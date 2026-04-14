Undetectable 2.45.0 更新：Chromium 147、RAM 最高 32 GB，以及节省代理流量

Undetectable 团队准备了新的浏览器更新。在 2.45.0 版本中，我们重点更新了内核，扩展了硬件设置，并修复了影响配置文件稳定运行的错误。下面详细说明发生了哪些变化，以及它们将如何影响您的日常工作流程。

扩展 RAM 设置：16 和 32 GB

现在，在创建配置时，您可以选择 16 和 32 GB 的运行内存。这可以为要求较高的平台生成更强大、更多样化的数字指纹。不过，这里有一个重要的技术细节需要了解。

在 147 版本之前，Chromium 引擎存在内部限制，即使设备拥有更多内存，也最多只会通过 device Memory 参数向网站返回 8 GB。切换到新版本后，这一限制已被移除，浏览器可以正确显示 16 和 32 GB。一些过时的指纹检测工具尚未适配 Chromium 逻辑中的这一变化。它们可能会显示内存值不正确的警告，但对于现代反欺诈系统来说，这是完全合法的指标，因此可以忽略检测工具中的此类提醒。

Chromium 147

我们已将浏览器内核更新至当前的 147 版本。定期与普通 Chrome 版本同步，是成功绕过 Sybil 检测和严格反欺诈过滤器的基本要求。安全系统会分析数百个微参数，而对新 Web API 或渲染标准支持的任何滞后，都会立即暴露自动化痕迹。

新的内核可以确保配置文件生成尽可能自然的网络噪声，并融入真实用户的整体流量之中。您可以在任何现代网站上获得可预测的行为，而不会出现脚本崩溃或页面布局错误。

灵活选择配置文件启动类型

为了更方便地管理大量会话，我们在程序的主设置中加入了一项新功能——选择配置文件启动类型。现在，您可以提前选择新窗口的打开方式：全屏、最小化或置于前台。

此功能在批量启动配置文件时非常重要。它可以帮助您保持桌面整洁，并在配置文件加载时专注于程序主窗口。

修复内容

在本次发布中，我们修复了一系列错误，使会话管理更加可靠。

首先，修复了自动登录错误。此前，即使授权复选框已取消勾选，程序也可能执行登录；现在，您可以对本地数据访问拥有完全严格的控制。

其次， 解决了主窗口异常关闭的问题。此前，界面可能会因内部原因崩溃，而浏览器配置文件窗口仍然保持打开并继续运行。我们修复了这一问题，现在程序运行稳定。

第三，我们修复了在使用移动配置时 Facebook 评论中链接无法点击的问题。这是针对 SMM 任务和移动流量工作的关键修复，恢复了社交网络内的完整导航。

改进内容

我们大幅优化了浏览器运行时的 IP 地址检查算法。用于连接检查的代理后台请求数量已显著减少。如果您使用大规模账号农场，或使用按流量计费的轮换移动代理，此次更新将明显降低您的成本。

总结

Undetectable 2.45.0 让多账号操作变得更加可预测且更具成本效益。当前的 Chromium 147 和扩展后的 RAM 限制可以提升防护系统对配置文件的信任度。减少 IP 请求可节省代理流量，而新的窗口启动设置和错误修复则减少了日常繁琐问题。立即更新，并以最高舒适度继续扩展您的任务。