Undetectable 2.37.0：Chromium 139 和全新 API 功能

最新版本 Undetectable 2.37.0 现已上线。我们持续优化浏览器，使其在日常工作中保持最高的便捷性、安全性与高效性。本次更新包括内核升级、实用的 API 功能、性能优化以及可能影响工作流程的错误修复。

Chromium 139：全新内核带来更多可能

通过 Chromium 139，Undetectable 浏览器对数百万用户正在使用的常规浏览器的行为模拟更加逼真。

这对您意味着什么：

最新伪装能力。 现代网站与反欺诈系统都基于最新浏览器版本进行设计。过时的内核可能会因旧的指纹信息而暴露您的身份。

兼容新型 Web 技术。 越来越多的网站使用更新的 API 和脚本，旧内核可能无法正确解析。

安全性提升。 最新的 Chromium 版本包含最新安全补丁，修复可能被用于跟踪或攻击的漏洞。

稳定性增强。 升级后的引擎能够更高效地处理大型页面、复杂界面以及多标签场景。

通过 API 导入与导出配置文件

在此版本中，我们让通过 API 管理配置文件更加灵活：您现在可以直接从文件导入和导出配置文件。

这将带来：

快速在不同工作环境间传输所需配置文件。

无需手动操作界面即可批量迁移配置文件。

更轻松地与内部脚本和自动化工具集成。

如果您需要管理数十甚至数百个配置文件，此功能将为您节省大量重复性工作时间。

设置中的新功能

在程序主设置的 高级 选项卡中，我们新增了一个功能，可自动接受来自网站的所有警告弹窗（alert）。

要启用此功能，请进入程序主设置，打开“高级”部分，并勾选“在浏览器中自动允许 alert() 对话框”选项。

这样可以避免频繁手动关闭弹窗，从而防止自动化任务被中断或延迟。

改进优化

Chrome 配置伪装 更加精确，使浏览器指纹在检测系统看来更自然。

更加精确，使浏览器指纹在检测系统看来更自然。 在创建配置文件时，现在会显示当前所选配置下 已存在的配置文件数量 。

。 在批量创建配置文件时，新增显示 配置使用次数 的信息，有助于均衡配置分布。

的信息，有助于均衡配置分布。 自动填入配置文件名称，减少点击操作，加快工作流程。

错误修复

修复了启动配置文件时可能会打开多个浏览器窗口的问题。

修复了在默认设置选择“手动模式”时，即使未设置 Geo 和 WebRTC 值也能启动配置文件的错误。

总结

Undetectable 2.37.0 再次提升了稳定性、易用性和安全性。全新的 Chromium 139 内核确保指纹信息始终保持最新，API 增强功能加快批量操作，而多项细节优化每天都能为您节省时间。

立即更新，按您的方式工作——Undetectable 依然是您保持完全隐身的利器。