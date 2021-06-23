Undetectable 2.39.0 — Chromium 141 与其他改进

Undetectable 2.39.0：Chromium 141、改进的 Cookies 机器人、新增 API 与更快的配置文件启动
我们发布了 Undetectable 2.39.0 —— 以下是简明扼要的更新内容，以及它们如何改善您的使用体验。
Chromium 141
定期更新 Chromium 内核是我们的首要任务之一。
升级至 Chromium 141 带来了多项好处：
-
更自然的“行为画像”。 新引擎更接近真实用户在网站上呈现的环境——减少 Web API 差异，降低被检测的风险。
-
兼容最新标准。 大型网页界面和 SPA 应用运行更稳定，不再出现神秘的脚本崩溃。
-
安全与性能修复。 内核越新，被检测的风险越小，技术问题也更少。
Cookies 机器人：按国家搜索
在热门网站生成器中新增了 按国家搜索 功能。
现在您可以更方便地选择所需 GEO，快速收集符合目标地区的网站列表。
API：文件夹列表请求
我们扩展了 公共 API，新增了获取文件夹列表的方法：
/folderslist。
虽是小更新，但极大提升了集成体验：
- 仪表板与服务脚本 现在可以直接获取文件夹结构并在内部面板中展示。
- 自动化工具 能轻松将配置文件分配至正确的“分类”，无需手动操作。
修复内容
修复了 “Chromium process crashed” 错误，该问题在浏览器尝试访问忙碌的数据库时发生。
现在配置文件启动不再受并发数据库访问影响——减少了随机崩溃和会话中断。
改进内容
更快的配置文件启动
我们移除了此前用于连接程序与配置文件的辅助进程——现在一切直接运行。
因此配置文件启动速度显著提升，启动流程更短、更稳定：环节更少，潜在错误点更少。
代理检查与错误处理
改进了 代理验证 与 错误处理，修复了导致配置文件冻结或网络断开的情况。
现在整个流程更加流畅且可靠。
总结
Undetectable 2.39.0 专注于速度、稳定性与可控性。
全新的 Chromium 141 内核让配置文件行为更自然，带有国家搜索功能的 Cookies 机器人 提升了预热效率，而新的 文件夹列表 API 简化了集成。
配置文件启动更快，代理连接更稳定。
立即更新，体验更流畅的性能 —— 剩下的交给 Undetectable。
Undetectable - 理想的解决方案适用于