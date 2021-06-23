Undetectable 2.37.0: Chromium 139 и новые возможности API

Свежая версия Undetectable 2.37.0 уже доступна. Мы продолжаем развивать браузер так, чтобы он оставался максимально удобным, безопасным и эффективным инструментом для ежедневной работы. В этом обновлении — обновление ядра, полезные функции для API, улучшения, а также исправления багов, которые могли мешать в рутине.

Chromium 139: свежий движок — свежие возможности

С Chromium 139 браузер Undetectable становится ещё ближе к поведению обычного браузера, которым пользуются миллионы людей прямо сейчас.

Что это значит для вас:

Актуальная маскировка. Современные сайты и антифрод-системы ориентируются на свежие версии браузеров. Устаревшее ядро может выдавать вас по неактуальным отпечаткам.

Совместимость с новыми веб-технологиями. Сайты всё чаще используют обновлённые API и скрипты, которые старые версии ядра просто не понимают.

Повышенная безопасность. Новые версии Chromium содержат актуальные патчи, закрывающие уязвимости, которые могут использоваться для отслеживания или взлома.

Стабильность. Свежий движок лучше справляется с тяжелыми страницами, сложными интерфейсами и большим количеством открытых вкладок.

Импорт и экспорт профилей через API

В этом релизе мы сделали работу с профилями через API ещё гибче: теперь можно импортировать и экспортировать профили из файлов напрямую.

Это даёт:

Быстрый перенос нужных профилей между рабочими средами.

Массовую миграцию без ручных операций в интерфейсе.

Упрощение интеграций с внутренними скриптами и инструментами автоматизации.

Если вы работаете с десятками или сотнями профилей, данная функция сэкономит часы рутинной работы.

Новое в настройках

В главных настройках программы, во вкладке Advanced появилась опция автоматического принятия всех Alert-уведомлений от сайтов.

Чтобы включить эту функцию перейдите в главные настройки программы, в раздел Advanced и поставьте галку напротив опции “Auto allow alert() dialogs in browser”

Мы избавили вас от постоянных всплывающих окон, которые могут тормозить автоматизацию или мешать в потоковой работе.

Что улучшили

Подмены Chrome-конфигураций стали точнее. Теперь отпечатки браузера выглядят ещё более естественнее для систем распознавания.

При создании профиля теперь отображается количество существующих профилей с выбранной конфигурацией.

В массовом создании профилей добавлена информация о количестве использований конфигураций — удобно для контроля распределения настроек.

Авто-ввод имени профиля при создании избавляет от лишних кликов и ускоряет работу.

Что исправили

Устранена ошибка, из-за которой при старте профиля могло открываться несколько окон браузера.

Исправлен баг, позволявший запустить профиль без заданных значений Geo и WebRTC в режиме Manual по умолчанию.

Что в итоге

Undetectable 2.37.0 — Еще один шаг к большей стабильности, удобству и защите ваших рабочих процессов. Новое ядро Chromium 139 делает отпечатки актуальными, улучшения в API ускоряют массовые операции, а мелкие, но важные доработки экономят время каждый день.

Обновляйтесь и работайте так, как вам удобно — Undetectable остаётся вашим инструментом, чтобы всегда оставаться незамеченным.