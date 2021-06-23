Undetectable 2.40.0 — Chromium 142, больше контроля для автоматизации и аккуратная работа с облаком

Обновление Undetectable уже летит к вам! В этой статье подробнее рассмотрим, как именно наша команда улучшила браузер в этом месяце.

Chromium 142: Свежее некуда

Для антидетект браузера свежее ядро — это сразу несколько вещей:

Правдоподобный отпечаток. Чем свежее версия движка к тому, что стоит у живых пользователей, тем меньше расхождений по Web-API, поведению вкладок, сигнатурам и косвенным признакам. Антифрод-системам просто не за что зацепиться. Совместимость с современными сайтами. Площадки, рекламные кабинеты, ленты, SPA-приложения обновляются постоянно. Старое ядро может начать «чуть-чуть» падать на скриптах или вести себя не так, как ждёт сайт. А это уже косвенный маркер автоматизации для антифрода. Безопасность. В свежие версии Chromium всегда подгоняют актуальные патчи по уязвимостям. В антидетект-сценариях это важно вдвойне Производительность. Новые ядра лучше работают с тяжелыми страницами, многими открытыми вкладками и сценариями, когда профили запускаются пачками.

Улучшения: больше контроля при запуске и в автоматизации

В этом релизе мы сделали несколько вещей, которые особенно ценят те, кто использует автоматизацию в Undetectable.

1. Эндпоинт /close в API

В API появился новый эндпоинт /close , который позволяет корректно закрыть программу по запросу. Это дает возможность завершать сессию из внешней системы, строить сценарии «запустил → отработал → закрыл» без участия человека, аккуратнее работать с ресурсами браузера, когда Undetectable — часть большой автоматизации.

2. Флаг запуска --no-update

Добавлен флаг --no-update , который запускает программу без проверки обновлений.

Это удобно, когда:

у вас продакшн-окружение, где важно, чтобы сегодня всё запустилось точно в той же версии, что и вчера;

вы поднимаете браузер из скрипта и не хотите, чтобы посередине процесса всплыло обновление;

вы разворачиваете несколько инстансов Undetectable и не хотите ждать проверки апдейтов на каждом.

3. Флаг запуска --headless

Появился флаг --headless — запуск без пользовательского интерфейса.

Важно: речь идёт именно о главной программе Undetectable, а не о самих браузерных профилях — у них есть собственные флаги и параметры для безинтерфейсного режима.

Теперь Undetectable можно интегрировать в другие приложения и сервисы на фоне — пользователи этих программ не будут видеть окно браузера и не будут «пугаться» появляющегося интерфейса. Это особенно удобно для разработчиков, которые используют Undetectable как скрытый компонент в своих решениях: всё работает под капотом, без визуального шума и с тем же уровнем надёжности.

Что по фиксам

Вторая важная часть обновления — улучшение стабильности браузера.

1. Проверка профиля перед отправкой в облако

До этого в редких случаях могла происходить неприятная ситуация: если на диске не хватало места или каких-то важных файлов не было в момент отправки, профиль мог уехать в облако «неполным». Потом вы его открываете — а он не открывается.

2. Исправлена вставка текста в синхронизаторе

Починили вставку текста в синхронизаторе. Теперь вставка работает корректно — сценарии с заполнением снова можно запускать без ошибок.

В заключение

Undetectable 2.40.0 — обновление про стабильность и контроль.

Свежий Chromium 142 делает отпечаток естественным и защищенным, новые флаги и эндпоинт — упрощают автоматизацию и управление запуском, а проверки перед выгрузкой профилей и фиксы синхронизатора избавляют от случайных ошибок.

Обновляйтесь — и работайте спокойно, пока Undetectable берёт на себя всё остальное.