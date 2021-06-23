Undetectable 2.39.0：Chromium 141、改进的 Cookies 机器人、新增 API 与更快的配置文件启动

Undetectable 2.39.0 — Chromium 141 与其他改进

我们发布了 Undetectable 2.39.0 —— 以下是简明扼要的更新内容，以及它们如何改善您的使用体验。

Chromium 141

定期更新 Chromium 内核是我们的首要任务之一。
升级至 Chromium 141 带来了多项好处：

  • 更自然的“行为画像”。 新引擎更接近真实用户在网站上呈现的环境——减少 Web API 差异，降低被检测的风险。

  • 兼容最新标准。 大型网页界面和 SPA 应用运行更稳定，不再出现神秘的脚本崩溃。

  • 安全与性能修复。 内核越新，被检测的风险越小，技术问题也更少。

Cookies 机器人：按国家搜索

在热门网站生成器中新增了 按国家搜索 功能。
现在您可以更方便地选择所需 GEO，快速收集符合目标地区的网站列表。

API：文件夹列表请求

我们扩展了 公共 API，新增了获取文件夹列表的方法：/folderslist

虽是小更新，但极大提升了集成体验：

  • 仪表板与服务脚本 现在可以直接获取文件夹结构并在内部面板中展示。
  • 自动化工具 能轻松将配置文件分配至正确的“分类”，无需手动操作。

修复内容

修复了 “Chromium process crashed” 错误，该问题在浏览器尝试访问忙碌的数据库时发生。
现在配置文件启动不再受并发数据库访问影响——减少了随机崩溃和会话中断。

改进内容

更快的配置文件启动

我们移除了此前用于连接程序与配置文件的辅助进程——现在一切直接运行。
因此配置文件启动速度显著提升，启动流程更短、更稳定：环节更少，潜在错误点更少。

代理检查与错误处理

改进了 代理验证错误处理，修复了导致配置文件冻结或网络断开的情况。
现在整个流程更加流畅且可靠。

总结

Undetectable 2.39.0 专注于速度、稳定性与可控性。

全新的 Chromium 141 内核让配置文件行为更自然，带有国家搜索功能的 Cookies 机器人 提升了预热效率，而新的 文件夹列表 API 简化了集成。
配置文件启动更快，代理连接更稳定。

立即更新，体验更流畅的性能 —— 剩下的交给 Undetectable。

Undetectable Team
Undetectable Team 反侦测专家

