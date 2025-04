Undetectable 2.33.0 : Chromium 135, Corrections et Améliorations

Voici la toute dernière version du navigateur anti-détection Undetectable , la 2.33.0. Dans cet article, nous vous présentons en détail les améliorations et correctifs intégrés.

Cœur Chromium Mis à Jour Vers la Version 135

Nous mettons régulièrement à jour le cœur Chromium pour garantir la compatibilité avec les dernières normes du web et assurer un haut niveau de sécurité à nos utilisateurs.

Pourquoi c’est essentiel :

Compatibilité avec les plateformes web. Les régies publicitaires, services de paiement, plateformes crypto et autres sites adoptent rapidement les versions les plus récentes du moteur. Utiliser une version obsolète peut provoquer des problèmes d'affichage, des erreurs de validation ou même des blocages de comptes.

Optimisation des performances. Les moteurs modernes gèrent plus efficacement les interfaces complexes et les pages lourdes.

Les mises à jour régulières du cœur sont indispensables pour assurer des performances stables dans des environnements réels et à forte charge.

Quoi de Neuf ?

Raccourcis Clavier pour le Synchroniseur

Le synchroniseur est désormais plus pratique à utiliser grâce à de nouveaux raccourcis clavier permettant d’exécuter rapidement les actions clés :

Alt + B — définit la même taille de fenêtre pour toutes les fenêtres synchronisées

— définit la même taille de fenêtre pour toutes les fenêtres synchronisées Alt + C — organise les fenêtres de profil en cascade

— organise les fenêtres de profil en cascade Alt + V — aligne les fenêtres de profil sur une seule ligne

— aligne les fenêtres de profil sur une seule ligne Alt + A — ajuste automatiquement les fenêtres selon la taille de l’écran

— ajuste automatiquement les fenêtres selon la taille de l’écran Alt + T — place les fenêtres de profil au premier plan

— place les fenêtres de profil au premier plan Alt + W — ouvre les mêmes onglets dans tous les profils que dans le principal

— ouvre les mêmes onglets dans tous les profils que dans le principal Alt + Q — ferme tous les onglets et en ouvre un nouveau (vierge ou défini à l’avance)

— ferme tous les onglets et en ouvre un nouveau (vierge ou défini à l’avance) Alt + S — démarre ou arrête la synchronisation

— démarre ou arrête la synchronisation Alt + X — redémarre la synchronisation

Spoofing de Résolution d'Écran Mobile Amélioré

L’algorithme de spoofing de la résolution d’écran sur les configurations mobiles est désormais plus réaliste. Cela améliore la crédibilité de l’empreinte et réduit les risques de détection par les plateformes d’analyse d’environnement.

Amélioration du Spoofing de SpeechSynthesis

Le module de falsification du synthétiseur vocal est maintenant plus précis et plus stable. Cette amélioration est importante pour se prémunir contre les méthodes de détection via l’API Web Speech, utilisées par certains sites occidentaux.

Liste des Configurations Mise à Jour Sans Redémarrage

La liste des configurations disponibles se met désormais à jour automatiquement pendant l’exécution du programme. Plus besoin de redémarrer le navigateur pour voir les nouveaux paramètres.

Lancement de Profils Plus Rapide

Plusieurs mécanismes internes du navigateur ont été optimisés, permettant un démarrage de profil nettement plus rapide — particulièrement utile lorsqu’on gère de nombreux profils ou utilise des machines peu puissantes.

Corrections Apportées

Blocages de Processus Corrigés en Automatisation

Les processus en arrière-plan ne restent plus actifs après la fermeture d’un profil — une correction cruciale pour les automatisations avec Puppeteer ou Selenium.

Correction du Bug de Lancement des Extensions

Un bug empêchant le démarrage automatique des extensions ajoutées via le gestionnaire (nécessitant un redémarrage manuel) a été corrigé.

Erreur “Impossible de Mettre à Jour le Stockage” au Premier Connexion

Certains utilisateurs rencontraient cette erreur à leur première connexion. Ce problème est désormais totalement résolu.

Chargement des Onglets Corrigé avec Proxies HTTP

Auparavant, les pages ne se chargeaient pas automatiquement avec un proxy HTTP et nécessitaient un rafraîchissement manuel. Désormais, elles se chargent correctement dès le premier essai.

En Conclusion

Avec la version 2.33.0, le navigateur anti-détection Undetectable devient encore plus fiable et agréable à utiliser. Le cœur Chromium 135 assure compatibilité et stabilité, tandis que les améliorations du synchroniseur, du spoofing et du lancement de profils optimisent le travail quotidien. Les bugs corrigés éliminent les interruptions et rendent l'automatisation plus fluide que jamais.