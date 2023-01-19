Undetectable浏览器更新 2.3.0：更新日志解释

更新是一次重大的更新，对用户界面进行了显著改进。此外，新增了热键控制和与代理服务的首次集成。新增了一些API命令，修复了一些错误并提高了性能。那么，我们开始吧？

提升用户体验

当前更新的主要目标之一是使Undetectable更加方便和直观。我们希望这些改变对您有所帮助。

改进的界面

云配置文件部分

许可信息

管理器的更新设计

我们很高兴地宣布，我们的代理管理器、浏览器配置文件和扩展的设计已经更新。

新的设计使您更容易管理代理服务器、浏览器配置文件和浏览器扩展。设计更加直观和方便，使导航和查找所需信息更加简单。

简化互动

热键控制

我们添加了热键控制，以使从主窗口中处理配置文件更加高效。

现在，您可以使用上下箭头选择配置文件，使用左右箭头打开和关闭配置文件信息，使用Enter键启动配置文件，使用Delete键删除配置文件。

代理管理

我们很高兴地宣布，我们在代理管理器中添加了与ipidea.net服务的集成。这个集成允许您选择所需的地理位置和协议，并仅需点击几下即可创建新的代理，而无需离开Undetectable访问商店网站。

在使用此功能之前，您需要在合作伙伴网站上注册并充值您的余额。我们计划在将来在此选项卡中添加更多代理。

此外，我们对代理检查功能进行了一些改进。现在它还会检查对Google、Facebook和Yandex服务的访问。这将为您提供有关您使用的代理服务器的更多信息，并确保它们正常工作。

实时保存笔记

新增了一个新功能，允许您在使用配置文件时实时保存笔记。这将使您能够保存与浏览会话相关的重要信息，例如登录凭据、网站URL或任何其他您想要记住的信息。

在Chromium配置文件中导入和导出帐户

此前仅在WebEngine上存在的此功能将使您能够轻松地在文件和基于Chromium内核的浏览器配置文件之间传输帐户。

技术改进

新的API命令

新的API命令将使您能够以编程方式管理浏览器配置文件并更新其设置。如果您想要自动化特定任务或需要同时更新多个配置文件，则这将非常有用。

现在，您可以使用API请求来更新浏览器配置文件的数据，例如代理服务器、笔记或名称。另一个新的请求将允许您完全删除配置文件。

我们建议开发人员和有经验的用户使用这些命令。在API文档中有详细的说明和示例。

优化

改进替换

更新的另一个关键方面是增强的安全功能，可为用户提供更多的在线保护。在此更新中，我们改变了WebGL元数据的替换和SpeechSynthesis的替换。这些更改将帮助您更好地隐藏浏览器指纹，并使网站更难追踪您的活动。

云配置文件的批量操作

在此更新中，我们优化了批量操作，例如批量创建、编辑和删除云浏览器配置文件。我们改进了此功能的性能，使其更快速、更节省资源。

修复的错误：

修复了一个关于扩展的错误，导致它们在已启动的配置文件中无法显示； 修复了一个关于Chromium默认书签中脚本无法工作的错误； 修复了Android配置中无法识别Opera和Edge浏览器的错误。

希望这次更新对您有所帮助，并在工作中起到重要作用。如有任何问题，请随时联系我们的技术支持。为了及时了解我们的更新信息，您可以关注我们的社交媒体。很快我们将发布一次更新，其中重点将是大幅改进的替换和浏览器内核版本的更新。