Undetectable 2.40.0-144 — 具有更多自动化控制和与云端工作的华丽功能。

更新 Undetectable 正在飞往您这里！在这篇文章中，我们将更详细地讨论我们团队在本月如何改进浏览器。

Chromium 142: 一点都不新鲜

对于反检测浏览器来说，最新内核意味着几件事情：

真实模拟。 发动机版本与实际用户的操作越接近，Web-API、标签页行为、痕迹和间接迹象之间的差异就越小。这样一来，反欺诈系统就找不到抓手了。 与现代网站兼容。 平台、广告账户、信息流、单页应用不断更新。旧核心可能出现脚本错误或与网站预期行为不符，这将成为反欺诈自动化的间接标志。 安全性。 最新版本的Chromium总是更新最新的漏洞补丁。对于反检测场景，这一点至关重要。 性能。 新核心能更好地处理复杂页面、多个打开的标签页以及启动多批档案的场景。

改进：在启动和自动化方面有更多控制

在这个发布中，我们做了几件事，这些事情特别受到那些在! 556565!中使用自动化的人的青睐。

1. API 中的 /close 端点

在 API 中出现了新的端点 /close ，这使得可以通过请求正确关闭程序。这为从外部系统中结束会话、构建“启动->运行->关闭”场景的流程，以及更谨慎地处理机器资源的操作提供了可能性，当Undetectable — 它是一个大规模自动化的一部分时。

2. 启动标志 --no-update

已添加 --no-update 标志，该标志在运行程序时不进行更新检查。

这种情况非常方便：

你们有一个生产环境，重要的是今天一切都在确保与昨天完全相同的版本下启动；

从脚本中启动浏览器，并且不希望在过程中弹出任何更新；

您正在部署多个 Undetectable 实例，并不想等待每个实例的更新验证。

3. --headless 启动标志

出现了 --headless 标志 - 无界面启动。 重要提示：这是针对主要程序 Undetectable，而不是浏览器配置文件本身 - 它们有自己的标志和参数用于无界面模式。

现在，Undetectable 可以集成到其他应用程序和服务中，在后台运行 - 这些程序的用户将看不到浏览器窗口，也不会“被吓到”出现的界面。这对于那些将 Undetectable 作为其解决方案中的隐藏组件的开发人员来说特别方便：一切在幕后运行，没有视觉噪音，并且具有相同的可靠性水平。

有关修复的问题

更新的第二个重要部分是改进浏览器的稳定性。

1. 发送到云端之前的配置文件检查

在以前，偶尔可能会发生一种不愉快的情况：如果磁盘空间不足或在发送时缺少某些重要文件，用户的个人资料可能会“不完整”地存储到云端。然后，当您尝试打开它时，它却无法打开。

2. 同步器中的文本插入已被修复

修复了同步器中的文本插入。现在插入功能正常工作 - 可以重新启动填充脚本而不会出现错误。

结论

Undetectable 2.40.0 - 稳定性和控制更新。

最新的Chromium 142使印象自然而受保护，新的标志和端点——简化了自动化和启动管理，而上传配置文件前的检查和同步器修复则消除了随机错误。

更新并保持冷静，直到Undetectable 全部解决。