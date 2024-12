Undetectable 2.24 : Mise à jour de Chromium, Améliorations des API et Sécurité renforcée

Nous sommes ravis d'annoncer la sortie de la version 2.24 du navigateur anti-détection Undetectable. Cette mise à jour inclut des corrections et des améliorations visant à améliorer la convivialité, la sécurité et les performances. Dans cet article, nous détaillerons toutes les modifications et les nouvelles fonctionnalités.

Qu'est-ce qui a été amélioré ?

Noyau Chromium Mis à Jour en Version 128

La version mise à jour du cœur de Chromium 128 apporte de nombreux avantages, notamment :

- Performances Améliorées : Le nouveau cœur assure un chargement de page plus rapide et une meilleure performance avec les applications web lourdes.

- Sécurité renforcée : La dernière version de Chromium inclut des correctifs de vulnérabilité, rendant l'utilisation du navigateur encore plus sécurisée.

- Compatibilité avec les normes Web modernes : Le nouveau noyau assure la compatibilité avec toutes les normes Web modernes, ce qui est crucial pour un fonctionnement fluide sur tous les sites.

Fonctionnalités avancées de l'API

Nous avons également ajouté de nouvelles fonctionnalités à l'API, rendant l'automatisation encore plus efficace.

Dans les points d'accès API /list et /getinfo, des informations de regroupement ont été ajoutées à celles auxquelles le profil appartient. Cette amélioration permet une gestion de profil plus efficace au sein des équipes et lors de l'automatisation, offrant la possibilité de regrouper des profils en fonction de divers critères.

Amélioration du Rapport d'Erreurs

Une autre modification importante est l'amélioration du système de rapport d'erreurs. Désormais, les messages d'erreur sont devenus plus clairs et plus informatifs, permettant d'identifier et de résoudre plus rapidement les problèmes potentiels. Cela est particulièrement bénéfique pour ceux qui utilisent notre navigateur dans des configurations complexes avec des paramètres personnalisés.

Amélioration de l'usurpation de storage.estimate

Nous avons amélioré le leurrage de la fonction storage.estimate dans les nouveaux profils. Cela permet d'éviter le suivi par les sites qui utilisent cette fonction pour vérifier le stockage local disponible. Notre navigateur masque désormais encore mieux les paramètres du système, réduisant ainsi les chances de détection.

Améliorations de conception

Nous avons également apporté de petits changements de design, mais perceptibles dans l'interface des gestionnaires de profils et d'autres éléments du navigateur. Ces améliorations rendent le travail avec Undetectable plus agréable et intuitif. Notre objectif était de créer une interface utilisateur à la fois très pratique et esthétiquement plaisante pour tous nos utilisateurs.

Un bug qui provoquait l'affichage incorrect de la résolution de l'écran du profil dans le gestionnaire de profils a également été corrigé.

Conclusion

La version 2.24 représente une nouvelle avancée dans l'amélioration des fonctionnalités, de la sécurité et de l'utilisabilité. Nous travaillons constamment à l'amélioration de notre produit, en écoutant vos retours, et en nous efforçant de créer des outils respectant les normes les plus élevées de l'industrie des navigateurs anti-détection.