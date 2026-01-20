Undetectable 2.42.0：Chromium 144 与稳定性改进

Undetectable 团队来啦。在 2.42.0 版本中，我们把基础能力再“加固”了一次：将 Chromium 升级至 144，并让与配置文件相关的批量操作变得更快。
下面是本次更新的具体变化，以及它能在实际工作中带来的价值。
Chromium 144
定期更新 Chromium 并不是发布说明里的“打勾项”。它会直接影响平台侧的信任度以及配置文件运行的稳定性。
升级到 Chromium 144 带来什么
-
降低触发风控的风险，因为浏览器行为更“自然”。
你的指纹（User-Agent、API 支持、渲染表现）看起来与数百万普通用户一致。
-
减少脚本问题与现代标准兼容性故障。
旧内核更容易导致网站异常：渲染错误、脚本报错可能会成为额外的 red flags。
-
提升速度与安全性。
新版本 Chromium 会带来性能优化与漏洞修复，让配置文件运行更快、更稳定，尤其是在批量启动时。
我们的建议：尽量保持配置文件使用最新内核，以便在平台侧维持更高的信任水平。
Netscape cookies 批量导入
当你需要管理大量账号时，速度就是一切。此前，批量导入对 JSON 最友好，而 Netscape 往往需要更多步骤。
现在，Netscape 也可以像 JSON 一样快速、简单地导入。
现在如何导入 Netscape
- 不需要转换格式，也不需要逐个上传文件。
- 可选择多个 Netscape cookies 文件，并将其拖拽到配置文件管理器中。
- 也可以通过批量创建配置文件来导入 cookies。
结果：更少的重复操作，更快的项目启动。
修复内容
本次更新修复了几个在特定场景下会影响使用的 bug，让浏览器行为变得更可预期。
-
修复了 macOS 上的 Mango Proxy 问题。
之前通过 API Token 请求 Mango 合作代理时可能出现报错。冲突已被消除，集成现已稳定运行。
-
修复了云配置文件分组切换问题。
曾出现少数情况下分组变更无法生效的问题。现在在不同分组间移动可正常工作。
-
修复了缺少 ICON 参数的书签导入问题。
之前这类书签可能触发错误。现在可无异常处理。
版本总结
Undetectable 2.42.0 聚焦于可靠性与节省时间：
- Chromium 144 带来更高的平台信任与更稳定的网站表现。
- Netscape cookies 批量导入 加速启动与规模化。
- 各项修复让配置文件相关操作更顺滑、更可预期。
升级到最新版本，工作更安心。