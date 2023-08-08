Undetectable 浏览器更新 2.9.0：增强的 API、功能和安全性

更新 Undetectable browser 2.9.0 – 强化 API，改进替换和新增功能
更新指纹
在这个更新中，我们进行了一系列改进，以使您在网络上的体验更加可靠和私密。我们致力于确保您的账户安全性和匿名性水平，因此包括以下更改：
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将Chromium核心更新到115版本：我们始终关注网络技术和浏览器的最新更新。在这个版本中，我们将Chromium核心更新到115版本，使您能够使用最新的功能和特性，并与最新的Web标准兼容。
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改进WebRTC替代：WebRTC是一项重要的技术，它允许Web应用程序和网站通过媒体流（如音频、视频和数据交换）进行交互。然而，它可能会泄露您的真实IP地址，从而成为识别和追踪的途径。在这个更新中，我们改进了WebRTC替代机制，以防止泄露您的真实IP地址，并在使用浏览器时提供额外的匿名性。
API更强大了
在这个更新中，我们添加了一些新的API功能，可以：
- 选择从特定配置创建配置文件的参数
- 获取配置文件的更新日期和创建日期的信息
- 获取所有可用配置的列表
- 选择更改配置文件类型的参数（云端/本地）
此外，如果向不存在的地址发送请求，API现在会返回错误。
有关新功能的更多详细信息，请参阅文档。
新的便利功能
现在可以从基于Chromium的任何浏览器导入书签。为此，请从适当的浏览器导出书签，然后在配置文件设置中选择书签文件，新创建的配置文件将自动包含所需的书签集。
改进了“像人类一样粘贴”功能，并修复了在某些网站上的工作问题。请记住，此功能允许在网站上的相应字段中模拟键盘输入。要使用此功能，请复制文本，然后在所需的字段上单击鼠标右键，然后选择“像人类一样粘贴”。
快速找到本地配置文件夹？ - 没问题！在配置文件列表的上下文菜单中，选择它，然后单击鼠标右键。
另外，我们在MacOS的浏览器图标中添加了配置文件名称。要显示它们，请允许程序发送通知。
修复了以下问题：
- 修复了在使用代理的批量配置文件创建中，未正确保存没有用户名和密码的代理的错误。
- 修复了在具有移动设备配置的配置文件中，开发人员工具的工作问题。
- 修复了通过配置文件管理器批量启动配置文件时的错误。
- 修复了通过API同步时重复配置文件的问题。
- 修复了在通过API启动配置文件时出现任何错误时配置文件挂起的问题。
- 修复了通过更新API更改标签时清除注释的错误。
- 修复了导入相同cookie时出现的错误，现在它们将被覆盖。
Aug 8, 2023 1 min
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