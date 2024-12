Undetectable 2.24: Atualização do Chromium, Aprimoramentos de API e Melhorias de Segurança

Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento da Undetectable versão 2.24 do navegador anti-detect. Esta atualização inclui correções e melhorias com o objetivo de aprimorar a usabilidade, segurança e desempenho. Neste artigo, detalharemos todas as mudanças e novas funcionalidades.

O que foi melhorado?

Núcleo do Chromium Atualizado para a Versão 128

A versão atualizada do núcleo do Chromium, versão 128, traz inúmeras vantagens, incluindo:

- Melhor Desempenho: O novo núcleo oferece um carregamento de página mais rápido e um melhor desempenho com aplicações web pesadas.

- Segurança Aumentada: A última versão do Chromium inclui correções de vulnerabilidades, tornando o uso do navegador ainda mais seguro.

- Compatibilidade com os Padrões Web Modernos: O novo núcleo garante compatibilidade com todos os padrões web modernos, o que é crucial para um funcionamento suave em todos os sites.

Recursos Avançados da API

Também adicionamos novos recursos à API, tornando a automação ainda mais eficiente.

Nos endpoints da API /list e /getinfo, foi adicionada informações de grupo ao qual o perfil pertence. Essa melhoria possibilita uma gestão de perfil mais eficiente dentro de equipes e durante automações, oferecendo a capacidade de agrupar perfis com base em vários critérios.

Relatório de Erros Melhorado

Outra mudanca importante e a melhoria do sistema de relatorio de erros. Agora, as mensagens de erro ficaram mais claras e informativas, permitindo uma identificacao e resolucao mais rapida de possiveis problemas. Isso e especialmente benefico para aqueles que usam nosso navegador em configuracoes complexas com ajustes personalizados.

Aprimorada storage.estimate Falsificação

Melhoramos a falsificação da função storage.estimate em novos perfis. Isso ajuda a evitar o rastreamento por sites que usam essa função para verificar o armazenamento local disponível. Nosso navegador agora é ainda melhor em mascarar os parâmetros do sistema, reduzindo a probabilidade de detecção.

Melhorias de Design

Também fizemos pequenas, mas notáveis mudanças de design na interface dos gestores de perfil e outros elementos do navegador. Essas melhorias tornam a utilização do Undetectable mais agradável e intuitiva. Nosso objetivo foi criar uma interface de usuário que seja ao mesmo tempo altamente conveniente e esteticamente atraente para todos os nossos usuários.

Um bug que causava exibição incorreta da resolução da tela do perfil no gerenciador de perfis também foi corrigido.

Conclusão

A versão 2.24 é mais um passo em frente na melhoria da funcionalidade, segurança e usabilidade. Estamos constantemente a trabalhar na melhoria do nosso produto, a ouvir o seu feedback e a procurar criar ferramentas que cumpram os mais elevados padrões na indústria do navegador anti-detecção.