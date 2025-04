Undetectable 2.33.0: Chromium 135, Correções e Melhorias

Conheça a mais recente atualização do navegador anti-detect Undetectable, versão 2.33.0. Neste artigo, você confere em detalhes tudo o que foi aprimorado.

Núcleo Chromium Atualizado para a Versão 135

Atualizamos regularmente o núcleo Chromium para garantir relevância, compatibilidade com os padrões mais recentes da web e um alto nível de segurança para nossos usuários.

Por que isso é essencial:

Compatibilidade com plataformas online. Plataformas de anúncios, serviços de pagamento, corretoras de criptomoedas e outros sites adotam rapidamente as versões mais recentes do Chromium. Usar um núcleo desatualizado pode causar falhas na renderização de interfaces, erros de validação ou até bloqueios de conta.

Otimização de desempenho. Núcleos modernos lidam melhor com interfaces complexas e páginas pesadas.

Atualizações regulares do núcleo são essenciais para garantir a estabilidade do navegador em cenários reais de alta demanda.

O Que Foi Melhorado

Atalhos de Teclado para o Sincronizador

Trabalhar com o sincronizador ficou ainda mais prático — agora é possível executar ações principais diretamente pelo teclado:

Alt + B — define o mesmo tamanho de janela para todas as janelas do sincronizador

Alt + C — organiza as janelas de perfil em cascata

Alt + V — organiza as janelas de perfil em uma única linha

Alt + A — organiza automaticamente as janelas de acordo com o tamanho da tela

Alt + T — move as janelas de perfil para o topo

Alt + W — abre as mesmas abas em todos os perfis como na principal

Alt + Q — fecha todas as abas e abre uma nova — em branco ou uma página predefinida

Alt + S — inicia ou para a sincronização

Alt + X — reinicia a sincronização

Falsificação de Resolução de Tela Mobile Aprimorada

O algoritmo de falsificação de "resolução de tela" ficou mais realista em configurações móveis. Isso aumenta a credibilidade da impressão digital e reduz a chance de ser sinalizado por plataformas que analisam o ambiente do usuário.

Spoofing de SpeechSynthesis Melhorado

O componente responsável pela falsificação de sintetizadores de voz no navegador ficou mais preciso e estável. Isso é importante para proteção contra detecção de ambiente por meio da API Web Speech, usada por alguns sites ocidentais.

Lista de Configurações Agora Atualiza sem Reinício

A lista de configurações disponíveis agora se atualiza automaticamente durante a execução do programa — sem necessidade de reiniciar o navegador.

Inicialização de Perfis Mais Rápida

Diversos mecanismos internos do navegador foram reestruturados, resultando em um lançamento de perfis mais rápido. Isso é especialmente perceptível ao trabalhar com muitos perfis ou em máquinas com menor desempenho.

O Que Foi Corrigido

Correção de Travamentos Durante a Automação

Processos em segundo plano não permanecem mais ativos após o fechamento de um perfil — uma correção especialmente importante para fluxos de trabalho automatizados via Puppeteer ou Selenium.

Bug no Lançamento de Extensões Corrigido

Um erro que impedia o lançamento automático de extensões adicionadas via gerenciador de extensões (exigindo reinício manual) foi eliminado.

Erro “Não foi possível atualizar o armazenamento” no Primeiro Login

Alguns usuários enfrentavam esse erro ao fazer login pela primeira vez. Ele foi completamente corrigido nesta atualização.

Carregamento Correto de Abas com Proxies HTTP

Anteriormente, páginas podiam não carregar automaticamente ao iniciar um perfil com proxy HTTP — era necessário atualizar manualmente. Agora, tudo carrega corretamente logo na primeira tentativa.

Conclusão

O navegador anti-detect Undetectable 2.33.0 está ainda mais confiável e fácil de usar. O novo núcleo Chromium 135 garante relevância e estabilidade, enquanto as melhorias no sincronizador, spoofing de impressões digitais e velocidade de inicialização de perfis tornam o uso diário mais eficiente. As correções de bugs eliminam interrupções e tornam a automação mais fluida do que nunca.