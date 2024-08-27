Undetectable 2.24：铬更新，API 增强和安全改进

我们很高兴地宣布推出 Undetectable 反检测浏览器版本 2.24。此更新包括修复和改进，旨在提升可用性、安全性和性能。在本文中，我们将详细介绍所有的更改和新功能。

有什么改进？

Chromium核心已更新至版本128

更新的Chromium内核版本128带来许多优势，包括：

- 强化性能：新核心提供更快的页面加载速度，并在处理繁重的Web应用程序时性能更佳。

- 安全性提升: 最新的Chromium版本包含漏洞修补程序，使浏览器使用更加安全。

- 与现代网络标准兼容性: 新的核心确保与所有现代网络标准兼容，这对于在所有网站上平稳运行至关重要。

扩展 API 功能

我们还向API添加了新功能，使自动化工作更加高效。

在 API 终端 /list and /getinfo 中，现在已经添加了配置文件所属的组信息。这一改进使得团队内和自动化过程中更高效地管理配置文件成为可能，可以根据不同的标准对配置文件进行分组。

改进的错误报告

另一个重要的改变是改进了错误报告系统。现在，错误消息变得更加清晰和有信息量，有助于更快地识别和解决潜在问题。这对于那些在复杂配置和自定义设置中使用我们浏览器的用户是尤其有益的。

改进后的 storage.estimate 欺骗

我们已经在新配置文件中增强了 storage.estimate 函数的欺骗。这有助于避免被使用此函数检查本地存储空间的网站跟踪。我们的浏览器现在更擅长掩盖系统参数，降低被检测的可能性。

设计改进

我们还在个人资料管理界面和其他浏览器元素上进行了一些小而明显的设计更改。这些改进使得与Undetectable更加愉快和直观。我们的目标是为所有用户创造一个既非常方便又美观的用户界面。

一个导致个人资料管理器中个人资料屏幕分辨率显示不正确的问题也已经修复。

结论

版本2.24是提高功能、安全性和易用性的又一步。我们不断努力改进我们的产品，倾听您的反馈，并努力创建符合反检测浏览器行业最高标准的工具。