Undetectable 2.43.0 更新：Chromium 145、WebRTC 修复与更高的配置文件稳定性

我们继续推进每月更新，今天很高兴发布 2.43.0 版本。
这次我们聚焦于任何成功线上工作最关键的两大支柱：网站侧的最大信任，以及软件的技术稳定性。下面我们来详细拆解，本次到底更新了什么。
Chromium 145
其中一个重要变化——升级到最新的 Chromium 145 内核。
大型平台（从社交网络到广告后台）非常清楚普通用户当前正在使用的浏览器版本。因此，保持内核版本最新意味着：
- 最高可信度。 你的配置文件在技术层面与数以百万计刚刚更新的真实用户浏览器无差别，从而降低登录环节触发安全风控的概率。
- 现代脚本的正确运行。 网站不断引入新技术。最新内核可确保重型广告管理器与 SPA 应用在渲染时不出错、不卡顿——而这些异常往往会成为机器人活动的间接信号。
- 更自然的噪声。 指纹基于最新标准生成，缩小“硬件”与浏览器版本之间的差距。
WebRTC：切换 IP 时的安全性
本次发布的第二个重点，面向使用移动代理与 IP 轮换的人群。我们修复了 WebRTC 中一个至关重要的问题。
此前可能出现这样一种情况：当代理 IP 地址发生变化（轮换）时，外部 IP 已改变，但 WebRTC 内的 IP 可能停留在旧值。在 2.43.0 版本中我们已消除这一问题。现在，WebRTC 中的 IP 会随着代理 IP 的变化而动态更新。
这对你意味着什么？ 你可以放心使用轮换，不必担心指纹出现不一致。浏览器会清晰跟踪网络变化，并实时调整相关参数。
配置更具独特性
我们还更新了配置中的字体列表。字体是系统最具独特性的特征之一，常被用来识别账户之间的关联。
更新字体库能够在创建配置文件时提供更大的变化空间。现在你拥有更多组合来生成独特指纹，从而在批量创建账户时获得更高自由度。简单来说：你的每一个配置文件都变得更“个性化”。
错误修复
我们还修复了几个可能影响你效率的 Bug：
- Mac OS 不再卡死。 修复了在“Mac”上一个令人不适的问题：程序进程可能会彻底卡死，甚至无法用系统正常方式重启。现在 Undetectable 运行如同钟表般稳定，并能正确释放资源。
- 同步器输入更干净。 修复了使用同步器时文本被重复插入的问题。如果你在多个窗口中进行自动数据输入，现在文本不会再重复——脚本与表单从第一次就能正确填写。
- IPv6 检测更精准。 消除了在检查某些 IPv6 代理时出现的错误。现在代理状态判定更准确，你也无需浪费时间反复核验可用地址。
结论
Undetectable 2.43.0 关注的是安全与稳定。全新的 Chromium 145 内核让配置文件的可信度保持在高位。修复后的 WebRTC 排除 IP 切换时的泄露风险。我们还解决了 macOS 相关故障，并扩充字体选项，以更好地实现配置独特化。