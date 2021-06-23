Undetectable 2.38.0: Chromium 140，新功能与修复

Undetectable 2.38.0 — Chromium 140，全新“始终可见 document.visibilityState”功能，改进的移动替换，以及重要修复
我们发布了 Undetectable 2.38.0。
此次更新包括 Chromium 内核升级至 140 版本、一个用于控制标签页可见性的新选项、移动配置文件的改进，以及影响日常工作稳定性的修复。
Chromium 140 内核
我们会定期保持 Chromium 的更新。
最新版本的内核使配置文件行为在现代 Web-API 下更加自然，减少遥测差异并降低“可疑”信号数量。
新版本还带来相关安全补丁和性能优化，使复杂的界面和 SPA 表现更可预测，即使在高负载和自动化下会话也能保持稳定。
“document.visibilityState 始终可见”选项
主设置中新增了一个选项，可强制标签页始终保持“可见”状态。
这在同时处理多个配置文件时尤其有用，例如自动化过程中。
在此类场景下，窗口常常被最小化或相互覆盖，从而干扰进程。
启用此功能后，所有标签页都会保持一致运行 —— 无论它们是否显示在屏幕上或被其他窗口遮挡。
这提高了自动化时的可预测性，使后台任务更加一致和自然。
要启用该功能，请进入程序的主设置并勾选 “document.visibilityState 始终可见”。
改进内容
移动配置。 针对移动配置文件的替换已优化。
环境参数现在能被网站更自然地读取，从而简化了对“移动”信号敏感的界面（屏幕、媒体设备等）的使用。
修复内容
- 配置文件启动时“Chromium process crashed”。 已修复一个罕见的启动错误 —— 配置文件现在能顺利启动。
- Mango Proxy 集成。 已恢复合作伙伴集成的正常功能。
总结
Undetectable 2.38.0 提供了最新的 Chromium 140 内核，以实现更自然的指纹和兼容性，增加了通过“document.visibilityState 始终可见”选项进行标签页可见性控制的功能，更真实的移动替换，以及若干重要修复。
立即更新，工作时远离额外噪音与意外中断。
