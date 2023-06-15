在新的 Undetectable 浏览器更新 v2.8.0 中揭示暗色主题和新功能

更新 Undetectable browser 2.8.0 – 深色主题和一些新功能
Undetectable浏览器2.8.0更新为用户带来了新的功能和深色主题。夜间模式在低光照条件下非常受欢迎，可以营造出愉悦的氛围，减轻眼睛的负担和设备的能耗。此次更新还包括批量创建带有地理位置的配置文件、Google账户同步、自动登录和改进的替换以保护免受检测。用户可以通过本地API使用这些新功能。更多详细信息请参见以下内容。
Undetectable浏览器的深色主题
此次更新为应用程序带来了备受期待的功能-深色主题。这个重要的更新旨在为所有用户提供更舒适和安全的程序使用体验。深色主题，或夜间模式，长期以来一直是最受欢迎和需求最大的界面设计选项之一，现在Undetectable的用户也可以享受到这个美观的功能。深色主题不仅在低光照条件下营造出愉悦的氛围，还可以帮助减轻眼睛的负担和减少设备的能耗，这对于长时间使用程序尤为重要。
要激活深色主题，请进入“设置”，在第一个选项卡“常规”中的“应用程序”子菜单中找到下拉菜单“主题”，以激活新的界面样式。
2.8.0版本的一些技术改进
批量创建配置文件的新功能
Google账户同步
自动登录到程序
快速检查配置文件列表中的代理
在主菜单中，配置文件列表旁边添加了一些小图标，旁边是国旗，可以快速检查连接的代理的信息。
替换改进
我们不能忽视浏览器的主要功能改进-保护免受检测。在此更新中，改进了与设备内存检测相关的替换，还改变了一些浏览器请求标题的替换。
新的Undetectable API功能
为本地API添加了两个新功能：
- 通过API /profile/create和/profile/update设置标签的功能
- 通过API /profile/create和/profile/update设置地理位置的功能
有关API的更多详细信息，请参阅帮助中心。
修复的错误
- 在本地API中，如果创建配置文件时参数为空，现在将考虑默认设置，而不是随机数据。
- 修复了一些小错误。
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