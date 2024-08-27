Undetectable 2.24: Обновление Chromium, улучшения API и повышение безопасности

Мы рады сообщить о выходе обновления антидетект браузера Undetectable версии 2.24. Undetectable. Это обновление включает в себя исправления и улучшения, которые направлены на повышение удобства использования, безопасности и производительности. В этой статье мы подробно расскажем обо всех изменениях и нововведениях.

Что улучшили?

Обновление ядра Chromium до версии 128

Обновленное ядро Chromium 128 версии - это масса плюсов, например:

- Повышение производительности: Новое ядро обеспечивает более быструю загрузку страниц и улучшенную работу с тяжелыми веб-приложениями.

- Повышенная безопасность: Последняя версия Chromium включает патчи для уязвимостей, что делает работу в браузере еще более безопасной.

- Совместимость с современными веб-стандартами: Новая версии ядра - это совместимость со всеми современными веб-стандартами, что важно для корректной работы на всех сайтах.

Расширенные возможности API

Мы также добавили новые возможности в API, которые делают автоматизацию еще более эффективной

В API /list и /getinfo теперь добавлена информация о группе, к которой принадлежит профиль. Это улучшение позволяет эффективнее управлять профилями в рамках командной работы и в процессе автоматизации, предоставляя возможность группировать профили по различным критериям.

Улучшенный вывод ошибок

Еще одним важным изменением стало улучшение системы вывода ошибок. Теперь сообщения об ошибках стали более понятными и информативными, что позволяет быстрее находить и устранять возможные проблемы. Это изменение особенно важно для тех, кто использует наш браузер в сложных конфигурациях и с кастомными настройками.

Улучшение подмены storage.estimate

Мы усовершенствовали подмену функции storage.estimate в новых профилях. Это помогает избежать отслеживания профилей при работе с сайтами, которые используют данную функцию для проверки доступного объема локального хранилища. Теперь наш браузер еще лучше справляется с маскировкой параметров системы, что снижает вероятность обнаружения.

**Дизайнерские улучшения

Мы также внесли небольшие, но заметные дизайнерские изменения в интерфейс менеджеров профилей и других элементов браузера. Эти улучшения делают работу с Undetectable более приятной и интуитивно понятной. Мы постарались сделать интерфейс максимально удобным и эстетически приятным для всех наших пользователей.

Также был исправлен баг некорректного отображения разрешения экрана профиля в менеджере профилей.

Заключение

Обновление версии 2.24 — это очередной шаг вперед в направлении повышения функциональности, безопасности и удобства использования. Мы постоянно работаем над улучшением нашего продукта, прислушиваемся к вашим отзывам и стремимся создавать инструменты, которые соответствуют самым высоким стандартам в индустрии антидетект браузеров.