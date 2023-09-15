Undetectable 2.0 更新：增强 Chrome 核心，支持扩展等功能

新的浏览器内核，WebGL 2.0和扩展安装

基于Chromium的第二个浏览器“Undetected”已添加，支持WebGL 2.0和扩展安装。与以前一样，扩展将无法在WebEngine内核上运行。

Undetected支持与devtools和其他Chrome标准工具的使用（自动翻译页面等）。

选择内核将在创建新配置文件时出现，并在主菜单中显示。

**重要提示：**无法将现有的WebEngine配置文件转移到Undetected内核。您可以在Undetected内核上创建新配置文件，选择之前在WebEngine上使用的指纹，并转移带有帐户的Cookies。

目前，Undetectable团队计划支持两个浏览器内核。

欢迎浏览器扩展管理器

新的扩展管理器允许您立即将扩展添加到所有Undetected内核的配置文件中，并在需要时删除或停用它们。

注意

要激活Undetectable 2.0，需要删除当前版本的程序，下载并安装新版本。

从数据集中批量导入帐户

大大改进了批量创建配置文件的功能。现在，您可以根据配置文件、User-Agent列表、Cookies列表以及使用新的通用格式（名称、Cookies、代理类型、代理、User-Agent、备注）创建配置文件。

优化批量创建配置文件的界面

批量创建配置文件的界面更加简洁。默认情况下，更详细的设置将被隐藏。

top website generator和cookies机器人的友谊

我们将热门网站生成器集成到了cookies机器人中。提醒一下，热门网站生成器是一个Web工具，可以根据国家收集最受欢迎的网站列表，然后可以用于准备帐户和收集cookies。

只需打开cookies机器人，选择配置文件、所需国家和机器人应访问的网站数量。预热配置文件从未如此简单！

我们不限制您使用自己的网站列表作为cookies机器人的来源。

值得注意的是，在此更新中，cookies机器人仅适用于WebEngine内核上的配置文件。在即将发布的更新中，将实现与Undetected内核上的配置文件的兼容。

热门网站生成器对每个人都可用

Top Websites Generator是一个无需注册和短信验证即可访问的工具。

修复与以下问题相关的错误：

浏览器配置文件的保存； 将配置文件发送到云存储。

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