Undetectable 2.33.0：Chromium 135 内核，修复与升级

欢迎了解最新版本的反侦测浏览器 Undetectable —— 2.33.0。在本文中，我们将深入介绍本次更新带来的重要改进。

Chromium 内核更新至 135 版本

我们会定期更新 Chromium 内核，以确保浏览器具备良好的兼容性、符合最新的 Web 标准，并为用户提供更高的安全性。

更新的重要性体现在：

兼容各类网站平台。 广告平台、支付系统、加密货币交易所等网站经常快速适配最新的 Chromium 版本。使用旧版本内核可能导致界面显示异常、验证失败，甚至账号被封禁。

性能更强。 新的内核能更高效地处理复杂的网页界面和大型页面资源。

定期更新内核是确保浏览器在高负载、真实使用场景中稳定运行的关键。

功能改进

同步器快捷键支持

改进后的同步器现在支持通过键盘快捷键直接操作：

Alt + B — 将所有同步窗口设置为相同大小

— 将所有同步窗口设置为相同大小 Alt + C — 将配置文件窗口以层叠方式排列

— 将配置文件窗口以层叠方式排列 Alt + V — 将窗口按单行排列

— 将窗口按单行排列 Alt + A — 根据屏幕大小自动排列窗口

— 根据屏幕大小自动排列窗口 Alt + T — 将所有配置文件窗口置顶

— 将所有配置文件窗口置顶 Alt + W — 所有配置文件打开与主窗口相同的标签页

— 所有配置文件打开与主窗口相同的标签页 Alt + Q — 关闭所有标签页并打开一个新标签页（空白或预设页面）

— 关闭所有标签页并打开一个新标签页（空白或预设页面） Alt + S — 启动或停止同步

— 启动或停止同步 Alt + X — 重启同步操作

移动端分辨率伪装更真实

移动端屏幕分辨率的伪装算法得到了优化，生成的分辨率更接近真实设备，提高了指纹可信度，降低被检测风险。

改进 SpeechSynthesis 伪装

用于伪装浏览器语音合成器的组件更加精准且稳定。这项升级能有效抵御部分西方网站使用 Web Speech API 进行环境检测的手段。

配置列表实时刷新，无需重启

现在，无需重新启动浏览器即可刷新并查看新的配置项，提升使用效率。

配置文件启动速度加快

多个浏览器内部机制已被重构，使配置文件启动速度显著提升。对于大量配置文件管理或低配设备，提升尤为明显。

错误修复

自动化流程中断问题修复

关闭配置文件后，后台进程不会再残留运行——对使用 Puppeteer 或 Selenium 自动化的用户来说非常关键。

扩展启动异常修复

之前通过扩展管理器添加的扩展无法自动启动，需要手动重启的问题已被修复。

首次登录时“无法更新存储”的错误已修复

个别用户在首次登录时会遇到存储更新失败的问题，本次已彻底解决。

HTTP 代理下标签页加载异常修复

在通过 HTTP 代理启动配置文件时，之前可能需要手动刷新才能加载网页。现在网页会在首次尝试时正常加载。

总结

Undetectable 2.33.0 版本让这款反侦测浏览器更加稳定、实用。Chromium 135 内核带来更高兼容性和性能；同步器功能更完善，指纹伪装更可信，配置文件启动更迅速；同时，各项错误修复也显著提升了自动化操作的顺畅性和整体用户体验。