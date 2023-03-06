Undetectable浏览器更新 2.4：新功能解释

将Canvas、WebGL图像哈希、客户端矩形、获取电池信息和最大触摸点数移入浏览器核心

Undetectable的更新包括浏览器核心的重要变化，包括将Moving Canvas、WebGL Image Hash、Client Rects、GetBattery和MaxTouchPoints添加到浏览器核心中。这种方法显著改善了替代技术，使反欺诈系统更难以在互联网上检测用户行为。

通过将这些浏览器指纹替代方法集成到Chromium核心中，Undetectable相比仅依赖JavaScript的浏览器提供了更高级别的隐私和安全性。

将Chromium核心更新到110版本

反欺诈系统不断发展和适应新的威胁，这要求反检测浏览器跟踪最新的变化并定期更新。在这场武器竞赛中，使用旧版浏览器核心立即引起了保护系统的怀疑，因为一旦Chrome发布新版本，全球数十亿用户几乎立即更新。

通过更新浏览器核心，Undetectable保持其作为互联网隐私保护工具的有效性。总之，使用过时的浏览器来保护免受检测是一种应该避免的风险。定期更新核心对于保持有效性至关重要。

停止支持Windows 7/8/8.1上的Undetectable浏览器

核心版本更新到110版本迫使我们停止对旧版Windows的软件支持。为了继续使用Undetectable，请将操作系统升级到更现代的版本。

在配置文件管理器中添加了浏览器版本更新功能

如何处理旧版本的浏览器配置文件？此次更新的一个关键特性是通过配置文件管理器更新浏览器版本。现在，您可以轻松将已创建的配置文件中的浏览器版本更新到最新版本，从而改变用户代理。

在系统指纹设置中添加了启用/禁用客户端矩形替代的复选框

反检测浏览器的更新还在创建新配置文件时的系统设置中添加了启用或禁用客户端矩形替代的复选框。对于参考，ClientRects提供了有关页面上元素位置和位置的信息，并且最近被用于检测。

尽管该复选框提供了对指纹的额外控制，但启用它可能会使指纹变得过于独特，从而被反欺诈系统检测到。这可能会危及您的隐私和安全。

我们的开发人员坚持认为默认设置对于大多数用户来说是最佳选择。为了确保最大的隐私和安全性，建议将客户端矩形替代复选框保持关闭状态。

直观地将帐户导入浏览器

只需将配置文件文件拖放到主菜单中！通过拖放操作，与配置文件的工作变得更快捷、更简单。

强制检查云配置文件

在“帐户”选项卡中添加了手动检查新云配置文件的按钮。这个小改进可以更快地使用Undetectable浏览器，而不必等待每10秒自动同步一次的云同步。

自定义配置文件标签

通过自定义标签简化配置文件导航！在设置中添加了一个特殊的选项卡，您可以在其中更改标签的颜色和其他参数。

复制配置文件的所有信息

添加了一个按钮，可以一次复制配置文件的所有信息。这将大大简化与技术支持的沟通，并在通过API编写自己的脚本时提供帮助。

API与Chromium标志一起工作

通过chrome://flags/可以访问Chromium的实验性功能：“使用QR码发送页面”、“平滑滚动功能”、“音乐和视频的“播放/暂停”按钮”等。现在，通过API，这些功能在Undetectable中也可用。详细信息请参阅文档！

还修复了以下错误：

修复了在导出时将Cyrillic字符在代理名称中更改为问号的错误。 在下载云配置文件时，创建新配置文件时不会重置已输入的数据。 修复了云配置文件开始重新下载的问题。 在Chromium上禁用配置文件中的图像下载功能。

在即将发布的Undetectable更新中

我们还将把字体、WebRTC和地理位置移入浏览器核心。此外，云面板和支付仪表板的界面将得到显著改进。

让我们以一个简单的理念结束。更远、更方便、更不可察觉！请关注我们的社交媒体，了解关于流量仲裁和我们的开发的最新动态。