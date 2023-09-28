档案同步，cookie 和书签传输以及更多功能在新的不可检测更新 2.11 中。

(language: zh) 喜讯！我们隆重推出了全新的Undetectable浏览器更新。我们将介绍一些强大的功能，如配置文件同步器、Cookie和书签文件导入，以及浏览器安全性和功能的改进。

介绍Undetectable同步器

我们很高兴向您介绍全新而强大的功能——Undetectable同步器。它可以让您在多个配置文件中同时执行相同的操作。无论您是使用多个帐户来管理广告、农场还是简单地预热配置文件，同步器都可以帮助您更轻松、更高效地管理它们。

工作原理

从点击同步按钮开始，您在主窗口中的操作将在其他窗口中重复或同步。例如，输入文本、打开新标签、滚动社交媒体、安装扩展等。

❗目前，此功能仅适用于Windows。如果在使用过程中遇到错误，请联系技术支持。

如何在Undetectable中使用同步器

首先，打开您想要执行相同操作的配置文件。为了快速简便，您可以使用配置文件管理器。只需在表格中选择所需的配置文件并启动它们。 在Undetectable的主菜单中找到“同步”部分并进入。

在弹出窗口中，选择您想要管理的配置文件，然后点击“开始”。

使用窗口布局设置。您可以自动层叠窗口、排列成一行或两行，或将主配置文件窗口置于前台。

此外，使用同步器，您可以更改主窗口、重新启动同步（如果出现问题）、打开与主配置文件相同的标签页，或关闭所有配置文件中的标签页并打开插入的链接。

在浏览器的主窗口中执行的所有操作都将自动在其他窗口中重复。同时，您可以独立使用管理的窗口，而不会影响与其他窗口的同步。

结合人工输入模拟功能和配置文件管理器，您的网络活动将达到一个新的水平！

将Cookie导入到Undetectable浏览器的扩展

现在，Undetectable浏览器允许您从其他浏览器（包括反检测浏览器）导入Cookie文件。这样，您就可以在Undetectable浏览器中保存和使用重要的数据，例如网站登录信息、用户偏好和其他个性化信息。

如何从浏览器导入Cookie文件

要将Cookie文件导入到Undetectable浏览器中，请按照以下步骤操作：

安装Undetectable浏览器的扩展。目前，它可以在Google应用商店和Firefox附加组件中获得。 打开您想要从中导入Cookie文件的常规浏览器，并找到扩展图标。然后找到Undetectable扩展的图标并单击它。

接下来，为新配置文件命名，并确保扩展中的端口与Undetectable浏览器程序中的端口相匹配。要检查Undetectable程序中的端口，请打开它并转到“设置”部分。您将在那里找到“API地址”。

输入配置文件名称并检查端口后，点击扩展中的“创建配置文件”按钮。 现在，Undetectable浏览器中将出现一个新的配置文件，其中包含从常规浏览器导入的Cookie文件和其他数据。

请注意，导入Cookie文件可能仅适用于特定支持安装扩展的浏览器和版本。

将书签导入到浏览器配置文件

通过Undetectable的配置文件管理器，您现在可以将浏览器书签导入到配置文件中。这个功能对于从其他反检测浏览器切换或计划将您的工作浏览器迁移到Undetectable时非常有用。

在开始导入之前，您需要从主要浏览器或其他反检测浏览器的浏览器配置文件中下载所有书签。为此，请在浏览器中打开“导出书签”页面，并将书签文件保存到您的计算机上。

现在，您已经有了包含书签的文件，可以在Undetectable的配置文件管理器中打开它。 在配置文件管理器中，选择要导入书签的配置文件。右键单击配置文件并选择“导入书签”选项。

然后，将打开文件选择窗口。找到并选择之前下载的书签文件。点击“打开”或“导入”开始导入过程。

导入书签是一种很好的方法，可以将您的书签从主要浏览器迁移到Undetectable。

令人愉快的更新

新的更新带来了一系列令人愉快的变化和改进，使反检测浏览器的使用更加安全和便捷。

改进替换和内核更新

将Chromium内核更新到117版本，确保浏览器与最新的Web标准和技术兼容。

改进了storage.estimate的替换，现在从配置中获取空闲内存数据并添加噪音。

改进“像人类一样粘贴”功能

改进了模拟人类输入文本的功能，使浏览器的行为更加自然，与真实用户的操作无法区分。修复了在某些网站上输入文本时功能停止的错误。

API中的新功能

API中添加了打开带有特定标签页的配置文件的功能。这是API的新功能，使用户和开发人员能够控制使用预定义的网页集合打开配置文件，这对于特定的浏览器使用场景非常有用。更多详细信息，请参阅文档。

错误修复