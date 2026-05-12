Undetectable 2.46.0 更新：通过 MCP 实现 AI 自动化、本地 API 和 Chromium 148

这一次，我们重点加强了自动化工具，帮助你摆脱多余代码和重复操作。同时，我们也一如既往地更新了浏览器内核，并针对移动端配置文件的替换机制进行了精准改进。下面我们来看看这些新功能具体如何优化你的工作流程。

MCP 服务器：使用 AI 控制浏览器

本次发布的主要创新是引入 MCP 服务器 (Model Context Protocol)。该协议可以将 Undetectable 浏览器直接连接到现代神经网络和 AI 助手。

**为什么这真的很酷？ **

以前，要实现任何复杂自动化，你都需要具备代码知识来编写脚本。现在，有了 MCP，你只需用文字向神经网络下达任务。AI 会立即在程序或配置文件内部执行所需操作，例如创建配置文件并为其连接你需要的代理，或者在网站上执行操作。

你将重复性工作交给算法，而项目扩展速度会快上数倍。

用于浏览器内部控制的 API

第二个重要的新功能与第一个紧密相关：我们添加了自己的 API，用于与网站直接交互。现在，你可以发送输入文本、点击、滚动和导航命令，而无需使用 Puppeteer、Selenium 或 Playwright。所有必要的方法都已经内置在浏览器本身的底层。

放弃第三方库会立即带来几个优势。首先，你可以降低系统负载，因为移除了代码与浏览器之间多余的中间层。其次，这类脚本运行更快，也更少因超时而中断。你的自动化会变得可靠，并且对防护系统来说更不显眼。

Chromium 148

我们已将浏览器引擎更新到当前版本 Chromium 148。保持内核新鲜是数字伪装的基本规则。大型平台的反欺诈系统始终知道当前普通用户的流量是什么样子。

如果你使用过时的内核版本，你的配置文件就会开始从普通用户群体中显得突出。对新 Web 标准的支持会出现细微不一致，一些 JavaScript 方法也会以不同方式工作。新的内核可以保证你的指纹保持 актуal，现代网站也能在没有可疑错误的情况下渲染。

关于修复

我们修复了一个错误，该错误会导致 MacOS 上选择配置文件启动类型的选项无法正常工作。之前设置的参数可能会被系统重置或忽略。

现在，你可以再次严格控制窗口的打开方式：最小化、全屏或后台模式。批量启动配置文件将不再看起来像一片混乱。

Android 配置文件上的 Speech 替换

我们改进了用于模拟 Android 设备配置的 Speech 替换机制（Web Speech API）。该接口负责浏览器中的语音合成和语音识别。高级反欺诈系统经常查询这个参数，因为可用语音列表与特定操作系统和硬件紧密绑定。这显著提升了移动账号在具有强防护平台上的存活率。

结论

Undetectable 2.46.0 向智能且轻量的自动化迈出了一大步。借助新的 MCP 服务器和本地 API，你可以更快地部署项目，将部分工作交给 AI，并放弃笨重的框架。

与此同时，新的 Chromium 148 和改进后的移动端替换机制为你的配置文件提供了坚如磐石的信任度。我们修复了令人烦恼的界面 bug，让任何事情都不会分散你对主要任务的注意力。请更新、测试新功能，让你的工作变得更加高效。