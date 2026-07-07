Undetectable 2.48.0：Chromium 150、Android 网络设置和 API 修复

Undetectable 团队准备了一个全新版本。在 2.48.0 版本中，我们更新了浏览器基础（Chromium），同时为移动配置引入了新的伪装参数。下面我们将更详细地介绍这些变化。

Chromium 150

第一个也是最重要的变化，是 Chromium 引擎更新到 150 版本。持续更新内核是安全使用任何现代平台的基础。防护算法会迅速对浏览器版本与大多数真实用户当前使用版本之间的最小差距做出反应。

新的内核可以确保您的数字指纹与最新的 Web 标准完美匹配。内核的 актуальность 是让您的会话看起来自然的因素之一。这在扩展广告活动时至关重要。

新内容：Android 配置文件的 Network 设置

在 Emulation 部分出现了一个新的 Network 设置，专门为基于 Android 的配置创建。现在，您可以选择浏览器将通过 "navigator.connection.type" 参数传递给目标网站的连接类型。在桌面系统中，该参数不存在，但对于移动设备而言，它是 fingerprint 的主要指标之一。

默认情况下，程序会自动为每个新配置文件分配一个随机值：cellular（蜂窝网络）或 wifi。这在批量创建账号时可以节省大量时间。如果您的任务需要严格控制，也可以从列表中手动选择所需状态："cellular"、"ethernet"、"unknown" 或 "wifi"。这种深度模拟显著提高了配置文件在严格反欺诈网站上的存活率。

修复内容

在本次更新中，我们特别关注了视觉干扰和系统 bug 的消除。我们完全禁用了浏览器内置的密码泄露警告。在不断填写数百个授权表单时，这个烦人的通知会严重分散工作注意力。现在界面保持干净。

第二个重要修复涉及通过 API 使用云配置文件。此前，在通过程序停止会话时，即使数据没有正确发送到云端，服务器也可能返回执行成功的状态。我们修复了这个错误。现在脚本只会收到可靠的信息，从而在管理大型 farm 时排除数据丢失的风险。

结论

Undetectable 2.48.0 版本让账号操作变得更加安全和方便。Chromium 150 提供高 trust，而 Android 的新网络参数则为移动流量的精细伪装打开了更多可能。API 修复让您的自动化场景能够在没有误触发的情况下运行。请更新到当前版本，并继续舒适地扩展您的项目。