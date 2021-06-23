Undetectable 2.33.0: Chromium 135, новые горячие клавиши, подмены, исправления ошибок

Встречайте свежее обновление антидетект браузера Undetectable версии 2.33.0. В этой статье подробнее разбираемся что улучшили.

Обновили ядро Chromium до версии 135 версии

Мы регулярно обновляем ядро Chromium, чтобы обеспечить актуальность, совместимость с самыми последними веб-стандартами и высокую степень защиты для наших пользователей.

Почему это критично:

Совместимость с веб-платформами . Рекламные кабинеты, платёжные сервисы, криптобиржи и другие сайты быстро адаптируются под новые версии движков. Использование устаревшего ядра может приводить к некорректному отображению интерфейсов, ошибкам валидации и даже блокировкам.

Оптимизация производительности. Современное ядро лучше справляется с нагруженными интерфейсами и тяжелыми страницами.

Регулярное обновление ядра — основа стабильной работы браузера в реальных боевых условиях.

Что Улучшили

Добавили горячие клавиши для синхронизатора

Работать с улучшенным синхронизатором теперь стало удобнее — основные действия можно выполнить с клавиатуры при помощи горячих клавиш:

Alt + B — эта команда позволяет задать один размер всем окнам синхронизатора.

— эта команда позволяет задать один размер всем окнам синхронизатора. Alt + C — данная комбинация располагает окна профилей каскадом.

— данная комбинация располагает окна профилей каскадом. Alt + V — расставляет окна профилей в одну линию.

— расставляет окна профилей в одну линию. Alt + A — автоматически располагает окна профилей в зависимости от размера экрана.

— автоматически располагает окна профилей в зависимости от размера экрана. Alt + T — перемещает окна профилей наверх.

— перемещает окна профилей наверх. Alt + W — позволяет открыть те же вкладки, что и в основном профиле, во всех профилях.

— позволяет открыть те же вкладки, что и в основном профиле, во всех профилях. Alt + Q — закрывает все вкладки и открыть новую — это может быть пустая или указанная ранее страница.

— закрывает все вкладки и открыть новую — это может быть пустая или указанная ранее страница. Alt + S — запускает или останавливает синхронизацию.

— запускает или останавливает синхронизацию. Alt + X — нажав эту комбинацию вы можете перезапустить синхронизацию.

Улучшили подмену разрешения экрана на мобильных устройствах

Алгоритм подмены “screen resolution” стал более реалистичным на мобильных конфигурациях. Это повышает достоверность отпечатка и снижает вероятность подозрений со стороны платформ, использующих анализ окружения.

Улучшена подмена SpeechSynthesis

Механизм, отвечающий за подмену голосовых синтезаторов в браузере, стал точнее и устойчивее. Это важно для защиты от распознавания среды через Web Speech API, применяемого на некоторых западных сайтах.

Обновление списка конфигураций без перезапуска

Список доступных конфигураций теперь обновляется автоматически во время работы программы. Больше не нужно перезапускать браузер, чтобы увидеть новые настройки.

Ускорен запуск профилей

Некоторые внутренние механизмы браузера были переработаны, благодаря чему запуск профилей происходит быстрее. Это особенно заметно при работе с большим количеством профилей или на менее производительных машинах.

Что исправили

Устранены зависания процессов при автоматизации

Теперь после закрытия профиля не остаются активные фоновые процессы, что было особенно важно при использовании автоматизированных сценариев через Puppeteer или Selenium.

Исправлена ошибка запуска расширений

Проблема, при которой расширения, добавленные через менеджер расширений, не запускались автоматически и требовали перезапуска, устранена.

Ошибка “Not able to update Storage" при первом входе

Некоторые пользователи сталкивались с этой ошибкой при первичной авторизации. В обновлении она полностью устранена.

Корректная загрузка вкладок при использовании HTTP-прокси

Ранее страницы могли не загружаться автоматически при запуске профиля через HTTP-прокси — требовалось обновлять их вручную. Теперь всё работает корректно с первого раза.

В заключеннии

Антидетект браузер Undetectable версии 2.33.0 стал ещё более надёжным и удобным инструментом для работы в современном веб-пространстве. Обновленное ядро Chromium 135 обеспечивает актуальность и стабильность, а улучшения в синхронизаторе, подмене отпечатков и скорости запуска профилей заметно повышают комфорт при повседневной работе. Исправленные ошибки устраняют потенциальные сбои и упрощают автоматизацию.