Undetectable Browser, вероятно, является лучшим браузером для защиты от обнаружения в аффилиатном маркетинге. Он позволяет создавать неограниченное количество аккаунтов на любой платформе с одного устройства и не беспокоиться о безопасности данных. Этот браузер широко известен в мире и недавно начал набирать популярность в России также.

Панель рабочего стола браузера Undetectable

Ключевые возможности

Несколько профилей. Браузер позволяет управлять тысячами профилей с одного устройства, с социальными медиа, рассматривающими каждую учетную запись как уникальную.

Браузер позволяет управлять тысячами профилей с одного устройства, с социальными медиа, рассматривающими каждую учетную запись как уникальную. Автоматизация и API. Используя инструменты автоматизации, такие как Puppeteer или Playwright, программное обеспечение позволяет выполнять рутинные действия более быстро.

Используя инструменты автоматизации, такие как Puppeteer или Playwright, программное обеспечение позволяет выполнять рутинные действия более быстро. Имитация отпечатков. Локальные отпечатки – это набор данных, собранных из реальных браузеров и устройств. Если вы играетесь с настраиваемыми параметрами, все ваши отпечатки будут отражать изменения.

Способности недосягаемого браузера с их официального сайта

Интеграция

Браузер Undetectable поддерживает практически все основные операционные системы и браузеры, включая Windows, macOS и Linux. Кроме того, вы можете использовать VPN, шпионские инструменты и прокси для повышения производительности в определенном регионе. У этого браузера также есть локальное API, которое позволяет получить списки профилей и проводить их микроуправление.

Цены

Undetectable Browser предлагает несколько выгодных тарифных планов. Самый простой из них бесплатен и не имеет ограничения по времени использования. Он лишен большинства функций, но имеет до 10 браузерных отпечатков.

Также есть еще 3 других тарифных плана – Basic за $49, Professional за $99 и Custom за $199 в месяц, с различными наборами функций и поддерживаемым количеством отпечатков. У вас также есть возможность оплатить 3, 6 или 12 месяцев вперед и получить скидку.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Высокий уровень конфиденциальности: Одной из ключевых характеристик Undetectable Browser является защита от финансовых мошенничеств и кибератак. Браузер также обеспечивает безопасный доступ к веб-сайтам, которые недоступны в определенных регионах. Пользователи могут выбрать замаскировать свой IP-адрес, чтобы не только собирать необходимые данные, но и защищать свою реальную информацию.

Разогрев аккаунтов: Ручной разогрев десятков и сотен создаваемых вами аккаунтов может быть крайне трудоемким, особенно если вы стараетесь избежать их восприятия как спама. Именно поэтому у Undetectable Browser есть отдельный бот, который разминает аккаунты в течение первых 3-5 дней.

Экономия ресурсов: Браузер Undetectable обладает функциями экономии памяти и регулярной очистки куки-файлов при использовании VPN, что значительно снижает нагрузку на устройство. Это особенно удобно при работе с энергоемкими вертикалями, такими как финансы или криптовалюта.

Интуитивно понятный интерфейс: Браузер легок в использовании и интуитивно прост в навигации. Вся хранящаяся информация удобно распределена по различным вкладкам. Именно это делает Браузер "Недетектируемый" идеальным вариантом для новичков, которые хотят запустить свои первые рекламные кампании.

Недостатки:

Отсутствие автозаполнения: Автозаполнение недоступно для многих форм, что может быть настоящей проблемой, если вы работаете с большим количеством учетных записей. Тем не менее, если вы готовы поиздеваться с настройками API и написать несколько скриптов, вы можете решить эту проблему.

Автозаполнение недоступно для многих форм, что может быть настоящей проблемой, если вы работаете с большим количеством учетных записей. Тем не менее, если вы готовы поиздеваться с настройками API и написать несколько скриптов, вы можете решить эту проблему. Отсутствие мобильной версии: На данный момент Undetectable Browser все еще не имеет мобильного макета. Тем не менее, вы можете использовать версию для ПК, чтобы имитировать учетные записи мобильных пользователей при необходимости.

Рейтинг и отзывы

В последние годы браузер Undetectable получает в основном положительные отзывы пользователей, в настоящее время имея внушительный рейтинг 5/5. Пользователи постоянно хвалят продуманные функции и удобный интерфейс, а также то, насколько легко управлять несколькими аккаунтами. Хотя некоторые люди замечают, что определенные настройки нужно покупать отдельно. Это может быть дорогостоящим занятием, однако действительно зависит от ваших личных потребностей.

Обзор о недосягаемом веб-браузере с официального сайта

Обзор о браузере Undetectable с официального сайта

Видео обзор

Undetectable Browser - один из самых простых в использовании и популярных ADB, который значительно упрощает онлайн-серфинг и уменьшает вашу цифровую следопыт. Шаг за шагом обзор пользователей в этом видео демонстрирует его основные преимущества и также подчеркивает его эффективность и выгодность.

Как правильно настроить прокси в браузере Undetectable

Подходит для

Целевая аудитория Undetectable Browser очень широка, но лучше всего подходит людям, работающим с финансами или заблокированными веб-сайтами. В частности, браузер помогает оптимизировать действия при работе с криптовалютой, азартными играми и ставками. Undetectable Browser также является одним из любимцев филиалов и экспертов в области SMM, электронной коммерции и дропшиппинга.

2. GoLogin - многофункциональный ADB для партнерского маркетинга и работы через несколько аккаунтов

Главный экран GoLogin

GoLogin в первую очередь ориентирован на работу с профессиональными бизнес-аккаунтами и маркетинговыми кампаниями, требующими высокой степени анонимности. Изначально разработанный в Штате для скрытия от Дяди Сэма, браузер быстро стал популярным в странах, сталкивающихся с аналогичной проблемой.

Панель GoLogin для рабочего стола

Ключевые возможности

Уникальные параметры отпечатка пальца: обеспечивает возможность создания различных отпечатков браузера с настраиваемыми параметрами, включая версию браузера, язык, плагины и другие.

Множество профилей: Пользователи могут создавать, управлять и загружать профили в облако. У каждого профиля есть собственные настройки и анонимные параметры данных.

Импорт и экспорт сессий: GoLogin позволяет импортировать и экспортировать сеансы для удобного переключения между профилями и устройствами. Это означает, что вы можете работать в рамках гладкой экосистемы, что особенно полезно для команд.

Возможности GoLogin с их официального сайта

Интеграция

GoLogin легко интегрируется с различными программами и платформами, такими как Google, Facebook, Amazon, Instagram и LinkedIn, что позволяет вам работать на них, не беспокоясь о блокировке. Более того, у GoLogin также есть свой браузер, Orbita, который используется для доступа к сети Tor dark-web.

Цены

GoLogin предлагает несколько вариантов, и у каждого из них есть опция бесплатной пробной версии. Цены оправданы, если вы представляете большую профессиональную команду. Существуют тарифные планы на $24, $49, $99, которые включают разное количество доступных профилей и мест для участников команды. Также есть Индивидуальный план, стоимость которого начинается от $159.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Высокая гибкость настроек: GoLogin имеет обширный список настроек для создания уникальных профилей и сценариев. ADB позволяет вам скрывать и управлять своими отпечатками пальцев, легко настраивать все параметры, которые видят веб-сайты. Созданные вами профили не пересекаются, поэтому сайты не будут блокировать их.

GoLogin имеет обширный список настроек для создания уникальных профилей и сценариев. ADB позволяет вам скрывать и управлять своими отпечатками пальцев, легко настраивать все параметры, которые видят веб-сайты. Созданные вами профили не пересекаются, поэтому сайты не будут блокировать их. Мобильная версия: С GoLogin вам не нужно ограничивать себя работой из офиса, поскольку у него есть отдельный мобильный интерфейс. Просто загрузите приложение GoLogin для Android и редактируйте свои профили из любой точки мира.

Недостатки:

Не подходит для новичков: GoLogin имеет много функций. Новичкам потребуется некоторое время, чтобы разобраться во всех них и научиться правильно использовать настройки.

GoLogin имеет много функций. Новичкам потребуется некоторое время, чтобы разобраться во всех них и научиться правильно использовать настройки. Стоимость: Для некоторых эти тарифные планы могут показаться дорогими. И единственный способ получить скидку - это оплатить 12 месяцев вперед.

Рейтинг и отзывы

Браузер GoLogin пользуется популярностью, его рейтинг 4.8/5. Пользователи отмечают, что он упрощает онлайн-продажи и маркетинг из десятков аккаунтов. Однако некоторые сомневаются, что GoLogin гарантирует 100% безопасность данных. Людям также не нравится, что ADB несовместим с определенными прокси.

Рейтинг GoLogin с веб-сайта G2

Рейтинг GoLogin с веб-сайта G2

Обзор видео

GoLogin гарантирует анонимность пользователя при управлении несколькими онлайн-профилями даже с самым дешевым тарифным планом с минимальным набором инструментов. Это видеообзор кратко рассматривает все варианты цен, которые могут помочь вам сделать выбор в пользу одного из них.

Creating a new GoLogin profile

Подходит для

GoLogin идеален для профессионалов, занимающихся интернет-маркетингом, аналитикой данных и другими областями, где анонимность и возможность быстро работать с несколькими профилями одновременно играют ключевую роль.

3. Incogniton – продвинутый ADB для безопасного и анонимного серфинга в Интернете

Homescreen приложения Incogniton

Incogniton - мощный антидетект браузер, используемый в разных странах, поддерживающий множество географических зон и прокси. С его помощью можно эффективно управлять своими профилями в социальных сетях, быстро меняя местоположение. Этот сервис идеально подходит для широкого спектра задач - от обычного анонимного серфинга в интернете до глобальных электронных коммерческих операций.

Панель рабочего стола Incogniton

Ключевые возможности

Синхронизация данных: Incogniton позволяет вам сохранять обширные объемы данных. Он также может синхронизировать их на различных устройствах и платформах.

Incogniton позволяет вам сохранять обширные объемы данных. Он также может синхронизировать их на различных устройствах и платформах. Генерация трафика высокого качества: Incogniton позволяет управлять несколькими уникальными виртуальными профилями браузера, которые генерируют наиболее чистый трафик.

Incogniton позволяет управлять несколькими уникальными виртуальными профилями браузера, которые генерируют наиболее чистый трафик. Эмуляция действий человека: Incogniton предоставляет возможность эмуляции реалистичной генерации текста для быстрого заполнения форм на веб-сайтах.

Возможности Incogniton с его официального сайта

Интеграция

Incogniton может быть интегрирован с многими VPN и антивирусами, не жертвуя скоростью и стабильностью работы. Кроме того, он не загружает много оперативной памяти. Более того, Incogniton быстро и безопасно работает с многими известными криптовалютными и платформами NFT, такими как биржа OpenSea.

Цены

В браузере есть как бесплатная пробная версия, так и полноценные платные версии с расширенным набором функций. При оплате любого плана за 6 месяцев вперед вы можете получить скидку 30%, в таком случае самый дешевый вариант будет стоить $21 в месяц, а самый дорогой (даже без скидки) – $150.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Быстрое масштабирование: При наличии нескольких профилей Incognition вы можете расширить набор услуг, которые предоставляете, и перераспределять генерируемый трафик на другие сегменты рынка.

При наличии нескольких профилей Incognition вы можете расширить набор услуг, которые предоставляете, и перераспределять генерируемый трафик на другие сегменты рынка. Эффективное партнерство: Помимо трафика вы также можете снизить рабочую нагрузку, создавая учетные записи для членов своей команды с различными входами и назначая им конкретные роли и задачи.

Недостатки:

Не все ОС поддерживаются: Incogniton совместим с Windows и Mac, в то время как пользователи Linux и других узко специализированных ОС могут столкнуться с проблемами.

Incogniton совместим с Windows и Mac, в то время как пользователи Linux и других узко специализированных ОС могут столкнуться с проблемами. Сложная настройка: Некоторые функции Incogniton требуют ручной настройки, что может вызвать затруднения. Но именно поэтому на сайте есть отдельное руководство.

Рейтинг и отзывы

Странно, но онлайн-пользователи не могут найти общий язык относительно своего мнения об Incogniton. Например, на Sitejabber.com этот ADB оценивают на 5 из 5 и хвалят за быструю скорость работы и стабильность, даже при использовании множества прокси и аккаунтов FB.

В то же время, если вы зайдете на Trustpilot, то обнаружите жалобы людей на проблемы с отменой подписки и входом в систему, а также на плохую поддержку клиентов. Этот портал оценивает Incogniton на 3,4 из 5, что вместе с предыдущей оценкой дает нам средний балл 4,2 из 5.

Обзор Incogniton с сайта Sitejabber Обзор Incogniton с сайта Sitejabber

Обзор Incogniton с веб-сайта Trustpilot

Обзор видео

В целом, Incogniton - это хорошо спроектированный антидетект-браузер, известный своей надежностью и относительной простотой использования. Например, в этом видео вас научат быстро и легко запускать несколько профилей в социальных сетях, в том числе в Discord, Facebook, Google Adwords, Instagram и т. д.

Настройка пользовательского агента и навигации в новом профиле Incogniton

Подходящий для

Incogniton идеально подходит для партнерского маркетинга. Это отличный инструмент для тех, кто хочет получить доступ к заблокированным веб-ресурсам. Он также станет отличным выбором для тех, кто хочет расширить список маркетинговых услуг, в которых они участвуют, и перераспределить генерируемый ими трафик на другие рыночные сегменты.

4. Multilogin – лучшее приложение для противодействия выявлению для масштабирования вашего бизнеса

Экран домашней страницы Multilogin

Multilogin предлагает полностью настраиваемые аккаунты, функции автоматизации, управление командой и поддержку 24/7, чтобы продвигаться даже в самых конкурентных отраслях. Тысячи компаний уже доверили свой деловой успех Multilogin. Забудьте о блокировках и воспользуйтесь стабильными виртуальными профилями и настоящими отпечатками.

Панель Multilogin для рабочего стола

Основные возможности

Автоматизация для повышения конкурентоспособности. Поскольку этот браузер создан специально для бизнес-задач, он помогает пользователям конкурировать с лидерами отрасли. Этот ADB сокращает рутинный труд благодаря функциям автоматизации для создания аккаунтов, заключения сделок и многого другого.

Поскольку этот браузер создан специально для бизнес-задач, он помогает пользователям конкурировать с лидерами отрасли. Этот ADB сокращает рутинный труд благодаря функциям автоматизации для создания аккаунтов, заключения сделок и многого другого. Безопасная командная работа. Используя сервис Teamwork 2.0, вы можете улучшить работу команды, чтобы обеспечить быструю и эффективную взаимодействие вне зависимости от размера компании или местоположения ваших коллег.

Используя сервис Teamwork 2.0, вы можете улучшить работу команды, чтобы обеспечить быструю и эффективную взаимодействие вне зависимости от размера компании или местоположения ваших коллег. Надежное хранение данных. Multilogin безопасно шифрует и хранит данные в облаке AWS с низкой степенью отказоустойчивости. Таким образом, вам не придется беспокоиться о безопасности данных или операционной стабильности.

Возможности мультилогина на их официальном сайте

Интеграция

Multilogin может интегрироваться с большим количеством операционных систем. Для лучшего импорта/экспорта, он позволяет использовать Cookies, а также настраивать режимы WebRTC и параметры JSNavigator. Multilogin также может оптимизировать производительность любой рекламной кампании с использованием мультиядер и эмулируя ввод текста, обеспечивая полную совместимость с чипами M1/M2.

Цены

У Multilogin нет пробной версии, потому что он разработан для длительного использования с самого начала. У него есть 3 основных варианта тарифных планов – SOLO за €891/год или €99/месяц, TEAM за €1,791/год или €199/месяц и SCALE за €3,591/год или €399/месяц. Основное различие между ними - это список доступных функций для командных действий. Поэтому покупка Multilogin на длительный срок является более выгодным вариантом, особенно для команд.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Детские браузеры: Multilogin имеет 2 дочерних браузера – Mimic (работающий на движке Google Chromium) и Stealthfox (движок Firefox) – с дополнительными функциями управления отпечатком. В отличие от оригинальных браузеров, они не передают данные в Google и более надежны, чем встроенные в Mozilla варианты.

Multilogin имеет 2 дочерних браузера – Mimic (работающий на движке Google Chromium) и Stealthfox (движок Firefox) – с дополнительными функциями управления отпечатком. В отличие от оригинальных браузеров, они не передают данные в Google и более надежны, чем встроенные в Mozilla варианты. Общее покрытие: Multilogin позволяет расширить свой охват и увеличить продажи по нескольким каналам и рекламным кампаниям одновременно, а также анализировать стратегии конкурентов и автоматизировать задачи на нескольких платформах одновременно. Все это поможет вам сэкономить массу времени и денег.

Недостатки:

Политика ценообразования: Multilogin взимает плату в евро, а не в долларах, в отличие от многих ADB. Это одна из основных причин сделать его одним из самых дорогих браузеров своего рода.

Multilogin взимает плату в евро, а не в долларах, в отличие от многих ADB. Это одна из основных причин сделать его одним из самых дорогих браузеров своего рода. Неустойчивость: Пользователи время от времени обнаруживают, что их учетные записи заблокированы при необходимости обновления своей версии Multilogin. К сожалению, эта ADB не имеет функции автообновления.

Рейтинг и отзывы

Multilogin хвастается очень высокими отзывами пользователей 4,8/5. Его преимущества включают в себя быструю функцию обмена профилями и то, что разработчики постоянно находят новые способы улучшить сервис и сделать его более удобным в использовании.

Однако некоторые пользователи жалуются, что они иногда теряют профили при использовании автоматической многопоточной функции, а также файлы cookie и пароли. Но никто не уверен, в чем вина Multilogin, или нет.

Обзор видео

Сегодня Multilogin является одним из самых популярных АГДБ, когда речь идет о множественных операциях с аккаунтами. Он предлагает несколько ценовых планов с различными инструментами. Поэтому стоит опираться на опыт других пользователей при принятии решения для себя или своей команды, касающегося выбора тарифного плана. В данном обзоре представлен тестовый запуск Multilogin и простые примеры использования имеющихся функций.

Настройка только что созданных учетных записей Multilogin с использованием Mimic и Stealthfox

Подходит для

Будь то увеличение охвата и продаж или управление тысячами партнерских рекламных аккаунтов в маркетинге, Multilogin предоставляет решения для всех областей. Он легко обеспечивает безопасность ваших счетов для ставок и билетов. Что касается пользователей криптовалюты, Multilogin гарантирует им анонимность, безопасность данных и средств.

5. AdsPower – идеальный антидетект браузер для мультиаккаунтинга

Домашний экран AdsPower

AdsPower - это удобный браузер с защитой от обнаружения, который открывает уникальные возможности для беспрепятственного взаимодействия с рекламными платформами и маркетинговыми инструментами. Его специализированные настройки отпечатка пальца позволяют вам эффективно контролировать обширные системы управления в различных областях. AdsPower широко признан как качественный инструмент для управления несколькими учетными записями и высоко ценится за свой мощный и эффективный инструментарий.

Панель управления AdsPower для компьютера

Ключевые возможности

Автоматизация повседневных задач. AdsPower позволяет легко автоматизировать рутинные задачи с использованием локального API и универсального бота RPA.

AdsPower позволяет легко автоматизировать рутинные задачи с использованием локального API и универсального бота RPA. Командная работа. Алгоритмы AdsPower улучшат операции вашего бизнеса и обеспечат плавную и без проблем командную работу. KPI команды пойдут вверх, но не их рабочая нагрузка.

Алгоритмы AdsPower улучшат операции вашего бизнеса и обеспечат плавную и без проблем командную работу. KPI команды пойдут вверх, но не их рабочая нагрузка. Защита данных. Вся информация (как в процессе передачи, так и при хранении) достоверно защищена, обеспечивая полную конфиденциальность. Каждый член команды будет иметь доступ к своей доле информации.

Возможности AdsPower с их официального веб-сайта

Интеграция

AdsPower легко интегрируется с широко используемыми инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics и аналогичные платформы. Кроме того, AdsPower предлагает два варианта дочерних браузеров, Sun Browser и Flower Browser, основанных на Chromium и Firefox соответственно. Эти дополнительные браузеры не только улучшают вашу скорость, но также усиливают безопасность данных для более качественного пользовательского опыта.

Цены

У AdsPower есть базовый бесплатный тарифный план с небольшим количеством пользователей, но обширным функционалом. Существует несколько более дорогих планов, с конкретной ценой, зависящей от количества основных и дополнительных пользователей, профилей и предпочитаемых функций. Цена также изменяется в зависимости от того, оплачиваете ли вы за 1 месяц или за 12, последний вариант предоставляет скидку 40%. Есть также индивидуальный план. Годовая подписка на самый дорогой план обойдется команде в $30 в месяц.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Широкий выбор инструментов: AdsPower значительно упрощает оптимизацию ваших рекламных кампаний. Он позволяет легко отслеживать и анализировать информацию о вашем трафике, конверсиях, ROI и других метриках.

AdsPower значительно упрощает оптимизацию ваших рекламных кампаний. Он позволяет легко отслеживать и анализировать информацию о вашем трафике, конверсиях, ROI и других метриках. Техническая поддержка: Команда разработчиков AdsPower предоставляет отличную поддержку пользователям. Они также регулярно выпускают обновления и улучшения на основе отзывов пользователей.

Недостатки:

Синхронизация: Синхронизация определенных параметров для индивидуальных учетных записей и профилей в рамках команды иногда может вызывать сложности.

Синхронизация определенных параметров для индивидуальных учетных записей и профилей в рамках команды иногда может вызывать сложности. Отсутствие классификации элементов: Центр приложений браузера иногда может быть немного сложным для понимания и поиска требуемой функции и/или иконки.

Рейтинг и отзывы

AdsPower получает средний рейтинг 4.7 из 5 баллов благодаря своей надежности и функциональности. Пользователи особенно отмечают отличное выполнение мини-браузеров Sun и Flower.

Тем не менее, некоторые люди считают, что сам интерфейс AdsPower требует некоторых доработок – он выглядит скучно, а иногда поглощает до 2 ГБ оперативной памяти.

Видеообзор

AdsPower известен своими уникальными алгоритмами анти-трекинга, что делает его отличным инструментом для маркетологов. Это видео покажет вам, как именно вести ферму на Facebook, TikTok и других социальных сетях, оставаясь на 100% анонимным.

Основные шаги создания нескольких профилей в AdsPower

Подходит для:

AdsPower был бы идеальным выбором для маркетологов, аналитиков рынка и всех, кто занимается онлайн-бизнесом. AdsPower также является распространенным выбором среди агентств и онлайн-групп объявлений. Он может быть отличной помощью в продвижении ваших брендов и рекламных кампаний в сильно конкурентной среде.

6. Dolphin {anty} – ADB, адаптированный для команд аффилированного маркетинга

Домашняя страница Dolphin {Anty}

Dolphin - это продвинутый браузер с функцией антидетекции, который предлагает широкий спектр передовых функций, адаптированных к потребностям SMM, онлайн- и партнерского маркетинга. Его сложные алгоритмы и настраиваемые параметры позволяют вам без сбоев управлять даже значительным количеством аккаунтов. В результате Dolphin стал популярным среди веб-мастеров и маркетологов, особенно в России, Китае и в англоязычном мире за последние годы.

Панель рабочего стола Dolphin {Anty}

Основные возможности

Гибкие настройки отпечатка пальца. Dolphin предоставляет пользователям возможность эмулировать различные настройки браузера и устройства. Он собирает отпечатки пальцев от реальных пользователей и устройств и предоставляет их при создании новых профилей.

Dolphin предоставляет пользователям возможность эмулировать различные настройки браузера и устройства. Он собирает отпечатки пальцев от реальных пользователей и устройств и предоставляет их при создании новых профилей. Управление cookies и сеансами. Dolphin позволяет легко обрабатывать cookies и сохранять сеансы, обеспечивая доступ к профилям и настройкам в любое время. Это позволяет вам плавно переключаться между различными профилями.

Dolphin позволяет легко обрабатывать cookies и сохранять сеансы, обеспечивая доступ к профилям и настройкам в любое время. Это позволяет вам плавно переключаться между различными профилями. Удобство использования. Браузер позволяет вам удобно делать заметки и редактировать некоторые параметры, включая прокси, не заходя в профиль. Вы также можете использовать его для добавления закладок в папку и перемещаться с ней между браузерами, не выходя из аккаунта или рискуя быть забаненным.

Dolphin {Anty} capabilities from their official website

Интеграция

У Dolphin есть специальное программное обеспечение, разработанное специально для Facebook и TikTok. Dolphin Cloud уже довольно давно присутствует на рынке. А Dolphin TT все еще находится в бета-тестировании, но уже доступен для покупки. У каждого продукта есть отдельные настраиваемые ценовые планы.

Цены

Dolphin предоставляет бесплатный план с довольно обширным набором функций, а также различные платные подписные варианты в зависимости от количества профилей, которые вы хотите создать. Более того, во всех уровнях подписки у вас есть возможность добавлять несколько профилей за $10 каждый. Кроме того, каждый, кто приобретает полугодовую подписку, имеет право на скидку 20%. Это означает, что ценообразование Dolphin варьируется от $70 до $240 в зависимости от выбранного плана и необходимости дополнительных профилей.

Что касается Dolphin Cloud и Dolphin TT, оба предлагают 3-дневную бесплатную пробную версию. Базовый тариф стоит $29, а Профессиональный - $99. Dolphin Cloud также предлагает дополнительные профили за дополнительную плату.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Гибкие настройки: Dolphin предоставляет полный набор инструментов для анализа и оптимизации ваших рекламных кампаний. Этот браузер поможет вам отслеживать и анализировать данные о трафике, конверсиях, ROI и других ключевых показателях.

Dolphin предоставляет полный набор инструментов для анализа и оптимизации ваших рекламных кампаний. Этот браузер поможет вам отслеживать и анализировать данные о трафике, конверсиях, ROI и других ключевых показателях. Веб-API: Dolphin позволяет использовать Веб-API вместо локального. Это позволяет получать доступ к антидетектным функциям и данным с любой точки доступа в сеть, а также с любого устройства с интернет-соединением.

Минусы:

Ограниченные возможности: Когда дело доходит до Dolphin Cloud и Dolphin TT, некоторые пользователи считают, что список предлагаемых функций не оправдывает цену.

Когда дело доходит до Dolphin Cloud и Dolphin TT, некоторые пользователи считают, что список предлагаемых функций не оправдывает цену. Недоработки: Dolphin TT все еще находится в бета-разработке. Более того, некоторые функции все еще добавляются и в основную версию ADB.

Рейтинг и отзывы

В различных частях интернета Dolphin в основном получает хорошие оценки от пользователей благодаря своему упору на партнерский маркетинг и социальные медиа; его рейтинг на antidetect-browser.com составляет 4,6/5 (или 9,5/10, чтобы быть точным).

Отзывы на официальном сайте АДБ отмечают, что это удобный вариант для пользователей Mac и хвалят его обычно высокую скорость, даже при наличии нескольких профилей открытыми одновременно. Однако при работе с Dolphin Cloud некоторые пользователи жаловались на незначительные ошибки и недочеты, но они были быстро устранены командой поддержки.

Обзор с официального веб-сайта Dolphin

Обзор с официального сайта Dolphin

Обзор видео

Дельфин {Анти} предлагает целый ряд вариантов для тех, кто ценит свою анонимность, особенно в случае партнерского маркетинга и работы с криптовалютой. Это видеообзор, сделанный пользователем, прекрасно отражает гибкость и удобство, которые достигаются при использовании основных функций ADB.

Основные шаги и принципы запуска новых учетных записей Dolphin {Anty}

Подходит для

Дельфин - отличный выбор для людей, работающих с основными социальными сетями в целях партнерского маркетинга. Это может помочь вам быстро масштабировать ваши рекламные кампании и постоянно менять креативы в нескольких аккаунтах одновременно. В частности, если вы сосредоточены в основном или исключительно на Facebook или TikTok, подходящий продукт Dolphin для вас.

7. Octo Browser – один ADB для всех целей

Домашний экран браузера Octo

Браузер Octo - это полноценный и насыщенный функционалом веб-браузер, который позволяет вам сидеть в интернете без каких-либо ограничений. Несмотря на обширные возможности, которые он предлагает, для настройки профилей не нужно ничего настраивать - их можно создать всего одним щелчком, что позволяет вам начать сразу. Более того, браузер Octo знаменит быстрой и профессиональной технической поддержкой, всегда готовой отвечать на ваши запросы и даже предоставлять удаленную помощь при необходимости.

Панель рабочего стола браузера Octo

Основные возможности

Множество аккаунтов. Каждый профиль браузера Octo Browser имеет свой отпечаток браузера с собственным набором параметров, что позволяет управлять тысячами аккаунтов с одного устройства.

Каждый профиль браузера Octo Browser имеет свой отпечаток браузера с собственным набором параметров, что позволяет управлять тысячами аккаунтов с одного устройства. Управление отпечатками. Управление отпечатками браузера в Octo Browser осуществляется на основе движка Chromium, что позволяет защитить ваше устройство от дополнительных проверок на подделку.

Управление отпечатками браузера в Octo Browser осуществляется на основе движка Chromium, что позволяет защитить ваше устройство от дополнительных проверок на подделку. Cookie. У каждого профиля свои собственные файлы cookie, которые не вызывают подозрений у веб-сайтов при их проверке, поскольку они импортируются в форматах Json и Netscape.

Возможности браузера Octo с его официального веб-сайта

Интеграция

Браузер Octo - отличный выбор для использования нескольких аккаунтов на различных сервисах: Amazon, CoinList, Facebook, TikTok, Google, Winline. Octo Browser совместим с операционными системами Windows, Intel/Apple MacOS и Linux, а также поддерживает все популярные и надежные прокси. Более того, он легко проходит проверку на популярных сервисах, таких как Pixelscan, BrowserLeaks, Whoer, CreepJS и IP-API, без всяких усилий.

Цены

Браузер Octo не предлагает бесплатной пробной версии, вместо этого имеет несколько тарифных планов, включая индивидуальную опцию, которую можно настроить под размер вашей команды. Вы также можете получить скидки в зависимости от длительности приобретаемого плана – 1, 3, 6 или 12 месяцев. Чем больше срок, тем больше скидка. В общем, стоимость Octo Browser может варьироваться от 21 до 300 долларов и более.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Фарм аккаунтов: Фарминг аккаунтов является ключевой стратегией получения дохода в партнерском маркетинге. Браузер Octo позволяет вам перейти через барьеры регистрации и самостоятельно провести начальную фазу, имитируя поведение реальных пользователей, чтобы мод-алгоритмы не стали подозрительными.

Фарминг аккаунтов является ключевой стратегией получения дохода в партнерском маркетинге. Браузер Octo позволяет вам перейти через барьеры регистрации и самостоятельно провести начальную фазу, имитируя поведение реальных пользователей, чтобы мод-алгоритмы не стали подозрительными. Увеличение срока жизни аккаунта: Чтобы увеличить срок действия покупаемых аккаунтов, браузер Octo дает возможность выбрать отпечаток как можно более похожий на тот, который использовался при создании аккаунтов.

Чтобы увеличить срок действия покупаемых аккаунтов, браузер Octo дает возможность выбрать отпечаток как можно более похожий на тот, который использовался при создании аккаунтов. Обход региональных ограничений: Octo Browser также позволяет легко обойти региональные ограничения с помощью прокси-серверов. Более того, пользователи Octo Browser имеют право на скидку при покупке партнерских прокси.

Недостатки:

Избыточность: У браузера Octo Browser множество функций, но не каждому пользователю они понадобятся, что делает его вложение средств и оперативной памяти вопросительным.

У браузера Octo Browser множество функций, но не каждому пользователю они понадобятся, что делает его вложение средств и оперативной памяти вопросительным. Платное программное обеспечение: У браузера Octo Browser нет пробной бесплатной версии, что может отпугнуть пользователей с ограниченным бюджетом или просто тех, кто еще не определился со своими предпочтениями в области ADB.

Рейтинг и отзывы

Браузер Octo получает средние оценки, составляющие 4,4/5. С одной стороны, пользователи действительно ценят обширный набор инструментов, который предлагает эта ADB, и тот факт, что они могут быть адаптированы для самых различных задач, вертикалей и рекламных кампаний. С другой стороны, некоторые пользователи утверждают, что браузер Octo работает медленно на их устройствах и время от времени вылетает. Ему также может не хватать некоторых плагинов и опций, например, для чтения файлов pdf.

Обзор Octo Browser с веб-сайта G2 Обзор Octo Browser с веб-сайта G2

Обзор видео

Обширный и многоуровневый инструментарий браузера Octo может быть использован на неограниченном количестве устройств, независимо от выбранного тарифного плана. Для использования этого продукта не требуется дополнительная настройка и обычно он работает с максимальной скоростью с момента установки. Этот обзор ясно демонстрирует эти возможности и преимущества, которые предлагает сервис своим пользователям.

Выбор и настройка профилей для различных платформ в заданиях в браузере Octo

Подходит для

Браузер Octo подходит для опытных пользователей, таких как веб-дизайнеры, маркетологи и исследователи, которые ищут высокий уровень анонимности и автоматизированные веб-процессы. Этот АБП предоставляет мощные инструменты для решения сложных задач. В целом, браузер Octo - хороший выбор для достижения множества целей и работы в различных отраслях, поскольку он был специально разработан для универсального применения.

8. MoreLogin – самый безопасный сервис для многопользовательских активностей во всех социальных сетях

Домашний экран MoreLogin

MoreLogin ADB активно используется в ряде стран, обеспечивая своим пользователям безопасное и анонимное просмотр веб-ресурсов. Это отличный вариант для обычных пользователей. В общем же этот ADB предназначен для пользователей, которые хотят использовать несколько учетных записей в социальных сетях, онлайн-магазинах и на других платформах.

MoreLogin панель рабочего стола

Основные возможности

Высокая производительность: MoreLogin работает на высокой скорости и практически не использует оперативную память, обеспечивая стабильный и комфортный опыт.

MoreLogin работает на высокой скорости и практически не использует оперативную память, обеспечивая стабильный и комфортный опыт. Безопасность: MoreLogin обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря своим уникальным механизмам шифрования данных. Его отпечатки пальцев не 100% уникальны, но близки, что делает их более надежными с точки зрения алгоритмов платформы.

MoreLogin обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря своим уникальным механизмам шифрования данных. Его отпечатки пальцев не 100% уникальны, но близки, что делает их более надежными с точки зрения алгоритмов платформы. Удобство: MoreLogin предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, который даже новичок или неспециалист быстро сможет освоить.

Дополнительные возможности MoreLogin с их официального сайта

Интеграция

MoreLogin может быть интегрирован с неограниченным количеством VPN и антивирусов. Это позволяет вам защитить все ваши устройства и для всех пользователей, использующих одну копию браузера. Более того, MoreLogin позволяет работать через учетные записи в социальных сетях, таких как FaceBook, TikTok и т. д., не беспокоясь о блокировке или потере данных.

Цены

MoreLogin предлагает очень доступный тарифный план. У этого ADB есть неограниченная бесплатная пробная версия с 2 профилями. Также есть расширенный план всего за $9 в месяц. Основной вариант с наибольшим количеством функций - это Пользовательский. Цена на это зависит от количества учетных записей, необходимых вам и людей, которые будут использовать браузер.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Удобный способ управления вашим бизнесом: Браузер помогает увеличить продажи в разных регионах на одной платформе, а также расшириться на другие категории товаров.

Браузер помогает увеличить продажи в разных регионах на одной платформе, а также расшириться на другие категории товаров. Партнерская программа: MoreLogin позволяет расширить охват рекламы за счет неограниченного числа профилей и избежать размывания бренда, разделив каждый сегмент для создания его репутации.

Минусы:

Начальная настройка: Установка IP-адресов и прокси-сервера впервые может быть довольно сложным вызовом для некоторых пользователей.

Установка IP-адресов и прокси-сервера впервые может быть довольно сложным вызовом для некоторых пользователей. Похожие тарифные планы: В отличие от многих других сервисов в этом списке, MoreLogin предлагает лишь несколько вариантов тарифных планов и скидок, что может оказаться не самым выгодным решением.

Рейтинг и отзывы

Основываясь на отзывах пользователей, MoreLogin получает рейтинг 4.8/5. Люди в основном отмечают, что работа с этим ADB легкая благодаря его простому интерфейсу и интуитивно понятным параметрам.

В то же время другие жалуются, что есть только мобильная версия браузера для Android. В настоящее время версия для iOS отсутствует, поэтому использование MoreLogin с iPhone невозможно.

Обзор видео

MoreLogin - отличный выбор для ряда целей и имеет очень гибкие и подробные настройки. Посмотрите этот обзор, чтобы понять, как MoreLogin (+ прокси) можно использовать для достижения бизнес-целей.

Установка уникального IP-адреса в профиль MoreLogin

Подходит для

MoreLogin - идеальный выбор для людей, стремящихся расширить свой бизнес в новые неизведанные области: от партнерского маркетинга до продажи билетов. В отношении последнего, MoreLogin может помочь не только онлайн-продавцам билетов, но и покупателям. Это АДБ позволяет сэкономить много времени и позволяет управлять рисками таким образом, что сохраняет ваши прибыли.

9. Ultimate Orb - идеальный инструмент для SMM и партнерского маркетинга, меняющий правила игры

Домашний экран Ultimate Orb

Ultimate Orb выделяется из других продуктов тем, что не использует шум для обмана систем слежения за ботами, вместо этого он использует подлинные отпечатки пальцев в каждой конфигурации благодаря своей инновационной технологии подделки. По словам разработчиков, такой подход в настоящее время является лучшим способом эмулировать поведение реального пользователя.

Панель рабочего стола Ultimate Orb

Основные возможности

Управление в одном окне. Клонирование окон делает невозможным комфортную работу с большим количеством профилей. Поэтому Ultimate Orb позволяет управлять сотнями активных профилей одновременно в одном окне.

Клонирование окон делает невозможным комфортную работу с большим количеством профилей. Поэтому Ultimate Orb позволяет управлять сотнями активных профилей одновременно в одном окне. Больше чем просто ADB. Ultimate Orb использует только реальные отпечатки пальцев без каких-либо ограничений и независимо от типа веб-сайта. Кроме того, он успешно проходит все популярные сервисы проверки - что не может похвастаться не каждая программа в этом списке.

Ultimate Orb использует только реальные отпечатки пальцев без каких-либо ограничений и независимо от типа веб-сайта. Кроме того, он успешно проходит все популярные сервисы проверки - что не может похвастаться не каждая программа в этом списке. Автоматический импорт. Не нужно тратить время на создание профилей вручную и импорт данных. Браузер сам выберет лучшие настройки и загрузит файлы Cookies в новые готовые профили.

Интеграция

Ultimate Orb разработала множество собственных оригинальных функций и программного обеспечения. Среди них SPACES (виртуальные рабочие столы), SMART TABS (удобный способ работы с вкладками), HUBS (управление подключениями) и Data Center (подробная система управления данными). Ultimate Orb также позволяет работать с множеством профилей и автоматически создавать их с помощью сервиса Magic Import.

Цены

Браузер предлагает временную бесплатную версию, после чего у вас есть возможность перейти на более полноценную подписку PRO. Доступны три уровня подписки: Начинающий на полгода, Средний на один год и Эксперт на более одного года. Различия в их функциях относительно незначительны. К Both Средний и Эксперт включают приватный чат с разработчиком, при этом последний также предоставляет ранний доступ к обновлениям.

Но Ultimate Orb в основном фокусируется на настройке тарифного плана - вы можете выбрать количество дней и пользователей. Чем больше и того, и другого, тем более выгодной и экономичной будет ваша цена. У вас также есть 24 часа, чтобы запросить возврат средств, если что-то пойдет не так.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Поддержка хабов: Хабы позволяют собирать и хранить в одном месте все данные, необходимые для продуктивной работы – прокси, загрузки и истории профилей. Это значительно упрощает процесс управления данными.

Хабы позволяют собирать и хранить в одном месте все данные, необходимые для продуктивной работы – прокси, загрузки и истории профилей. Это значительно упрощает процесс управления данными. Бесплатные прокси: Ultimate Orb предоставляет вам бесплатный неограниченный доступ к тысячам прокси из встроенного пула и позволяет быстро запускать профили с ними.

Недостатки:

Совместимость: Ultimate Orb может быть не полностью совместим с определенными операционными системами и сервисами, поскольку он относительно новый. Это может вызвать проблемы, когда вы пытаетесь получить доступ к определенным ресурсам.

Ultimate Orb может быть не полностью совместим с определенными операционными системами и сервисами, поскольку он относительно новый. Это может вызвать проблемы, когда вы пытаетесь получить доступ к определенным ресурсам. Обновления: Более того, поскольку разработчики заняты избавлением сервиса от ошибок, он постоянно обновляется, что может замедлить скорость работы при загрузке новых функций и версий.

Оценка и отзывы

Несмотря на то что Ultimate Orb появился на рынке совсем недавно, он уже получил высокую оценку от пользователей - 4,6/5. Пользователи в основном хвалят то, что браузер предоставляет им доступ к неограниченным бесплатным прокси-серверам, а также его гибкую платежную систему, которая позволяет выбрать период оплаты. Есть некоторые недостатки - это небольшие ошибки, но их количество уменьшается с каждым обновлением.

Рейтинг Ultimate Orb на веб-сайте CPAlenta Рейтинг Ultimate Orb на веб-сайте CPAlenta

Обзор видео

Это видео содержит подробный обзор Ultimate Orb, сделанный самими разработчиками. В нем они тестируют особенности сервиса, рассматривают его плюсы и минусы, а также говорят о функции "магического импорта". Поскольку этот ADB был разработан российскими экспертами, этот (и большинство других) обзоров для него также было сделано на русском языке.

Синхронизация профильных данных на различных платформах в Ultimate Orb

Подходит для

Ultimate Orb изначально был разработан для партнерского маркетинга, поэтому это отличный инструмент для вебмастеров и специалистов по SMM, которые хотят разработать новые стратегии для своих рекламных кампаний. Однако он также может быть полезен для любого человека, который ищет способы управлять несколькими аккаунтами на одной платформе или даже в одной вкладке браузера. Благодаря своим мощным техническим решениям и удобному интерфейсу Ultimate Orb стоит попробовать всем, кто стремится улучшить свою профессиональную производительность и повысить свои KPI.

10. Kameleo – идеальная платформа для управления цифровыми активами

Домашний экран Kameleo

Kameleo - простое, но превосходное решение для обеспечения онлайн-конфиденциальности. Этот браузер с анти-детекцией позволяет избежать оставления отпечатков браузера, вместо этого используя виртуальные профили. Сервис в основном ориентирован на цифровых маркетологов и людей, предпочитающих безопасно и незаметно серфить в Интернете. Этот ADB был разработан в Венгрии и не очень известен в других странах, однако получает популярность среди узких специалистических групп.

Панель рабочего стола Kameleo

Ключевые возможности

Управление профилями. Kameleo позволяет настраивать браузерный отпечаток для каждого виртуального профиля. Благодаря технологии Intelligent Canvas Spoofing пользователи могут обходить даже самые современные системы обнаружения ботов.

Kameleo позволяет настраивать браузерный отпечаток для каждого виртуального профиля. Благодаря технологии Intelligent Canvas Spoofing пользователи могут обходить даже самые современные системы обнаружения ботов. Мобильные профили. Kameleo Mobile работает одинаково хорошо как на Android, так и на iOS всего за 2 клика. Веб-сайты относят доступ с мобильных устройств к более безопасному, поэтому пользователи Kameleo Mobile не сталкиваются с большим количеством CAPTCHA и проверок безопасности.

Kameleo Mobile работает одинаково хорошо как на Android, так и на iOS всего за 2 клика. Веб-сайты относят доступ с мобильных устройств к более безопасному, поэтому пользователи Kameleo Mobile не сталкиваются с большим количеством CAPTCHA и проверок безопасности. Автоматизация веб-браузера. Браузер позволяет запускать сотни виртуальных браузерных профилей всего за несколько строк кода с использованием Kameleo Local API. Вы легко можете управлять ими с помощью фреймворков автоматизации, включая Selenium, Puppeteer или Playwright.

Возможности Kameleo с их официального сайта

Интеграция

Kameleo включает в себя встроенные инструменты для анонимных подключений, включая VPN и SOCKS5-прокси. Более того, браузер отлично работает с Chrome, Firefox, Safari и поддержкой Edge даже на мобильных устройствах. Kameleo также может запускать Selenium и даже Python.

Цены

Kameleo не предлагает бесплатную пробную версию. Вам придется выбирать между 3 тарифными планами - €59, €89 и €199 с разным набором функций. Вы можете получить скидку 15%, если оплатите 6 месяцев вперед, что означает, что самый дешевый вариант обойдется вам в €50 в месяц.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Простой веб-скрапинг. Kameleo может запускать сотни виртуальных профилей браузера всего лишь с несколькими строками кода с использованием Kameleo Local API. Каждый браузер хранит данные отдельно, тем самым избегая алгоритмов отслеживания ботов.

Kameleo может запускать сотни виртуальных профилей браузера всего лишь с несколькими строками кода с использованием Kameleo Local API. Каждый браузер хранит данные отдельно, тем самым избегая алгоритмов отслеживания ботов. Интеграция с автоматизацией. Kameleo позволяет не только автоматически создавать сотни профилей, но также управлять браузерами с использованием популярных платформ автоматизации, таких как Selenium, Puppeteer или Playwright.

Недостатки:

Не очень известное: Камелео в основном является венгерским решением, поэтому у него отсутствует множество языковых раскладок и определенных сервисов. Кроме того, его набор инструментов, хотя и достаточен, нельзя назвать обширным.

Камелео в основном является венгерским решением, поэтому у него отсутствует множество языковых раскладок и определенных сервисов. Кроме того, его набор инструментов, хотя и достаточен, нельзя назвать обширным. Завышенные цены: Камелео не предлагает бесплатную пробную версию, даже самый дешевый тарифный план будет стоить вам €50-59 в месяц, что может быть немного дорого.

Рейтинг и обзоры

Несмотря на то, что Камелео не очень известен, он получает в основном положительные отзывы пользователей благодаря своей гибкости и передовым функциям управления абстракцией отпечатка. Его рейтинг в настоящее время составляет 4.2/5. Пользователи оценивают скорость и гибкость при создании профилей браузера с любыми географическими параметрами и множеством языковых оформлений. Однако некоторые пользователи указали, что абстрагирование Камелео не всегда успешно проходит Pixelscan.

Рейтинг Kameleo с веб-сайта Producthunt Рейтинг Kameleo с веб-сайта Producthunt

Обзор видео

Одним из основных преимуществ Kameleo является возможность легкого управления вашими цифровыми следами, сохраняя максимальную анонимность. Несмотря на обширный набор инструментов, он интуитивно понятен даже для новичков, как это четко видно из этого обзора.

Установка и тестирование прокси в Kameleo

Подходит для

Камелео - отличный выбор для управления цифровыми активами. Он предоставляет пользователям большой набор инструментов, которые позволяют им оптимизировать способы работы с веб-проектами, включая веб-сайты и блоги. Поэтому Камелео отлично подходит для SMM, онлайн-маркетинга и ритейла.

11. SmartProxy - обеспечивает доступ к данным бизнеса ваших конкурентов в любой ГЕО с использованием прокси

SmartProxy домашний экран

SmartProxy - это антидетект браузер, целью которого является обеспечение безопасности и анонимности при анализе рынка. Его список преимуществ включает уникальный способ управления отпечатками и быструю синхронизацию данных между всеми устройствами. Вы также можете получить бесплатный доступ к этому ADB, если у вас есть активная подписка на любые из локальных прокси-серверов. Поэтому, если вы в основном работаете из США, Германии, Великобритании или даже Японии, SmartProxy определенно станет вашим инструментом по умолчанию!

Панель управления SmartProxy для рабочего стола

Ключевые возможности

Глобальный охват: SmartProxy предоставляет высокий уровень обработки данных и анонимности, маскируя ваше местоположение и обходя CAPTCHA благодаря более чем 65 миллионам прокси-серверов в более чем 195 странах.

SmartProxy предоставляет высокий уровень обработки данных и анонимности, маскируя ваше местоположение и обходя CAPTCHA благодаря более чем 65 миллионам прокси-серверов в более чем 195 странах. Умное управление прокси: Браузер предлагает функцию, известную как "умное" управление прокси-серверами, которую можно легко настроить всего в несколько кликов. Эта функция дает пользователям возможность эффективно управлять своими онлайн-сессиями для более плавного просмотра веб-страниц.

Браузер предлагает функцию, известную как "умное" управление прокси-серверами, которую можно легко настроить всего в несколько кликов. Эта функция дает пользователям возможность эффективно управлять своими онлайн-сессиями для более плавного просмотра веб-страниц. Разбор API: API облегчают сбор общедоступных данных с использованием синхронных, асинхронных и пакетных запросов. Это обеспечивает стабильную поддержку файлов cookie, а также гранулярную обработку веб-сайтов с большим количеством JavaScript.

Возможности SmartProxy с их официального веб-сайта

Интеграция

SmartProxy можно интегрировать с онлайн-сервисами маркетинга, такими как Amazon и подобные. Это значительно упрощает рабочий процесс, включая SEO и веб-скрапинг. SmartProxy также работает быстро, когда используется вместе с Bing.

Цены

Прямой версии бесплатной пробной версии SmartProxy нет доступно. Однако, вы можете получить одну, приобретя подписку на один из локальных прокси.

Самый дешевый вариант подписки на этот ADB и несколько прокси будет стоить вам $8.5 в месяц. Для тех, кто заинтересован в более обширных и премиальных пакетах, есть различные планы с ценами от $39 до $100.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Анонимность: SmartProxy предлагает высокий уровень онлайн-анонимности. Он эффективно снижает риск блокировки, используя резидентные прокси и перенаправляя запросы через реальные устройства, обеспечивая надежный уровень безопасности и анонимности для пользователей.

SmartProxy предлагает высокий уровень онлайн-анонимности. Он эффективно снижает риск блокировки, используя резидентные прокси и перенаправляя запросы через реальные устройства, обеспечивая надежный уровень безопасности и анонимности для пользователей. Политика возврата: Независимо от выбранного тарифного плана, у вас есть право на полный возврат средств в течение первых 2 недель.

Недостатки:

Сложный интерфейс: SmartProxy предлагает некоторые функции, которые могут потребовать некоторого времени для изучения, особенно новичкам, которые еще не очень хорошо разбираются в работе с прокси и другими сторонними сервисами.

SmartProxy предлагает некоторые функции, которые могут потребовать некоторого времени для изучения, особенно новичкам, которые еще не очень хорошо разбираются в работе с прокси и другими сторонними сервисами. Ограниченные возможности в бесплатной версии: Бесплатная версия браузера имеет довольно ограниченный инструментарий по сравнению с платными вариантами. Кроме того, она работает через резидентный прокси.

Рейтинг и отзывы

На своем собственном сайте SmartProxy утверждает, что его рейтинг 4.8/5. Пользователи отмечают высокий уровень анонимности, который он обеспечивает, а также легкость управления прокси, даже с помощью Python. Еще одним преимуществом является круглосуточная служба технической поддержки.

Однако другие упоминают некоторые проблемы с оплатой. Если вы используете функцию Pay as You Go и израсходуете свои объемы трафика слишком быстро, сервис может перестать работать на некоторое время.

Рейтинг SmartProxy с веб-сайта G2 Рейтинг SmartProxy с веб-сайта G2

Обзор видео

SmartProxy - мощное программное обеспечение, которое предлагает широкий выбор опций для установки прокси. Ознакомьтесь с этим подробным обзором первых этапов работы с ним, чтобы оптимизировать свои усилия и увеличить прибыль, особенно когда дело касается веб-скрапинга и электронной коммерции.

Аналитика трафика и данные IP-адреса в профиле SmartProxy

Подходит для

SmartProxy идеально подходит для веб-аналитиков и специалистов по электронной коммерции. Этот ABD также отличное решение для владельцев бизнеса, особенно для тех, кто занимается онлайн-маркетингом и анализом данных. Он помогает собирать данные о ваших конкурентах и разрабатывать стратегию для улучшения результативности ваших рекламных кампаний и бизнес-планов.

12. GhostBrowser – прекрасный ADB для онлайн-бизнесов и образовательных систем

Главный экран GhostBrowser

GhostBrowser предлагает широкий спектр по-настоящему инновационных продуктов, которые находят применение в различных областях, таких как онлайн-маркетинг, веб-разработка и управление бизнес-аккаунтами. Этот веб-браузер приобрел популярность во многих странах и служит важным инструментом для людей, стремящихся сохранить онлайн-анонимность на протяжении рабочего дня.

Панель рабочего стола GhostBrowser

Основные возможности

Расширения и дополнительные функции: GhostBrowser может быть интегрирован с популярными платформами социальных сетей, что облегчает управление несколькими учетными записями одновременно и публикацию контента. Этот браузер также может быть улучшен с помощью 30 расширений на основе Google Chrome.

GhostBrowser может быть интегрирован с популярными платформами социальных сетей, что облегчает управление несколькими учетными записями одновременно и публикацию контента. Этот браузер также может быть улучшен с помощью 30 расширений на основе Google Chrome. Разделение сессий: GhostBrowser позволяет отделять сеансы по вкладкам, что облегчает переключение между задачами без необходимости многократного входа в каждую учетную запись.

Возможности GhostBrowser с официального сайта

Интеграция

GhostBrowser легко интегрируется с широким спектром офисного программного обеспечения, включая Google Workspace и Microsoft Office. Более того, он совместим с операционными системами Windows, macOS и Linux. Эта универсальность позволяет легко интегрировать браузер в ваш рабочий процесс, что позволяет вам улучшить ваши KPI, даже когда вы работаете удаленно.

Цены

GhostBrowser предлагает очень удобную бесплатную пробную версию, которая позволяет вам иметь до 4 онлайн-персонажей. Нет ограничения по времени, и вы можете пользоваться поддержкой Ghost Proxy.

У вас есть гибкость перейти на более функциональный платный тарифный план в любое удобное для вас время. Вы можете выбрать стандартную подписку по цене 21 доллар в месяц, которая дает вам возможность работать с неограниченным количеством аккаунтов. В качестве альтернативы доступна PRO-подписка по цене 46 долларов в месяц, позволяющая подключить индивидуальные прокси к вашим профилям без каких-либо ограничений.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Управление несколькими профилями: Этот ADB позволяет вам работать с несколькими профилями одновременно, что делает онлайн-маркетинг и SMM задачи намного проще, особенно если вы занимаетесь бизнесом. Браузер не только помогает создавать бот-аккаунты для наращивания статистики, но и активно их разогревает.

Этот ADB позволяет вам работать с несколькими профилями одновременно, что делает онлайн-маркетинг и SMM задачи намного проще, особенно если вы занимаетесь бизнесом. Браузер не только помогает создавать бот-аккаунты для наращивания статистики, но и активно их разогревает. Криптовалютные платежи: В отличие от многих сервисов, GhostBrowser не только принимает криптовалютные платежи, но и активно поощряет пользователей выбирать этот вариант.

Недостатки:

Ограниченные возможности: Некоторые расширенные функции доступны только в более дорогих тарифных планах.

Некоторые расширенные функции доступны только в более дорогих тарифных планах. Оптимизация: Пользователи отмечают, что этот браузер занимает большую часть ресурсов компьютера и работает медленнее, чем его конкуренты.

Рейтинг и отзывы

Что касается эффективности, браузер GhostBrowser имеет средний рейтинг 4,1/5. Пользователи оценивают его быструю производительность и то, что он эффективно справляется с основной задачей - улучшением KPI через мультиаккаунтинг и сохранение сессий. Однако есть те, кто считает, что настройка некоторых его расширений может быть неприятной, в отличие от простых браузеров, таких как Chrome или Firefox.

Обзор видео

Что делает GhostBrowser удобным выбором, так это то, что он обеспечивает вашу конфиденциальность через несколько сессий в одном браузере. Посмотрите краткое руководство по настройке вкладок, прокси и синхронизации личных данных в браузере. Другие видео на канале также рассматривают все другие преимущества, которые предлагает этот сервис.

Setting up a user agent in GhostBrowser

Подходит для

GhostBrowser изначально был разработан специально для увеличения производительности и облегчения управления несколькими онлайн-профилями пользователям. Этот браузер идеален для онлайн-бизнесов и даже образовательных систем. На веб-сайте браузера даже есть отзывы о нескольких успешных случаях, которые подчеркивают удобство GhostBrowser в создании тестовых систем с вопросами и ответами.

13. Lalicat - лучший браузер для анонимного серфинга в Интернете и Tor

Домашний экран Lalicat

Lalicat - это особый браузер, вдохновленный Google Chrome. Однако список функций, которые предлагает Lalicat, намного длиннее, так как этот ADB прекрасно работает с Tor. Офис находится в Гонконге, и этот браузер довольно популярен в Европе, предлагая неплохие решения для пользователей, желающих скрыть свои личные данные.

Панель рабочего стола Lalicat

Основные возможности

Уникальные идентификаторы устройств: Lalicat позволяет настраивать и управлять уникальными идентификаторами устройств, что помогает пользователям избежать фильтров идентификации и быть под постоянным наблюдением как со стороны официальных органов, так и мошенников.

Lalicat позволяет настраивать и управлять уникальными идентификаторами устройств, что помогает пользователям избежать фильтров идентификации и быть под постоянным наблюдением как со стороны официальных органов, так и мошенников. Различные профили: Браузер позволяет создавать несколько профилей с разными настройками. Это полезно, когда вам нужно микроуправлять несколькими кампаниями одновременно, и каждая из них имеет различные задачи.

Браузер позволяет создавать несколько профилей с разными настройками. Это полезно, когда вам нужно микроуправлять несколькими кампаниями одновременно, и каждая из них имеет различные задачи. Интеграция VPN: Lalicat был специально разработан для работы с VPN и прокси, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и анонимности при использовании веб-ресурсов.

Возможности Lalicat с их официального веб-сайта

Интеграция

Lalicat хорошо интегрируется с различными программами электронной коммерции и интернет-магазинами, такими как Amazon, eBay, Shopify и AliBaba. Это делает Lalicat идеальным браузером для улучшения любого онлайн-маркетингового бизнеса.

Цены

Цена, которую вы платите за Lalicat, зависит не от функций, которые вам нужны, а от количества пользователей. У браузера есть пробный период длительностью 3 дня, в течение которого доступны все функции для тестирования. Есть несколько ежемесячных тарифных планов: Personal ($59), Solo ($99), Team ($209) и даже Company ($499). Также можно настроить параметры трафика.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Гибкие настройки: Вы получаете возможность создавать множество профилей с уникальными отпечатками устройства. Это делает Lalicat полезным инструментом для любой команды, поскольку каждый участник может получить свои собственные настройки и роль.

Вы получаете возможность создавать множество профилей с уникальными отпечатками устройства. Это делает Lalicat полезным инструментом для любой команды, поскольку каждый участник может получить свои собственные настройки и роль. Поддержка прокси: Lalicat поддерживает множество мощных прокси, таких как 911 s5, YiLu, Luminati, Seller Netnut, Oxylabs и другие.

Недостатки:

Узкий фокус: Lalicat был изначально разработан для работы через VPN-серверы, и не все пользователи считают, что это эффективная стратегия.

Lalicat был изначально разработан для работы через VPN-серверы, и не все пользователи считают, что это эффективная стратегия. Стоимость: Платные варианты могут показаться немного переоцененными для некоторых, особенно если вы покупаете ADB только для 1-2 человек.

Рейтинг и отзывы

Lalicat получает в основном положительные отзывы благодаря своей надежности; его рейтинг составляет 4.5/5. Пользователи отмечают его эффективность в обеспечении их анонимности и способность бороться с мерами онлайн-наблюдения. Тем не менее некоторым пользователям хотелось бы, чтобы Lalicat предоставлял опции плагинов, доступные в других ведущих браузерах.

Рейтинг Lalicat с веб-сайта G2 Рейтинг Lalicat с веб-сайта G2

Обзор видео

Lalicat отлично маскирует ваше онлайн-присутствие, поскольку поддерживает множество различных прокси. У этого сервиса есть официальный канал на Youtube, где вы можете ознакомиться с подробным разбором того, как правильно установить и использовать прокси. Там также много других обучающих видео, описывающих другие функции.

Интеграция прокси Lalicat

Подходит для

Lalicat в основном используется для частного анонимного веб-серфинга и онлайн-маркетинга. Он также является одним из любимых инструментов рекламных агентств, которые используют его для создания и эффективного управления учетными записями в социальных сетях. Lalicat также отличный выбор для партнерских маркетологов, которые сосредотачиваются на сферах азартных игр и ставок.

14. VMLogin – способен заменить несколько компьютеров виртуальными бизнес-профилями из одного браузера

Домашний экран VMLogin

VMLogin, антидетект-браузер, был специально разработан в Китае для обеспечения анонимности при работе в команде для развития вашего бизнеса. Этот сервис предлагает уникальные решения, созданные для защиты не только персональной информации пользователей, но и целых брендов. VMLogin пользуется глобальной поддержкой и особенно популярен в регионах, таких как Европа, Китай, Индонезия и Россия.

Панель рабочего стола VMLogin

Ключевые возможности

Отдельная среда: С помощью профиля VMLogin вы можете создать полностью независимую виртуальную среду для ваших рабочих действий. Файлы cookie, локальное хранилище и файлы кэша станут полностью изолированными и, следовательно, защищенными.

С помощью профиля VMLogin вы можете создать полностью независимую виртуальную среду для ваших рабочих действий. Файлы cookie, локальное хранилище и файлы кэша станут полностью изолированными и, следовательно, защищенными. Простая автоматизация: Любую рутинную задачу можно автоматизировать в VMLogin с помощью веб-драйверов, таких как Selenium или Browser Automation Studio.

Любую рутинную задачу можно автоматизировать в VMLogin с помощью веб-драйверов, таких как Selenium или Browser Automation Studio. Управление бизнес-активностями: Благодаря функциям обмена и передачи учетных записей, вы можете управлять возможностью вашей команды получения доступа к бизнес-аккаунтам браузера и распределять конкретные роли и задачи.

VMLogin capabilities from their official website

Интеграция

VMLogin легко интегрируется с широким спектром программного обеспечения, включая веб-приложения, автоматизированные боты для онлайн-задач и различные инструменты, повышающие анонимность. Кроме того, браузер поддерживает несколько платежных систем, включая Bitcoin, FPX, Alipay и другие, предлагая пользователям гибкость и удобство в их транзакциях и операциях.

Цены

У VMLogin есть 3-дневная бесплатная пробная версия с ограниченными функциями. Также есть несколько групповых планов с продвинутыми функциями - за $99, $209 или $499 в месяц, в зависимости от числа человек в команде. Кроме того, если вы оплатите весь год или выберете индивидуальный план, используя QR-код, вы получите скидку 25%.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Поддержка партнерского маркетинга. Vmlogin оказывается ценным инструментом для проведения рекламных кампаний через несколько рекламных аккаунтов. Он играет ключевую роль в снижении рисков и верификации заблокированных ресурсов для предотвращения несанкционированного использования бренда.

Vmlogin оказывается ценным инструментом для проведения рекламных кампаний через несколько рекламных аккаунтов. Он играет ключевую роль в снижении рисков и верификации заблокированных ресурсов для предотвращения несанкционированного использования бренда. Проверка таргетинга. Браузер может оценить эффективность ваших рекламных размещений, эмулируя пользователей с различных устройств и геолокаций. Он также легко и быстро может очистить любые бесполезные или недействующие ссылки.

Браузер может оценить эффективность ваших рекламных размещений, эмулируя пользователей с различных устройств и геолокаций. Он также легко и быстро может очистить любые бесполезные или недействующие ссылки. Веб-скрапинг. Алгоритмы VMLogin способны заменить целые офисы на менее ресурсозатратные профили в виде одного виртуального браузера. Он может быть быстро настроен, так как уже имеет все необходимые инструменты, экономя вашу оперативную память и энергопотребление.

Недостатки:

Узкая направленность: Этот браузер в основном нацелен на бизнес-процессы крупных компаний и не очень подходит для решения других задач и целей, особенно когда речь идет о специалистах-одиночках.

Этот браузер в основном нацелен на бизнес-процессы крупных компаний и не очень подходит для решения других задач и целей, особенно когда речь идет о специалистах-одиночках. Недостаточно интеграций: Несмотря на интеграцию с рядом платформ (в основном с криптовалютными), у VMLogin не так много партнерств с платформами третьих сторон, и, следовательно, он предлагает меньше функций, чем другие продукты в этом списке.

Рейтинг и отзывы

VMlogin хвалят в Интернете за то, что предлагает комплексный подход, включающий функции, такие как настраиваемая конфигурация сервера DNS, эмуляция мобильного браузера и даже технология распознавания отпечатков пальцев. Однако по мнению пользователей, то, что снижает ценность сервиса, это то, что у него нет неограниченной пробной версии и не поддерживаются устройства macOS.

Мини-обзор VMLogin от cpmdealer.com Мини-обзор VMLogin от cpmdealer.com

Обзор видео

VMLogin выделяется благодаря обширным функциям настройки, особенно когда речь идет о работе с несколькими профилями одновременно. И это относится не только к социальным сетям, таким как Facebook, но и к онлайн-рынкам, таким как Amazon и Ebay. Краткий и ёмкий обзор его основных преимуществ можно найти здесь.

Первые шаги по установке VMLogin

Подходит для

VMLogin идеально подходит для пользователей, которые ценят эффективность времени и безопасность при управлении обширными бизнес-активностями. Это решение против обнаружения превосходит сохранение ресурсов и улучшение управления учетными записями в SMM. Оно также помогает в распределении задач и контроле за выполнением задач внутри команды, упрощая и обеспечивая безопасность различных аспектов бизнес-процесса.

Похоже, это было последнее актуальное информационное сообщение о антидетектировании браузеров, о которых мы упоминали. Надеюсь, после прочтения основной части статьи, у вас сложилась ясная представление обо всех их ключевых преимуществах.

Как выбрать браузер с антидетектом

Тем не менее, я знаю, насколько сложной может быть задача выбора анти-детект-решения, даже если вы понимаете, какие варианты у вас перед глазами. Поэтому я решил предоставить несколько советов относительно того, на какие функции стоит обратить внимание при выборе ADB:

На основе собственного опыта я хочу выделить ключевые характеристики:

1. Интеграция API. Для эффективной работы через несколько учетных записей часто важно, чтобы ваш браузер собирал данные с веб-сайтов, не нарушая их политику. Это может быть полезно при мониторинге цен, сборе информации о ваших конкурентах и анализе данных. И здесь на помощь приходит интеграция API, поскольку она обеспечивает вашу конфиденциальность при тестировании рекламных кампаний.

2. Selenium/Puppeteer/зеркала. Эти инструменты автоматизируют рутинные задачи на веб-сайтах, такие как заполнение форм, навигация по страницам и т. д. Сценарии могут быть адаптированы к различным ситуациям, повышая вашу производительность. Все это экономит ваше время и силы, даже при обработке большого количества информации и множества задач.

3. Импорт/экспорт файлов cookie. Эти функции позволяют сохранять и восстанавливать сеансы – очень полезная функция, если веб-сайт требует автоматического входа в систему или если вам нужно сохранить настройки между сеансами, особенно когда вы работаете с несколькими учетными записями или платформами.

4. Бесплатные/низкозатратные прокси. Прокси-серверы гарантируют скрытие вашего IP-адреса и обеспечивают анонимность. Они также помогают обойти блокировки и фильтры в том местоположении, где вы находитесь. Однако при выборе прокси, особенно бесплатных, я рекомендую сначала тщательно изучить их надежность и скорость.

5. Облачное хранилище. Синхронизация профилей через облако - ключ к стабильности и надежности. Таким образом, ваши данные могут быть быстро восстановлены в случае сбоя браузера или устройства. Это снижает риск потери важной информации, что иногда является критическим фактором, особенно когда речь идет о мониторинге, тестировании или других задачах, требующих постоянного переключения между профилями и сеансами.

6. Общая используемость и качество UI/UX. Когда пользовательский интерфейс ADB делает навигацию по интерфейсу простой, последний становится доступным даже неопытным пользователям. Еще одним важным моментом является то, что хорошо спроектированный и приятный интерфейс необходим для плавной работы и чтобы не перегружать глаза.

Хотелось бы также отметить, что приличное англоязычное сообщество и техническая поддержка - хорошие атрибуты любого ADB. Прежде всего, сообщество обеспечивает доступ к обширной базе совместного знания и поощряет обмен опытом среди пользователей. Кроме того, англоязычная служба поддержки готова быстро реагировать и разбираться со всеми видами забот пользователей.

Возможно, вы ищете другие функции при выборе ADB. Но я настоятельно рекомендую вам сначала убедиться, что перечисленные мной выше функции присутствуют. Они позволят вам достичь лучших результатов.

Заключение

В конечном итоге, несмотря на все преимущества сервиса, выбор лучшего антидетект браузера в первую очередь зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Важно определить, какие функции являются ключевыми для ваших действий.

Я надеюсь, что этот обзор поможет вам сделать правильный выбор, независимо от конкретной области, в которой вы работаете, и целей, которые вы себе ставите!

Пусть ваши конверсионные показатели взлетают вверх!