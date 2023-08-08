Undetectable 浏览器更新 2.9.0：增强的 API、功能和安全性

将Chromium核心更新到115版本 ：我们始终关注网络技术和浏览器的最新更新。在这个版本中，我们将Chromium核心更新到115版本，使您能够使用最新的功能和特性，并与最新的Web标准兼容。

改进WebRTC替代：WebRTC是一项重要的技术，它允许Web应用程序和网站通过媒体流（如音频、视频和数据交换）进行交互。然而，它可能会泄露您的真实IP地址，从而成为识别和追踪的途径。在这个更新中，我们改进了WebRTC替代机制，以防止泄露您的真实IP地址，并在使用浏览器时提供额外的匿名性。