Undetectable 2.47.0：Chromium 149、绕过 Google 验证，以及通过 API 解锁配置文件

Undetectable 团队为您准备了全新的版本。在 2.47.0 版本中，我们不仅更新了浏览器基础，还优化了自动化机制以及与 Google 服务的交互。让我们看看这些变化将如何让您的日常工作更简单，并让您的配置文件更加可靠。
Chromium 149
我们已将浏览器内核更新到最新的 149 版本。如今，这不仅仅是一个形式上的更新，而是您抵御不断进化的 AI 过滤系统的主要保护。现代安全系统会基于海量数据进行实时训练。
它们清楚地知道哪些渲染时的微小延迟或 JavaScript 运行特征符合最新版 Chrome。如果您的内核落后，算法会立即将会话标记为可疑，从而降低账号信任度。Chromium 149 让配置文件能够完全融入真实用户流量。您可以稳定使用任何广告账户，而不用担心意外情况。
新的 API 方法
对于通过自动化扩展项目的用户，我们添加了新的 API 方法 –
/profile/unlock/<profileID>。以前，当第三方脚本出错或连接突然中断时，配置文件可能会停留在技术锁定状态。这会拖慢整个自动化操作链，并需要人工处理。
现在，这个问题可以立即解决。只需发送一个请求，即可强制解除特定配置文件的锁定并让它重新投入工作。这使您的自动化漏斗具备更高的容错能力。如果脚本突然“卡住”，您不再需要浪费时间手动重启。
修复内容
我们修复了一个影响在远程机器上舒适管理账号农场的 bug。以前，如果您通过 RDP（Remote Desktop Protocol）连接到正在运行的服务器，程序可能会突然关闭。
现在，Undetectable 在任何远程桌面重新连接期间都能保持会话稳定。您可以自由切换服务器，而不用担心中断重要的多账号操作流程。远程管理真正变得可靠且无缝。
改进内容
在本次发布中，我们强化了内部伪装机制，让您更轻松地使用要求最严格的平台。
- 面向 Google 的完美伪装。 我们修改了
x-browser-validation标头的生成逻辑。Google 生态系统中的所有网站都会使用这一参数，对浏览器的“真实性”进行严格验证。现在，我们对 Chrome 的模拟变得更加精准，这确实降低了在搜索巨头服务中被封禁的风险。
- Widevine 更新。 Widevine 模块已更新到最新版本。反欺诈系统经常检查 DRM 组件（深度集成到操作系统和真实硬件中的内置内容保护技术），以评估设备的合法性。最新的 Widevine 能确认指纹完整性，并减少会话中的额外可疑因素。
- iframe 内元素搜索。 我们改进了自动化 API 对位于 iframe 内部元素的处理。支付网关、验证码和第三方小组件通常正是通过 frame 嵌入的。现在，您的脚本可以更快找到所需按钮，并避免交互错误。
总结
Undetectable 2.47.0 通过替您处理技术限制，让您的工作更加高效。升级到 Chromium 149，以及针对 Google 伪装的精准改进，能够确保您的配置文件获得更高的信任度。而新的解锁端点和 RDP 连接修复，则为自动化带来在规模化时经常缺失的稳定性。立即更新，亲自体验工作流程会变得多么舒适。