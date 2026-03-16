Undetectable 2.44.0 更新：Chromium 146、更智能的窗口焦点，以及配置文件设置中更大的自由度

Undetectable 团队为你准备了一个全新的版本。在 2.44.0 版本中，我们一如既往地更新了浏览器基础，同时也为重视对工作空间完全控制的用户添加了精细设置。下面，我们将详细介绍发生了哪些变化，以及它将如何帮助你完成日常任务。

Chromium 146

在紫粉色渐变背景上重叠排列的 Chromium 标志，带有 142、143、144、145 和 146 版本号，其中 146 版本在前景中被高亮显示。

我们已将 Chromium 内核更新到最新的 146 版本。

对于一款 antidetect 浏览器来说，最新的引擎是一个极其重要的元素，它会直接影响目标平台对其的信任程度。反欺诈系统会立即对过时版本作出反应，将其标记为可疑，或者要求进行额外验证。

通过更新内核，你可以确信你的配置文件看起来很自然，能够与数百万普通用户融为一体。这消除了现代网站上的渲染问题，并确保重型脚本能够正常运行。此外，最新的 Chromium 始终包含最新的安全补丁，这使你的工作能够更好地防止数据泄露。

新增内容

Undetectable 浏览器设置界面，中央启用了 “document.hasFocus() always true” 选项，并在紫粉色渐变背景上装饰有弧形箭头。

“document.hasFocus() always true” 选项

主设置中新增了一个 “document.hasFocus() always true” 选项。该功能会让网站认为配置文件窗口始终处于活动状态，即使它已被最小化或被其他窗口完全覆盖。

许多平台会专门通过页面焦点来跟踪参与度，当浏览器被最小化时会暂停脚本、计时器或视频。现在，即使在后台，你的会话也可以继续完整运行，而不会引起跟踪器的怀疑或中断流程。

“Launch profiles” 选项

通过在主设置中启用此选项，你可以提前选择配置文件的打开方式：始终置顶、全屏，或立即最小化。这在批量启动账户时尤其有用，因为那时数十个弹出窗口会阻挡对电脑主界面的访问。无论工作负载大小如何，你都能获得整洁的桌面和可预测的程序行为。

修复内容

紫粉色渐变背景中央的 Undetectable 标志，周围环绕着装饰性的齿轮和工具。

在此版本中，我们解决了几个可能破坏运行流程顺畅性的问题。

修复了触摸屏模拟的问题 ，该问题在极少数情况下会在禁用第三方自动化库后停止工作。现在，无论脚本在哪个阶段停止运行，你的移动配置文件都能在整个会话期间保持指纹一致性和更像真人的外观。

，该问题在极少数情况下会在禁用第三方自动化库后停止工作。现在，无论脚本在哪个阶段停止运行，你的移动配置文件都能在整个会话期间保持指纹一致性和更像真人的外观。 我们还修复了通过 API 更改地理位置设置的问题 ，因此现在配置文件参数始终能够正确匹配你的坐标，而不会出现失败。

，因此现在配置文件参数始终能够正确匹配你的坐标，而不会出现失败。 我们特别关注了 Auto 参数检查计时器。此前，IP 地址检查过于频繁，导致不必要的流量消耗——我们优化了请求频率，这一点会尤其受到受限移动代理用户的欢迎。

改进内容

Undetectable 浏览器配置文件设置界面，其中 “CPU cores” 字段被一个大号放大镜放大显示，背景为紫粉色渐变。

有时，标准硬件预设不足以创建特定的指纹。这就是为什么我们移除了在创建配置文件时对 CPU 选择的严格限制。现在，你不再受限于下拉列表，在创建配置文件时可以手动输入你所需的任何 CPU 值。这让你在自定义指纹时拥有更大的自由度，并且能够更准确地模拟适用于你任务的特定非标准设备。

结论

一张标有 “conclusion” 的白纸，上面有风格化的清单线条，旁边放着一支笔，背景为紫粉色渐变。

Undetectable 2.44.0 更新让配置文件在批量管理时变得更加安全且更加便捷。全新的 Chromium 146 内核有助于维持反欺诈系统的高度信任，而新的窗口焦点选项则在扩展规模时消除了例行任务。我们修复了令人烦恼的自动化 bug，并优化了流量使用，让工具为你工作，而不是反过来。请更新到最新版本，并亲自测试这些新功能。