Undetectable 2.41.0：Chromium 143 与稳定会话

我们很高兴向你介绍 Undetectable 的全新更新版本——2.41.0。我们的目标一如既往：让你的工作流程尽可能顺畅，让你的浏览器指纹在最苛刻的反欺诈系统面前也显得「普通且自然」。

在这个版本中，我们重点对核心组件进行了升级，并在复杂场景下进一步提升了配置文件（profile）工作的稳定性。下面一起来看看有哪些变化。

Chromium 143

浏览器内核是否「新鲜」，是任何反检测浏览器可靠性的关键因素之一。在 2.41.0 中，我们将内核更新到了 Chromium 143。

为什么我们会定期更新内核？这对你有什么意义？

指纹的可信度与自然性：

每一个新的 Chromium 版本，都会在 Web API、JavaScript 行为以及操作 DOM 的各种细节上做出调整。你的内核版本越接近「普通用户」日常使用的版本，反欺诈系统看到的差异就越小。一个保持更新的内核，就是构建自然、难以被识别的浏览器指纹的基础。 与现代网站的兼容性：

各大平台、广告后台以及现代化的 SPA（Single Page Application，单页应用）都在不断更新，并开始使用更新的 Web 标准。老旧内核在加载这些新脚本时，可能会频繁「绊倒」，而这往往会成为安全系统判断你在进行自动化操作的间接信号。借助 Chromium 143，你可以在各种网站上获得更稳定、更可预测的表现。 性能与安全性：

新版本内核总是包含最新的安全补丁，可以帮助你抵御潜在的漏洞风险。同时，新内核也针对重型页面和大量标签页的场景做了优化，这对于高并发、多账号的日常工作尤其重要。

我们新增了一项选项，用于开启对基于 Manifest V2 的旧版扩展程序的支持。

这有什么用？

Chromium 的开发者正在逐步淘汰旧的 Manifest V2 格式，转而全面升级到 Manifest V3。然而，你可能依赖的一些关键扩展，目前还没有对应的 V3 版本。通过这项新选项，你可以在过渡阶段继续使用这些熟悉的工具。

要启用该功能，请进入程序设置，在「主设置」部分勾选 “Enable old extension support” 选项。

重要提醒： 由于这是一个「向下兼容」的机制，我们强烈建议你在安装完扩展后认真测试其功能。部分旧版扩展在新环境下可能存在功能受限或行为异常的情况。

还有哪些新变化

新增运行中配置文件检查

在某些情况下，程序可能会被异常关闭（例如系统突然崩溃，或你强制结束进程），但配置文件对应的浏览器窗口却仍然残留在系统内存中。

现在，当你下次启动 Undetectable 时，程序会自动检测到这些「遗失」在后台的配置文件，并与之正确交互。这可以避免「明明已经开着，但却无法再次打开」的尴尬情况，大幅提升会话的稳定性与数据的完整性。

接下来看看具体的易用性提升

这次我们也做了一些细节优化，帮助你在日常使用中节省时间，尤其是对于大量使用移动配置和代理的用户。

移动配置文件与缩放（Zoom）：

在使用移动配置的 profile 中，现在支持页面缩放。你可以更方便地查看移动版网站上的界面细节，而不需要频繁修改屏幕分辨率，大大提升移动端调试和操作的舒适度。

更便捷的 IP 复制：

当你使用 “IP change link” 按钮更换 IP 后，现在只需在 profile 窗口中点击显示出来的 IP 地址，就会自动将此 IP 复制到剪贴板。这类微小的交互优化，可以在频繁检查、记录 IP 地址时节省不少时间。

修复内容

Netscape Cookies 导入：

我们修复了一个在导入 Netscape 格式 Cookie 文件时出现的错误——当 Cookie 内容中包含方括号时，导入流程可能会中断。现在，这类文件可以被正常导入，流程不会被打断。

总结

Undetectable 2.41.0 是一次围绕「及时更新」与「稳定可靠」展开的版本迭代。全新的 Chromium 143 内核，为你带来更自然的浏览器指纹以及对最新 Web 标准的良好支持；旧版扩展支持选项，让你在工具选择上更具灵活性；而运行中配置文件检测的改进，则让你的会话状态始终处于可控、可恢复的范围之内。

立即更新，安心工作——让 Undetectable 浏览器替你处理那些最复杂的技术细节。