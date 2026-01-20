Undetectable 2.42.0：Chromium 144 与稳定性改进

Undetectable 团队来啦。在 2.42.0 版本中，我们把基础能力再“加固”了一次：将 Chromium 升级至 144，并让与配置文件相关的批量操作变得更快。

下面是本次更新的具体变化，以及它能在实际工作中带来的价值。

Chromium 144

定期更新 Chromium 并不是发布说明里的“打勾项”。它会直接影响平台侧的信任度以及配置文件运行的稳定性。

升级到 Chromium 144 带来什么

降低触发风控的风险 ，因为浏览器行为更“自然”。

你的指纹（User-Agent、API 支持、渲染表现）看起来 与数百万普通用户一致 。

减少脚本问题与现代标准兼容性故障。

旧内核更容易导致网站异常：渲染错误、脚本报错可能会成为 额外的 red flags 。

提升速度与安全性。

新版本 Chromium 会带来性能优化与漏洞修复，让配置文件运行更快、更稳定，尤其是在批量启动时。

我们的建议：尽量保持配置文件使用最新内核，以便在平台侧维持更高的信任水平。

Netscape cookies 批量导入

当你需要管理大量账号时，速度就是一切。此前，批量导入对 JSON 最友好，而 Netscape 往往需要更多步骤。

现在，Netscape 也可以像 JSON 一样快速、简单地导入。

现在如何导入 Netscape

不需要转换格式，也不需要逐个上传文件。

可 选择多个 Netscape cookies 文件，并将其 拖拽 到配置文件管理器中。

Netscape cookies 文件，并将其 到配置文件管理器中。 也可以通过批量创建配置文件来导入 cookies。

结果：更少的重复操作，更快的项目启动。

修复内容

本次更新修复了几个在特定场景下会影响使用的 bug，让浏览器行为变得更可预期。

修复了 macOS 上的 Mango Proxy 问题。

之前通过 API Token 请求 Mango 合作代理时可能出现报错。冲突已被消除，集成现已稳定运行。 修复了云配置文件分组切换问题。

曾出现少数情况下分组变更无法生效的问题。现在在不同分组间移动可正常工作。 修复了缺少 ICON 参数的书签导入问题。

之前这类书签可能触发错误。现在可无异常处理。

版本总结

Undetectable 2.42.0 聚焦于可靠性与节省时间：

Chromium 144 带来更高的平台信任与更稳定的网站表现。

带来更高的平台信任与更稳定的网站表现。 Netscape cookies 批量导入 加速启动与规模化。

加速启动与规模化。 各项修复让配置文件相关操作更顺滑、更可预期。

升级到最新版本，工作更安心。