Undetectable 2.37.0: Chromium 139 и новые возможности API

Обновление антидетект браузера Undetectable 2.37.0: Chromium 139, новые возможности API и улучшения для комфортной работы
Свежая версия Undetectable 2.37.0 уже доступна. Мы продолжаем развивать браузер так, чтобы он оставался максимально удобным, безопасным и эффективным инструментом для ежедневной работы. В этом обновлении — обновление ядра, полезные функции для API, улучшения, а также исправления багов, которые могли мешать в рутине.
Chromium 139: свежий движок — свежие возможности
С Chromium 139 браузер Undetectable становится ещё ближе к поведению обычного браузера, которым пользуются миллионы людей прямо сейчас.
Что это значит для вас:
Актуальная маскировка. Современные сайты и антифрод-системы ориентируются на свежие версии браузеров. Устаревшее ядро может выдавать вас по неактуальным отпечаткам.
Совместимость с новыми веб-технологиями. Сайты всё чаще используют обновлённые API и скрипты, которые старые версии ядра просто не понимают.
Повышенная безопасность. Новые версии Chromium содержат актуальные патчи, закрывающие уязвимости, которые могут использоваться для отслеживания или взлома.
Стабильность. Свежий движок лучше справляется с тяжелыми страницами, сложными интерфейсами и большим количеством открытых вкладок.
Импорт и экспорт профилей через API
В этом релизе мы сделали работу с профилями через API ещё гибче: теперь можно импортировать и экспортировать профили из файлов напрямую.
Это даёт:
-
Быстрый перенос нужных профилей между рабочими средами.
-
Массовую миграцию без ручных операций в интерфейсе.
-
Упрощение интеграций с внутренними скриптами и инструментами автоматизации.
Если вы работаете с десятками или сотнями профилей, данная функция сэкономит часы рутинной работы.
Новое в настройках
В главных настройках программы, во вкладке Advanced появилась опция автоматического принятия всех Alert-уведомлений от сайтов.
Чтобы включить эту функцию перейдите в главные настройки программы, в раздел Advanced и поставьте галку напротив опции “Auto allow alert() dialogs in browser”
Мы избавили вас от постоянных всплывающих окон, которые могут тормозить автоматизацию или мешать в потоковой работе.
Что улучшили
-
Подмены Chrome-конфигураций стали точнее. Теперь отпечатки браузера выглядят ещё более естественнее для систем распознавания.
-
При создании профиля теперь отображается количество существующих профилей с выбранной конфигурацией.
-
В массовом создании профилей добавлена информация о количестве использований конфигураций — удобно для контроля распределения настроек.
-
Авто-ввод имени профиля при создании избавляет от лишних кликов и ускоряет работу.
Что исправили
-
Устранена ошибка, из-за которой при старте профиля могло открываться несколько окон браузера.
-
Исправлен баг, позволявший запустить профиль без заданных значений Geo и WebRTC в режиме Manual по умолчанию.
Что в итоге
Undetectable 2.37.0 — Еще один шаг к большей стабильности, удобству и защите ваших рабочих процессов. Новое ядро Chromium 139 делает отпечатки актуальными, улучшения в API ускоряют массовые операции, а мелкие, но важные доработки экономят время каждый день.
Обновляйтесь и работайте так, как вам удобно — Undetectable остаётся вашим инструментом, чтобы всегда оставаться незамеченным.
Undetectable - идеальное решение для